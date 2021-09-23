РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11954 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
22 230 85
Вирастюк (82) ВР (28825) Геращенко Ирина (1617) Княжицкий (201) Порошенко (19353) Рабинович (244) Соболев Сергей (802) Тимошенко (24578) Сюмар (417) Герасимов Артур (311) Арахамия (957) Кондратюк_Елена (79) Гетманцев (389) Стефанчук Руслан (578) Вениславский (200) Тищенко Николай (288) Железняк Ярослав (341) Герман Денис (4)

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 23 сентября, состоялось очередное заседание Верховной Рады.

Сегодняшнее заседание Рады началось с перерыва для переговоров по законопроекту об олигархах. Фракции договорились о процедуре рассмотрения законопроекта: планировалось, что это займет несколько часов. Однако "Слуга народа" решила не рассматривать правки, объяснив это тем, что у них "терпение лопнуло".

В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну Рады и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента.

Но депутаты остальных фракций не согласились отстранить Стефанчука. Постатейное голосование за законопроект о деолигархизации продолжилось под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Вскоре Рада приняла закон об олигархах.

Кроме этого, парламент  назначил "слугу народа" Ионушаса главой правоохранительного комитета Рады.

Тем временем, под зданием ВР протестовали ФОПы и "евробляхеры". На митинге произошла потасовка. Правоохранители оттеснили активистов SaveФОП.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 01

Несмотря на "горячую" атмосферу в сессионном зале, "слуги народа" увлечены своими гаджетами.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 02
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 03

"Слуги народа" аплодисментами привествуют решение об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 04

Счастливый "слуга народа" Николай Тищенко в вышиванке.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 05

Петр Порошенко и Артур Герасимов (оба "ЕС") что-то объясняют "слугам народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамией.


Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 06

Переговорить с Арахамией пришел и Вадим Рабинович ("ОПЗЖ").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 07

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк эмоционально объясняет первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, который вел сегодняшнее заседание Рады, свою позицию по рассмотрению законопроекта об олигархах. За дискуссией наблюдает Артур Герасимов ("ЕС").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 08

"ОПЗЖ" просит слово.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 09

"Слуга народа" Денис Герман держит на своем рабочем месте надпись "Изменить мир к лучшему".

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 10
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 11

Дискуссия возле президиума Рады: Вадим Рабинович, Артур Герасимов, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев ("СН").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 12

Беседа Вадима Рабиновича и Ярослава Железняка.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 13

Артур Герасимов озвучивает председательствующему на заседании Руслану Стефанчуку свою позицию по происходящему на заседании.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 14

Депутаты блокируют трибуну Верховной Рады.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 15
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 16

Беседа Юлии Тимошенко ("Батькивщина") и Петра Порошенко ("ЕС").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 17

"Слуга народа" Николай Тищенко говорит что-то на ухо первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 18

Стефанчук беседует по телефону в разгар блокирования трибуны Рады.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 19

К борьбе за трибуну Рады подключился "слуга народа" Василий Вирастюк. Путь ему преградила Виктория Сюмар ("ЕС").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 20

Порошенко и Вирастюк.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 21

"Слуги народа" достали смартфоны в ожидании того, как дальше будут разворачиваться события.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 22

Совещание оппозиционных фракций: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Артур Герасимов, Ярослав Железняк, Сергей Соболев (Батькивщина").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 23

Порошенко и Тимошенко продолжают дискуссию.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 24

Стефанчук объявляет о поступлении заявления с требованием отстранить его от проведения заседания Рады.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 25
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 26

Стефанчук берет самоотвод на время рассмотрения вопроса о его отстранении.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 27

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выглядит потрясенным.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 28

Вице-спикер Елена Кондратюк беседует с Давидом Арахамией и Русланом Стефанчуком.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 29

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий говорит представляющему законопроект об олигархах Федору Вениславскому ("СН"), что возмущен отказом предоставить слово авторам поправок.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 30

Нардепы "ЕС" Николай Княжицкий и Ирина Геращенко во время того, как их коллеги нажимают кнопки, скандируют возле президиума Рады: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!" и требуют рассмотреть их поправки к законопроекту об олигархах.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 31
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 32

Скандирование "Лукашенко!" и сравнение происходящего в Раде с авторитарным режимом в Беларуси рассмешило председательствующего на заседании Руслана Стефанчука.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 33

Геращенко держит плакат с надписью "Лука".

