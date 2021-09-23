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Афганистан (597) Минобороны (8276) разведка (4006) украинцы (3738) эвакуация (1759)

Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан, вылетел из аэропорта города Кабул (Афганистан). В Киев он прибудет в течение 24 часов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что переговоры об эвакуации длились несколько дней. В них принимали активное участие представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - говорится в сообщении.

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В ГУР отметили, что украинское спецназовцы показали высокий профессионализм и еще раз доказали, что могут быть надежными партнерами для западных союзников. "Успешные действия представителей ГУР Министерства обороны Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", - отмечается в сообщении.

Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет 01
Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет 02
Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет 03
Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет 04
Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Сразу видно щирые украинцы летят, мальчик, водочьки им принеси, они домой летят
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23.09.2021 16:59
+10
Украинцев? И афганские семьи этих "украинцев" до десятого калена то же в Украину перевезут?
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23.09.2021 17:05
+9
ОслоЙобы они такие...
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23.09.2021 17:05
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будуть на радіобазарі мобілками торгувати
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23.09.2021 16:57 Ответить
Черножопые - наше все
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23.09.2021 17:17 Ответить
а ты хотел его на заводе увидеть)))))))))))))) минимум шаурма максимум базар))) шас я разгонюсь всё брошу и работать начну.
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23.09.2021 17:23 Ответить
Сразу видно щирые украинцы летят, мальчик, водочьки им принеси, они домой летят
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23.09.2021 16:59 Ответить
ОслоЙобы они такие...
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23.09.2021 17:05 Ответить
из Закарпаття, ужгородские
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23.09.2021 18:25 Ответить
Со вчерашнего дня это АНТИСЕМИТИЗМ.
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23.09.2021 19:26 Ответить
Підлога Маккартні - цигани *****. 100 відсотків
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23.09.2021 17:08 Ответить
роза салова кебабовна
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23.09.2021 20:12 Ответить
тарас тарасович кебабов и абдула сало
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23.09.2021 20:13 Ответить
поржал... украинцы)
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23.09.2021 17:00 Ответить
Генофонд повертається...
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23.09.2021 17:00 Ответить
В любом случае кто-то же должен готовить шаурму
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23.09.2021 17:01 Ответить
всім пофіг на колір шкіри, якщо він не чорний а по великому рахунку, дурню, а тут вони нафіг потрібні?
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23.09.2021 19:55 Ответить
нехай би у себе готували, чи талібан забороняє шаверму готувати і їсти, може хтось вкурсі?
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23.09.2021 19:53 Ответить
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23.09.2021 17:02 Ответить
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23.09.2021 17:03 Ответить
Єти свалили в Украину до того пока это еще не стало мейнстримом
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23.09.2021 17:04 Ответить
Не, єто "Олимпиада-80". Их папа мишку совместно с Брежневім и Лещенком запускали
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23.09.2021 17:14 Ответить
треба було його до того міжки прив'язати, щоб своїм ходом додому полетів, а не тут залишився. була стаття тут про нього, то на заводі не працював, торгував сувенірами. а ми дивуємося, чому вони погано живуть - працювати не хочуть, торгувати так, але не робити.
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23.09.2021 19:58 Ответить
Бенюку тоже это скажешь?
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23.09.2021 17:02 Ответить
а что с Бенюком не так?
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23.09.2021 17:04 Ответить
По чем судим о том украинец или нет - по цвету кожи?
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23.09.2021 17:06 Ответить
нам тут второй москвабад не надо
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23.09.2021 17:09 Ответить
Лично я за чистоту расы . Я не говорю, что прям убивать кого-то нужно по расовому признаку, ну кроме, вы знаете, их тут все не любят, но вот мешать кровь и рожать чудиков это не правильно...
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23.09.2021 17:09 Ответить
Нашу расу от таких как ты как раз и нужно зачищать, недорас.
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23.09.2021 17:27 Ответить
хрюзге, вашу расу кадиров зачищає, мацквабад вже перенаселений чурками, скоро й інші міста де хоч якісь гроші є захоплять, а ти ще чмо хочеш щоб і в Україні таке було, ніт, ми самі вирішим.
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23.09.2021 19:59 Ответить
до этого я думал что ты адекватней будешь, но после твоего "ну кроме, вы знаете..." стало очевидно, что ты недоразвитый... меня например ты собрался или призываешь убивать?
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23.09.2021 18:24 Ответить
А откуда его завезли ? Или он тут родился ?
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23.09.2021 17:09 Ответить
это тот что подмышки нюхает и ковид определяет?
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23.09.2021 17:05 Ответить
Ты точно не из Германии 30-40 годов прошлого века?
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23.09.2021 17:07 Ответить
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23.09.2021 17:15 Ответить
петюнчики и тут нагадили...всё им не так...без Петра Алексеича...и солнце садится на востоке и луна квадратная..))
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23.09.2021 17:04 Ответить
Для них порох президент мира
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23.09.2021 17:09 Ответить
холуи....
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23.09.2021 17:15 Ответить
с коллективным разумом
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23.09.2021 17:17 Ответить
это из тех, кто при падении карандаша со стола начальника, поднимают его со словами..."у вас карандашик упали"....фу мерзости.
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23.09.2021 17:27 Ответить
Украинцев? И афганские семьи этих "украинцев" до десятого калена то же в Украину перевезут?
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23.09.2021 17:05 Ответить
Следуя твоим взглядам, ты должен усыновить и прописать у себя этих "беженцев".
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23.09.2021 17:17 Ответить
А че ты тут шаришься, ты никто и звать тебя никак, так как ты не отсюда
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23.09.2021 17:19 Ответить
Левачок, ты на вопрос не ответил. Пропишешь их у себя дома? Будешь содержать?
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23.09.2021 17:27 Ответить
Тебе задали вопрос, хрень запоребриковая, че тебя волнует что у нас происходит?
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23.09.2021 17:28 Ответить
Левый пидарок, так что, за свой счет ты их содержать не будешь? Хочешь, чтобы их содержали за счет налогов украинцев? Может это ты запоребриковая падаль?
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23.09.2021 17:38 Ответить
Я понимаю, что твой флаг тоже из трех тех же цветов, тоьлко ты перепутал - он полосатый, хватит шифроваться
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23.09.2021 17:41 Ответить
Что все, как дело дошло до оплаты за этих дикарей, так ты сразу слился? Не хочешь за них платить из своего кармана? Хочешь чтобы за них платили украинцы из своих налогов? А, левый пидарок?

