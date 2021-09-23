Реконструкция взлетно-посадочной полосы стартовала в аэропорту "Херсон", - ОГА. ФОТО
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В Международном аэропорту "Херсон" стартовала реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.
"Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.
В ходе президентской программы "Большая стройка" проектом предусмотрена прокладка нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке из бетонных плит (500 м).
Длина полосы будет увеличена до 2600 м, ширина - с 42 м до 60 м. Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus a321 до 10-12 раз в день и увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год.
Отмечается, что сейчас состояние и несущая способность взлетно-посадочной полосы не соответствуют современным требованиям авиакомпаний.
Полеты из аэропорта уже прекращены. Завершить работы и возобновить обслуживание рейсов планируется до конца 2021 года.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах реконструировать по программе "Большая стройка" 16 региональных аэропортов.
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"...З 13 вересня зупинило свою роботу інфекційне відділення Великолепетиської лікарні, що в Каховському районі. Про це під час селекторної наради в Херсонській облдержадміністрації 20 вересня повідомив голова громади Максим Колокот.
- Утримання інфекційного відділення є збитковим для нашої лікарні, бо воно не фінансується Національною службою здоров'я України. Лікуватися наші жителі зможуть у медичних закладах сусідніх громад. Приміром, якщо потрапить людина з підозрою на ковід-19, вона спочатку перебуватиме у нашій лікарні. Якщо ковід-19 у неї підтвердиться, її відправлять до лікарні в Новій Каховці або резервній в Каховці, - пояснив він "Новому дню".
За словами селищного голови, також минулого тижня з лікарні звільнився хірург - переїхав працювати до Херсона....
.... Нагадаємо, що 29 липня директорка Великолепетиської лікарні Ольга Чістікова повідомила про те, що її заклад опинився на межі повного закриття і звинуватила в цьому керівництво громади. Станом на 1 серпня в закладі виникла заборгованість по зарплаті в 926 тис. грн. Причиною цього вона назвала постійне недофінансування лікарні з боку НСЗУ....
Нагадаємо, як свого часу голосували мешканці Великолепетиської громади:
Вибори Президента 2019 рік - 83,35% за В. Зеленського;
Позачергові парламентські вибори- 56,71% за партію Слуга Народу;
Місцеві вибори:
Слуга народу-30,78%
ОПЗЖ-19,23%
За майбутнє-15,38%