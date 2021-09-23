Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан, вылетел из аэропорта города Кабул (Афганистан). В Киев он прибудет в течение 24 часов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что переговоры об эвакуации длились несколько дней. В них принимали активное участие представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.
"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что украинское спецназовцы показали высокий профессионализм и еще раз доказали, что могут быть надежными партнерами для западных союзников. "Успешные действия представителей ГУР Министерства обороны Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", - отмечается в сообщении.
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Пойдешь сидеть за дикаря, если он через год кого-то изнасилует? Может ты его сразу к своей жене подселишь?
То, что в Мире натворили леваки и то, что творят сейчас, на 1000 лет хватит.
Посмотрите даже на местных, которые выходят замуж за дикарей и живут в Украине. Дикари меняются и подстраиваются под местные традиции или местные, их новые жены, в простыни закутываются?
а украинцы будут рабами у заезжих