Пойдешь сидеть за дикаря, если он через год кого-то изнасилует? Может ты его сразу к своей жене подселишь?
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23.09.2021 17:45 Ответить
Потому, что я плачу налоги в Украине, в отличии от тебя, левого *******. Так что, пропишешь их у себя в квартире?
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23.09.2021 17:39 Ответить
Не ЧЕ , а ШО , палишься кацап 😀😀😀
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23.09.2021 21:03 Ответить
Я фигею, как наши упоротые долбодятлы ведутся на провокации кремлевских с..к и ставят им лайки! Просто какой-то ценный пушной зверек!!!
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23.09.2021 17:38 Ответить
Левый пидарок, то есть, это не зЕрмак их завозит в Украину?
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23.09.2021 17:40 Ответить
Левый пидарок, Левачок - чем же ж тебя жизнь так обидела за поребриком?
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23.09.2021 17:45 Ответить
Жизнь обидела?) Жизнь меня научила, что любая инициатива от левачья, это всегда инициатива за мой счет и счет тех, кто работает и платит налоги. Так что с пропиской, а левое гуано?
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23.09.2021 17:48 Ответить
Ну конечно обидела. Проанализируй ее - и все станет на свои места!
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23.09.2021 17:54 Ответить
Левый пидарок, ты и есть мой анализ в коммах под этой новостью
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23.09.2021 17:57 Ответить
Только сейчас отметил - то что из-за поребрика не отрицаешь!!! А наши, блин, ведутся!!! Пушной зверек!!!
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23.09.2021 17:56 Ответить
Из-за поребрика скорей всего твою бабку с дедкой привезли в скотовозе по железной дороге, на земли тех украинцев, которые леваки голодом выморили.
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23.09.2021 17:59 Ответить
Поэтому ты так и ратуешь тут, за новый завоз, новых "украинцев"
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23.09.2021 17:59 Ответить
Не нужно путать такие понятия как нацизм и национализм и пытаться задавить авторитетом, чтобы потом опустить до своего уровня. Нормальный национализм - это когда нация, народ, граждане своего государства (независимо от национальности) подчинены одной идее - его страна превыше всего и он ощущает себя частью этого движения! Это меняет мир и делает его лучше! А твое отношение к людям в зависимости от национальности, а не гражданства - САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ НАЦИЗМ. И не нужно втюхивать ***********, рассчитывая на низкий IQ всех, на кого рассчитано это втюхивание. Что такое нормальный, классный воинствующий национализм? Почитай о национальном составе в УНА-УНСО и в УПА. И реально, хватит запоребриковой демагогии - и не все ли равно, где этот "запоребрик" находится. Ты там, а не здесь.
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23.09.2021 18:24 Ответить
"...подчинены одной идее - его страна превыше всего и он ощущает себя частью этого движения!" - о да! это именно про афганцев, которых Штаты вооружили до зубов, а они вместо того чтоб защищать свой дом, всё в миг слили и прутся как тараканы кто куда! Это 1000% будущие украинские националисты, интеллигенты, учёные! и лучше помолчи про низкий IQ, может и не все спалят что ты совсем дурак
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23.09.2021 18:32 Ответить
ААААААААААААА. Ну куда можно деться от этого махрового де...лизма. Ему об одном, а он бревна в уши вставил и умничает. Ну шо ж - судьба твоя такая, крепись. Все еще у тебя впереди.
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23.09.2021 18:49 Ответить
тварино кацапська, тобі за поребрик
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23.09.2021 20:02 Ответить
Давайте лучше Найема наза в Афганистан вернем!
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23.09.2021 17:06 Ответить
обидвох
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23.09.2021 20:02 Ответить
Спецом заскринил эту страничку с высерами любителей Гиммлера. Знакомым в наших диаспорах рассылать буду, чтобы знали - кто в фанклубе Пороха.
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23.09.2021 17:16 Ответить
Гиммлер был национал-СОЦИАЛИСТОМ. Таким же леваком как и ты. Глупая амеба.

