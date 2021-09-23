РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17118 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныЭкономика
4 935 28
ВР (28825) упрощенка (59) внеочередное заседание (262) евробляхи (196) Гетманцев (389)

ФОПы и "евробляхеры" пикетируют Раду. В "Слуге народа" считают митинги проплаченными: "Хотят заработать немного денюжек на протестах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает сегодняшнее внеочередное заседание парламента, запланированное на 16:00, политиканством. Вместе с тем, под стенами Верховной Рады проходит несколько акций протеста.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дело даже не в теме, а в том, какие законопроекты коллеги согласились вынести на внеочередную сессию. Они вносят изменения в те нормы, которых уже нет, которые мы исключили еще год назад… Например, норма о кэшбеке, которую они пытаются изменить, уже не действует. И таких норм достаточно много", - подчеркнул политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах сегодня обязательно будет проголосован в Раде, несмотря ни на что, - "слуга народа" Гетманцев

По словам Гетманцева, эти законопроекты устарели, и морально, и юридически.

"Это такая голая, ничем не прикрытая, политика тех мошенников, которые будоражат народ, выводят его на улицу, чтобы просто заняться своим политическим будущим вместо того, чтобы заняться интересами страны. И параллельно, конечно, заработать немного денюжек на протестах, потому что организаторы этих протестов, которые мы сегодня видим на улице, это большие бизнесмены", - добавил "слуга народа".

Отметим, что с утра под зданием Рады проходят акции протеста.

В частности, "SaveФОП" проводит акцию "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Также под Радой митингуют владельцы автомобилей с европейской регистрацией, так называемых евроблях. Они требуют доступной растаможки для граждан.

Кроме того, свою акцию "против беспредела власти" проводит ОПЗЖ.

ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 01
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 02
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 03
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 04
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 05
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 06
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 07
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 08
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 09
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 10
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 11
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 12
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 13
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 14
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 15
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 16
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 17
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 18
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 19
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Перевожу Гетманцева:

"Мы уже год назад ограбили народ. И нечего его теперь будоражить."

Зебилы, вам повезло. Гетманцев беспокоится, чтобы вас не будоражили по мелочам.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:20
+14
Люди как-раз и пытаются исправить тот треш, который вы, мошенники, натворили в экономике и финансах.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:20
+13
мерзкий ватник открыл свой рот
показать весь комментарий
23.09.2021 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мерзкий ватник открыл свой рот
показать весь комментарий
23.09.2021 10:19 Ответить
Перевожу Гетманцева:

"Мы уже год назад ограбили народ. И нечего его теперь будоражить."

Зебилы, вам повезло. Гетманцев беспокоится, чтобы вас не будоражили по мелочам.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:20 Ответить
Люди как-раз и пытаются исправить тот треш, который вы, мошенники, натворили в экономике и финансах.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:20 Ответить
В Полтаве был открыт центр для работы с инклюзивн.детками. Сделан ремонт, спец.оборудование, туалеты, игров.комнаты. Приехал беленюк и распорядился все отдать спортсменам. А самому дать деньги и что то построить слабо?А руководство города - под козырек и выполнять. © сеть
показать весь комментарий
23.09.2021 10:31 Ответить
А чего ты от него хотел? он нигер.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:33 Ответить
н=п

г=д
показать весь комментарий
23.09.2021 10:38 Ответить
Это точнее отражает суть.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:40 Ответить
Не знаком с этой системой уравнений без переменных, точнее это система констант.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:47 Ответить
А какое дело зеленой плесени до особых детей? На них денег не попилишь. Тем более, что инклюзивно-ресурсные центры по всей стране открывались благодаря поддержке фонда Марины Порошенко. А это для зелени враги номер один.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:38 Ответить
Смотрю я на этих "кошерных", думаю что с ними делать и у меня депрессия:

- расстрелять? так нет своего патронного завода, ресурс сложно восполнять;

- сжечь в печи на газе? пе-ц как дорого по 20 грн за кубометр;

- сжечь на дровах? пилить лес жалко;

- циклон Б? так его купить на планете сложнее чем героин....

похоже придется по старинке - осиновый кол забивать.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:31 Ответить
Мрачновато, но в тему.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:35 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 10:39 Ответить
Нужно отменять все законы в которым приложил руку этот фанат идиота лукашенки и убийцы путина,пусть едет в Минск и там лижет зад своему кумиру.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:33 Ответить
Не для того його у владу пропихнули. Він фуйлу потрібен тут, в Україні, для написання і впровадження законів, які знищать ненависних хАхлов.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:52 Ответить
А вот что бубочка кукарекает в Нью-Йорке :

"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги лучше.

Дерьмак, следи за этим дрыщем, он опять обкурился !
показать весь комментарий
23.09.2021 12:12 Ответить
нє. ну можe bути що кращe. bо новопостроєнi.
показать весь комментарий
23.09.2021 12:20 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 10:42 Ответить
Геть різних манцев!
показать весь комментарий
23.09.2021 10:44 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о сегодняшнем внеочередном заседании Рады: Будоражат народ, чтобы заработать деньги на протестах .
показать весь комментарий
23.09.2021 10:48 Ответить
Те ж самісіньке, що несли риги і кацапи в 2013. під час Майдану.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:49 Ответить
.І знову виповзла ця ватна гнида.

Метушаться, паскуді обрізні. Істерять. Знають, що Венеційська комісія визнає це сміття порушенням Конституції України і "законом про узурпацію влади".
показать весь комментарий
23.09.2021 10:48 Ответить
Нахабна узурпація влади слугами кремля.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:49 Ответить
Вот таких с#к породила философия "какая разница"...
показать весь комментарий
23.09.2021 11:21 Ответить
їх породив ще совок; а философия "какая разница" дозволила їм виринути на поверхню з дна, на якому перебували попередні 5 років...
показать весь комментарий
23.09.2021 12:06 Ответить
цe постсовкова школа iх породила. а потiм щe до влади оbрала
показать весь комментарий
23.09.2021 12:21 Ответить
Уроды народа теряют берега
показать весь комментарий
23.09.2021 12:55 Ответить
Что за бред он несёт? Какие проплаченные олигархами митинги? Какое олигархам дело до фопов и еаробляхеров?)
показать весь комментарий
23.09.2021 14:17 Ответить
 
 