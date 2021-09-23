Потерпевшего достали из багажника: СБУ ликвидировала банду, которая похищала жителей и гостей города Южное на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию четырех участников преступной группировки в Одесской области. Участники банды запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южное.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от пострадавших большие суммы денег и имущество. Чтобы заставить "жертв" заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу", - говорится в сообщении.
Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Из-за угроз убийством они пытались "выбить" из потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которого составляет около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашение несуществующего долга.
Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки.
Сейчас следствием устанавливаются другие факты вымогательства "долгов".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Оперативники задержали граждан Армении Серго П. 1982 г.р., Гегама А. 1985 г.р. и Геворга А. 1984 г.р., а также гражданина Украины Игоря Н. 1989 г.р.
В багажнике авто, на котором передвигались злоумышленники, СБУшники обнаружили пострадавшего. Вымогатели пытались завладеть его земельным участком площадью 0,15 га и стоимостью около 200 тысяч гривен.
Они угрожали мужчине и его близким физической расправой, требовали от него землю в счет погашения несуществующего долга.
Правоохранители задокументировали еще несколько случаев вымогательства со стороны группировки.
В частности, она требовала от другого жителя Южного 15 тысяч гривен за то, что его жена якобы некорректно высказывалась в адрес бандитов и «вмешалась в мужские дела». Еще одной жертвой вымогателей стал человек, который некорректно ответил на телефонный звонок. За это ему угрожали сжечь машину, поэтому он перечислил на карту главаря группировки пять тысяч гривен.
Также задокументирован случай вымогательства 1,5 тыс. долларов якобы за ремонт автомобиля после ДТП, которого, на самом деле, не было.
В лучшем случае они торгуют на рынке, или с лотков овощами. Ну а в худшем ... "гоп стоп мы подошли из за угла". Одесса-мама, море, Молдаванка. Опять же лавры Мишки япончика не дают приезжим джигитам покоя.
Странно что только вымогательство. Надо им бандитизм влупить.
А так завтра возьмуться и за бедных. Только не лепите с них "робингудов"