То, что в Мире натворили леваки и то, что творят сейчас, на 1000 лет хватит.
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23.09.2021 17:55 Ответить
Мне вот интересно , а сколько налогов в казну Украины заплатили эти граждане , сколько человек из них служили в ВСУ . Скорее всего ответ : Ноль на оба вопроса , это не говоря что украинским из них точно не кто не владеет , как и понятия не имеет об истории и традициях Украины .По тому давно пора , таких граждан лишать украинских паспортов и не морочить с ними голову , бо про Украину они вспоминают исключительно когда им надо свалить из страны проживания.
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23.09.2021 17:25 Ответить
Скорее всего, или ты уже всем им приговор вынес, Берия ты наш недо....?
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23.09.2021 17:30 Ответить
Если бы я был Берией то предложил бы их расстрелять перед трапом самолета по прилету , как комуняки делали , а так просто предлагаю , начать ценить украинское гражданство .Мы во время войны подобное соплежуйство себе не можем позволить физически.
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23.09.2021 17:36 Ответить
Конечно ноль. А через пару лет, эти афганские "украинцы" будут предьявлять местным женщинам, что те с открытыми лодыжками ходят. Что это не по корану и исламу. А левачье будет продолжать скулить о том, что нужно понять и простить. Что это вообще вина местных женщин и им нужно себя поскромней вести. Знаем проходили.

