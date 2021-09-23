Сбывал наркотики на переменах: в Хмельницком задержали 38-летнего учителя местного лицея. ФОТОрепортаж

В Хмельницком полицейские задержали педагога, который занимался сбытом амфетамина. Во время обысков у 38-летнего преподавателя одного из лицеев города, кроме амфетамина, полицейские изъяли также марихуану, "соли", устройства для употребления наркотиков и тому подобное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области.

Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области совместно с оперативниками управления по борьбе с наркопреступностью Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры разоблачили в областном центре очередного наркоторговца.

"Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Иногда даже использовал для этого перерывы между занятиями в учебном заведении, где работал. Задержали его вчера, 22 сентября, во время сбыта очередной дозы амфетамина", - говорится в сообщении.

Во время обысков у мужчины изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков, а также пакеты и свертки с амфетамином, "солями" и марихуаной.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Согласно ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото: сай полиции