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Потерпевшего достали из багажника: СБУ ликвидировала банду, которая похищала жителей и гостей города Южное на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию четырех участников преступной группировки в Одесской области. Участники банды запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от пострадавших большие суммы денег и имущество. Чтобы заставить "жертв" заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Из-за угроз убийством они пытались "выбить" из потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которого составляет около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашение несуществующего долга.

Потерпевшего достали из багажника: СБУ ликвидировала банду, которая похищала жителей и гостей города Южное на Одесчине 01

Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки.

Сейчас следствием устанавливаются другие факты вымогательства "долгов".

Потерпевшего достали из багажника: СБУ ликвидировала банду, которая похищала жителей и гостей города Южное на Одесчине 02

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Потерпевшего достали из багажника: СБУ ликвидировала банду, которая похищала жителей и гостей города Южное на Одесчине 03
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+18
Скажем откровенно , в Одесской области что-то многовато стало граждан "закавказских стран" и Ближнего Востока и далеко не все из них работают на заводах, шахтах, портах...
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23.09.2021 15:16
+10
Тачки з 90-х, штани "абібас". Стиляги.
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23.09.2021 14:57
+7
расстрелять подогнков и дело с концом... жругим падлам неповадно будет.. ублюдки!
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23.09.2021 17:08
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Рафик ни в чем не виноват.
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23.09.2021 14:50 Ответить
Преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан, обезвредили сегодня сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
Оперативники задержали граждан Армении Серго П. 1982 г.р., Гегама А. 1985 г.р. и Геворга А. 1984 г.р., а также гражданина Украины Игоря Н. 1989 г.р.
В багажнике авто, на котором передвигались злоумышленники, СБУшники обнаружили пострадавшего. Вымогатели пытались завладеть его земельным участком площадью 0,15 га и стоимостью около 200 тысяч гривен.
Они угрожали мужчине и его близким физической расправой, требовали от него землю в счет погашения несуществующего долга.
Правоохранители задокументировали еще несколько случаев вымогательства со стороны группировки.
В частности, она требовала от другого жителя Южного 15 тысяч гривен за то, что его жена якобы некорректно высказывалась в адрес бандитов и «вмешалась в мужские дела». Еще одной жертвой вымогателей стал человек, который некорректно ответил на телефонный звонок. За это ему угрожали сжечь машину, поэтому он перечислил на карту главаря группировки пять тысяч гривен.
Также задокументирован случай вымогательства 1,5 тыс. долларов якобы за ремонт автомобиля после ДТП, которого, на самом деле, не было.
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23.09.2021 18:24 Ответить
Армяне по тихому пилят областной бюджет, на эти деньги скупают побережье одесской обл. В частности в г. Южный большая половина бюджета в сговоре с мером под контролем армян. Львиная доля ресторанного бизнеса под армянами. Некогда построенная энтузиастами за городские деньги,городская пекарня, путем манипуляций в руках армян. Недавний скандал с разворовыванием городских денег в сумме 110 000000гр на постройке 200метров прогулочной зоны тоже армянские махинации. Совершенно все асфальтные работы под армянами(о качестве говорить не приходится) Вобщем пропадает городок, а армяне хихикают и говорят- там где был армянин еврею делать н##уй.
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23.09.2021 18:36 Ответить
В луганде кавказци тоже рулили, потом пришел рузкий мир. Совпадение?
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23.09.2021 20:36 Ответить
Тачки з 90-х, штани "абібас". Стиляги.
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23.09.2021 14:57 Ответить
Хотели повторить путь Рината
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23.09.2021 16:50 Ответить
Рафик ниучому нивиноватий!
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23.09.2021 20:32 Ответить
Нужно просто перестать залезать в багажник. Только в бесправной стране, где сначала повинуйся а потом обжалуй, людей как овец в багажник запихивают.
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23.09.2021 15:02 Ответить
Скажем откровенно , в Одесской области что-то многовато стало граждан "закавказских стран" и Ближнего Востока и далеко не все из них работают на заводах, шахтах, портах...
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23.09.2021 15:16 Ответить
"не все из них работают на заводах, шахтах, портах".

В лучшем случае они торгуют на рынке, или с лотков овощами. Ну а в худшем ... "гоп стоп мы подошли из за угла". Одесса-мама, море, Молдаванка. Опять же лавры Мишки япончика не дают приезжим джигитам покоя.
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23.09.2021 15:28 Ответить
Сепары были.Больше чем в Южном,у нас сепарни нет нигде.Там наверное больше половины их.
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23.09.2021 16:09 Ответить
чела в багажник им подбросили)
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23.09.2021 16:25 Ответить
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23.09.2021 17:37 Ответить
расстрелять подогнков и дело с концом... жругим падлам неповадно будет.. ублюдки!
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23.09.2021 17:08 Ответить
Не их лучше при задержании делать инвалидами.
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23.09.2021 19:28 Ответить
Там де відсутня українська мова і традиції ,розквітає рузьгємір з усіма атрибутами.
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23.09.2021 21:12 Ответить
Це гарна робота. Респект .
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24.09.2021 07:51 Ответить
Надо было тупо застрелить ВСЕХ при задержании. В Белорусии сложно представить в принципе такое.
Странно что только вымогательство. Надо им бандитизм влупить.
А так завтра возьмуться и за бедных. Только не лепите с них "робингудов"
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24.09.2021 09:29 Ответить
 
 