Посмотрите даже на местных, которые выходят замуж за дикарей и живут в Украине. Дикари меняются и подстраиваются под местные традиции или местные, их новые жены, в простыни закутываются?
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23.09.2021 17:36 Ответить
Блин, какое же количество нациков слетелось! Думал вас у нас в Неньке меньше! Пушной зверек!!!
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23.09.2021 17:49 Ответить
********, нацики были леваками, такими же леваками как и комуняки. Одни национал леваки, а другие интернационал левак. Национал-социалисты и Интер-социалисты. Ты даже в этом вопросе работать не хочешь. Типичное левое быдло.
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23.09.2021 17:52 Ответить
Ну реально, че тебя так трахает, что здесь происходит, судьбой ты обиженный наш, ой, sorry, не наш!
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23.09.2021 17:51 Ответить
Ты точно лишнехромосомный, читай выше, я тебе уже ответил.
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23.09.2021 17:53 Ответить
Я добился своего - все начала фраз начинаются с интерпретаций на тему мата. Доставал, достаю и буду всю жизнь доставать таких вот гиммлеров запоребриковых!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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23.09.2021 18:00 Ответить
тварино хрюцка, ти Славою Україні не прикривайся, роги твої козлячі всеодно стирчать і онучами смердючими тхне, бухни бояри і за поребрик
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23.09.2021 20:25 Ответить
А собачок і котиків уже всіх вивезли?
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23.09.2021 17:41 Ответить
а.... так вот оно как выглядят украинцы..... а я думал они как то выглядят по другому.... ну теперь буду знать....интересно а кем эти украинцы работали ранее или будут работать? может пойдут на шахту, или заводили фабрику...а может дворниками или водителями транспорта....?что то мне подсказывает что никуда не пойдут а на общину, пособия и рынок....и зачем нам такое достояние и прибавка к населению...?((
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23.09.2021 17:59 Ответить
Чуваче, такі як ти ментально не можуть мислити по-іншому - українці можуть тільки працювати на шахтах, заводах, двірниками або водіями. Це таке сприйняття нашого народу?
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23.09.2021 18:05 Ответить
ну если человеку 65 и он чувак.... то пусть так и будет.... покажи мне африканцев,афганцев, кавказцев и так далее которые работают вне рынка,киосков, шаурма и фаст фуд, я только про это, или тебе миллион всех профессий нужно чуваку было перечислить...мне их жалко как дикий народ который там нарожал сам себе талибов, а они их убивают и за людей несчитают(имею ввиду женщин) но а какой от них толк по всему миру, это касается и всех азиатов и арабов.... я прото что поменьше нужно делать с украины то что франция сделала у себя мусульманско арабскую республику франзузов уже нет... и т.д....как то так .
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23.09.2021 18:13 Ответить
Ти був би дуже здивований, якщо б я назвав свій вік, але не будемо мірятися... У Криму жило багато татар та українців крім росіян до окупації. Населення Криму треба теж рахувати диким народом, бо він не встав на захист своєї землі? Тобто, кримських татар-біженців теж не можна було допускати на територію континентальної України, бо вони за національністю не українці, та ще й мусульмани? А треба було пустити тільки українців за національністю? Вибачте, але я вбачаю у Ваших словах прояв звичайного побутового НАЦИЗМУ.
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23.09.2021 18:37 Ответить
а я вижу в ваших словах непонимания что я пишу и про кого! во первых крым татарско украинский это европейская светская часть земли, во вовторых крымские татары это не арабы. вы не путайте европейскую он к примеру турцию , хоть и мусульмане они, там даже есть европеская часть турции . эмираты взять там хоть и арабы но они как бы сказать цивилизованные и любят европейские ценности которые им не чужды в быту.... а есть радикальные мусульмане которые живут по законам шариад типа те что в афганистане.... так что мусульмане мусульманам разница очевидная, а крымские татары это наши украинские . и они светские татары! они работают в разных сверах страны . у меня немало знакомых было в студенческие годы африканцев .арабов и индусов...плотно общался .так что знаю про что говорю...как то так ...
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23.09.2021 19:42 Ответить
поясни дурню, а чому ми повинні в Україну пускати всіх підряд, може ще кацапів почнемо пускати, типа адінарот, мишнбратья і таке інше?
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23.09.2021 20:27 Ответить
сколько ж это украинских паспортов напродавали????
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23.09.2021 18:34 Ответить
Вы задали самый главный и интересный вопрос. Очень интересно было бы узнать, как работает конвеер по продаже паспортов арабам в Украине.
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23.09.2021 19:23 Ответить
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23.09.2021 21:11 Ответить
Афганцы, находящиеся на территории аэропорта в ожидании возможности вылететь из страны, жаловались, что американские военные кормят их свининой! Как же Украина примет таких беженцев? В Украине, ребята, вам придётся не только кушать сало, но и хвалить его
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23.09.2021 21:18 Ответить
Украинцы? Чисто украинцы? Зачем сюда переть всякий непотриб?
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23.09.2021 19:01 Ответить
бо тут можна не працювати і звідси можна потрапити в ненависну ї Європу де забацатись біженцем і ніколи не працювати і отримувати гроші
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23.09.2021 20:28 Ответить
Здесь можно мимо украинцев попасть в парламент , как произошло с Найемом. НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ НЕВОЗМОЖНО ПОПАСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ ЗАЕЗЖИМ ЧУЖАКАМ - только в Украине такой цирк
а украинцы будут рабами у заезжих
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23.09.2021 21:13 Ответить
Каждого такого "украинца" надо салом угощать при посадке в самолет. Не ест сало, значит не украинец, вывозить таких не надо.
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23.09.2021 19:07 Ответить
Влада терміново поповнює запас нає@ів для на@лядових рад...
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23.09.2021 19:15 Ответить
хорошо. правильно.
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23.09.2021 20:00 Ответить
 
 