Реконструкция взлетно-посадочной полосы стартовала в аэропорту "Херсон", - ОГА. ФОТО

В Международном аэропорту "Херсон" стартовала реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

"Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

В ходе президентской программы "Большая стройка" проектом предусмотрена прокладка нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке из бетонных плит (500 м).

Длина полосы будет увеличена до 2600 м, ширина - с 42 м до 60 м. Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus a321 до 10-12 раз в день и увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год.

Отмечается, что сейчас состояние и несущая способность взлетно-посадочной полосы не соответствуют современным требованиям авиакомпаний.

Полеты из аэропорта уже прекращены. Завершить работы и возобновить обслуживание рейсов планируется до конца 2021 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах реконструировать по программе "Большая стройка" 16 региональных аэропортов.

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