Фото: Цензор.НЕТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
Их будут судить? Зеленое дерьмо.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:21
+21
В Украине - узурпация власти уровня 20-30-х годов прошлого столетия. Такой концентрации власти в одних руках не было со времен Гитлера и Сталина. Напоминаю цену вопроса: как минимум 15 миллионов убитых и отправленных в Сибирь, каннибализм. Народу от этого лучше не стало. И еще, самое неприятное: узурпация власти - это 100% революция с развалом страны. Так работает история. Так всегда было и так всегда будет.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:48
+19
Iпало у стефанчука, що срака юзiка з сивохою разом! Типаж, його мать!
показать весь комментарий
23.09.2021 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их будут судить? Зеленое дерьмо.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:21 Ответить
Да
показать весь комментарий
23.09.2021 17:25 Ответить
Це перемога Зеленського! Влада показала що вона керує державою, а куплені олігархами депутани йдуть лісом!
показать весь комментарий
23.09.2021 17:30 Ответить
идет лесом Украина и ее тупой народ.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:34 Ответить
Нарід виграє від цього закону, олігархи будуть обмежені в ресурсах і в інструментах впливу на громадське життя.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:42 Ответить
В Украине - узурпация власти уровня 20-30-х годов прошлого столетия. Такой концентрации власти в одних руках не было со времен Гитлера и Сталина. Напоминаю цену вопроса: как минимум 15 миллионов убитых и отправленных в Сибирь, каннибализм. Народу от этого лучше не стало. И еще, самое неприятное: узурпация власти - это 100% революция с развалом страны. Так работает история. Так всегда было и так всегда будет.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:48 Ответить
Смішно це читати. Українська влада слабка і навіть близько не має тих повноважень які має путін чи лукашенко. Говорити про диктатуру просто смішно. Влада не може примусити населення України носити маски і мити руки, а ви говорите про диктатуру! Влада слабка як ніколи, а під час війни це погано і тому будь яке підсилення влади це добре, бо це допомагає повернути управляємість ситуацією в країні! Зеленський молодець, він досягнув важливої перемоги поки що в парламенті, але не потрібно зупинятись, потрібно обмежувати олігархів у всіх питаннях які виходять за межі економіки чи ведення бізнесу. Жебрацька країна дуже чутлива до грошей, особливо до великих грошей і тому власників дуже великих грошей потрібно тримати подалі від судів, чиновників, правоохоронної системи, телеканалів та ЗМІ.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:52 Ответить
Плевать они хотели на маски. Коломойскому и иже с ним важно сохранить возможность вымывания сотен миллиардов из бюджета. А для этого нужно мвд, сбу, прокуратура, депутаты, кабмин. И у них все это есть. Они пока не буду присылать "воронки" по ночам. Это следующий этап, если народ не одумается. Пока нужно у народа изъять то, что у них есть. А там можно и под крыло Путина(Патрушева, неважно) залезть. А вот тот начнет уже с "воронков", они их любят нежной любовью. Ситуация очень опасная.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:01 Ответить
какое же ты упоротое, откуда такое искаженное восприятие действительности?
показать весь комментарий
23.09.2021 18:11 Ответить
Это узурпация, мудрый нарид сам выбрал зелёное монобольшинство в парламенте. Теперь пусть думает.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:20 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 17:52 Ответить
ты совсем кретин? хотя у кого я спрашиваю... такую же дичь ***** плешивое перед лохами исполняло когда-то, "борясь" с олигархами, но реальная цель была уничтожить тех, кто для него представлял опасность, Ходорковский, Гусинский и т.д., поотжимать телеканалы, сделав их федеральными и т.д. и т.п.! но ты же Игорёшка у нас "Великий аналитег" и знаток всего и вся, я таких как ты "всезнающих" называю "*********"
показать весь комментарий
23.09.2021 18:08 Ответить
Тимошенко - єто единственная, которая боролась с олигархами. И хоть шо вы мне говорите. Она к ним всегда испытывала "особые" чувства.
показать весь комментарий
24.09.2021 19:33 Ответить
я что-то где-то про вону писал? но если уж на то пошло, то вы с игорёшей видимо в соседних палатах
показать весь комментарий
24.09.2021 19:51 Ответить
Я не любитель ***** плешивого, но Ходорковский, Гусинский и подобные, это не те кто должен быть оппозицией в любой стране. Такие из влияния на политику должны быть выброшены при любых условиях. Они чисто дерибанщики притворяющиеся оппозицией. Что здесь может быть неясным.
показать весь комментарий
24.09.2021 21:42 Ответить
Плешивый действительно уничтожил в московии олигархию и это правильно. Но другое дело, что он заменил ее своей диктатурой. Для укрепления своей диктатуры он использует разные действия. Например, аресты оппозиционеров (Навальный), жесткие разгоны протестов.
показать весь комментарий
24.09.2021 21:58 Ответить
Моль уничтожила олигархию в на паРаше? Вы серьёзно? или может она её просто возглавила (и то вопрос, кто там кого танцует)
показать весь комментарий
24.09.2021 22:04 Ответить
Михельсон, Фридман, Усманов, Потанин, Тимченко, Мордашов, Вексельберг, Лисин, Алекперов, Хан, Ротенберги... просто талантливые бизнесмены! ...или может быть особы приближенные к "ымпэратору"?
показать весь комментарий
24.09.2021 22:10 Ответить
А из неБутерброда оппозиция, как из говна пуля!
показать весь комментарий
24.09.2021 22:11 Ответить
Народ буде їсти супа чупс
показать весь комментарий
23.09.2021 18:32 Ответить
Не-не-не...она крутит рулем а не управляет и вряд ли осознает куда едет.
Вот смотри - допустим - закон вступил в силу..имеем Пороха - по всем статьям олигарх. имеем Новинского - тоже самое. Дальше что? Какие РЕАЛЬНЫЕ шаги. Ну обьявили ,занесли в реестр..а потом?
показать весь комментарий
23.09.2021 17:48 Ответить
Заборона на володіння активами в ЗМІ це по-перше, щоб не срали в тупі мізки говномеседжами і не розшатували ситуацію в країні в своїх інтересах!
показать весь комментарий
23.09.2021 17:53 Ответить
та ты шооо... а где ты там такое нашел? Оказывать влияние и владеть активами - это две большие разницы!!! Про презумцию невиновности слыхал че нить? Как государство Украина в ЕСПЧ будет ДОКАЗЫВАТЬ что тот или иной перс попадает под эту статью? А иски по судам будут моментально!
показать весь комментарий
23.09.2021 18:37 Ответить
Що,вже не весело?
показать весь комментарий
23.09.2021 18:53 Ответить
Мені давно не весело.А вам ?
показать весь комментарий
23.09.2021 19:24 Ответить
я трішки в свій час "фотошопом" балувався... відредаговане ваше фото...
бачу неозброєним оком
показать весь комментарий
25.09.2021 20:06 Ответить
є ще й такі фото:
показать весь комментарий
25.09.2021 20:12 Ответить
Господи дай ЗЕЛЕНСКОМУ сил и терпения разогнать этот грёбанный цирк, который мы терпели 30 лет.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:21 Ответить
силы?и терпение? у наркоши?
показать весь комментарий
23.09.2021 20:51 Ответить
Мечтаешь попробовать на вкус собственных детей? Ты на верном пути...
показать весь комментарий
25.09.2021 03:29 Ответить
За правилами етикету лайно,немає значення якого воно кольору, потрібно ЗАКОПУВАТИ.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:59 Ответить
Не-а, без суда порешат.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:26 Ответить
"лукашенко, лукашенко ..." (с)

