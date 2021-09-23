Потерпевшего достали из багажника: СБУ ликвидировала банду, которая похищала жителей и гостей города Южное на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию четырех участников преступной группировки в Одесской области. Участники банды запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от пострадавших большие суммы денег и имущество. Чтобы заставить "жертв" заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Из-за угроз убийством они пытались "выбить" из потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которого составляет около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашение несуществующего долга.

Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки.

Сейчас следствием устанавливаются другие факты вымогательства "долгов".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