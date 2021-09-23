ФОПы и "евробляхеры" пикетируют Раду. В "Слуге народа" считают митинги проплаченными: "Хотят заработать немного денюжек на протестах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает сегодняшнее внеочередное заседание парламента, запланированное на 16:00, политиканством. Вместе с тем, под стенами Верховной Рады проходит несколько акций протеста.
Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Дело даже не в теме, а в том, какие законопроекты коллеги согласились вынести на внеочередную сессию. Они вносят изменения в те нормы, которых уже нет, которые мы исключили еще год назад… Например, норма о кэшбеке, которую они пытаются изменить, уже не действует. И таких норм достаточно много", - подчеркнул политик.
По словам Гетманцева, эти законопроекты устарели, и морально, и юридически.
"Это такая голая, ничем не прикрытая, политика тех мошенников, которые будоражат народ, выводят его на улицу, чтобы просто заняться своим политическим будущим вместо того, чтобы заняться интересами страны. И параллельно, конечно, заработать немного денюжек на протестах, потому что организаторы этих протестов, которые мы сегодня видим на улице, это большие бизнесмены", - добавил "слуга народа".
Отметим, что с утра под зданием Рады проходят акции протеста.
В частности, "SaveФОП" проводит акцию "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Также под Радой митингуют владельцы автомобилей с европейской регистрацией, так называемых евроблях. Они требуют доступной растаможки для граждан.
Кроме того, свою акцию "против беспредела власти" проводит ОПЗЖ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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"Мы уже год назад ограбили народ. И нечего его теперь будоражить."
Зебилы, вам повезло. Гетманцев беспокоится, чтобы вас не будоражили по мелочам.
г=д
- расстрелять? так нет своего патронного завода, ресурс сложно восполнять;
- сжечь в печи на газе? пе-ц как дорого по 20 грн за кубометр;
- сжечь на дровах? пилить лес жалко;
- циклон Б? так его купить на планете сложнее чем героин....
похоже придется по старинке - осиновый кол забивать.
"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги лучше.
Дерьмак, следи за этим дрыщем, он опять обкурился !
Метушаться, паскуді обрізні. Істерять. Знають, що Венеційська комісія визнає це сміття порушенням Конституції України і "законом про узурпацію влади".