Не пришёл.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:27 Ответить
Они таки путина позовут
показать весь комментарий
23.09.2021 18:54 Ответить
Работают, аж пыль столбом : вечные шушукания и шептания на ушко, чтобы сосед не слышал, шептуны Ёпт и сматрфономаничка, вечно уткнулись, перебирают кнопочки, теребят в шаловливых ручках, не депутаты , а мечта. Странно, почему мы ещё не в ЕС и НАТО?..
показать весь комментарий
23.09.2021 17:28 Ответить
більшість з них на роботі сидять у соц.мережах чи переписуються зі своїми близькими. То ж ми обирали цих ледарів. Але обирали, щоб вони представляли наші інтереси. А по факту вони просиджують штанці... але купити нові - не проблема. Зарплатня дозволяє.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:03 Ответить
Iпало у стефанчука, що срака юзiка з сивохою разом! Типаж, його мать!
показать весь комментарий
23.09.2021 17:34 Ответить
Шо там Жолудь беснуется на всех фотках? Когда его и всю опзжопию закроют?
показать весь комментарий
23.09.2021 17:35 Ответить
какие озабоченные рожи у украинских олигархов сегодня в Раде))))))))) подгорает у них))))))))
показать весь комментарий
23.09.2021 17:37 Ответить
вы видели интервью Тимошенко?)))) Она их добила)))
показать весь комментарий
24.09.2021 19:35 Ответить
неужели "слугам" не страшно так себя вести ?
показать весь комментарий
23.09.2021 17:43 Ответить
Арахамія якийсь зашуганий, певне розуміє що срака буде рано чи пізно!
показать весь комментарий
23.09.2021 17:44 Ответить
тимошенка і бойка!
Під надписом "Порошенко и Тимошенко продолжают дискуссию. "
Цензор не впізнає бойка. От і домовились три фракції. Невдовзі буде так звана "ширка"
показать весь комментарий
23.09.2021 17:47 Ответить
У наркоманів лиш ширка на умі.Як і в їхнього вождя.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:28 Ответить
ви про що? Може Тимошенко і розмовляє з Порошенко. Вони зараз разом в опозиції і думаю, що вони не розуміють дій президента. А він схожий на того, про кого ви писали.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:05 Ответить
На фото бойко й Тимошенко. Якщо в Вас погано із зором, зверніться до лікаря
показать весь комментарий
24.09.2021 21:06 Ответить
Вряд чи Тимошенко буде з Бойко домовлятись. Вона не по тому шляху)
показать весь комментарий
24.09.2021 19:39 Ответить
Вряд чи? Та вона вже загрузла в обіймах зажопівців. Тепер і ЄС-івці до них примкнули. Гарна така собі коаліція намічається.
показать весь комментарий
24.09.2021 21:08 Ответить
Досмеется жирнобрюх-Стефанчук,досмеется.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:50 Ответить
Украина-95. шпана беспредельничает, как в своем квартале.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:51 Ответить
ОМЕЛЯН про "делікатний привіт" Шефіру - https://www.youtube.com/watch?v=pAZ9A5xy6H4&t=56s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
23.09.2021 17:53 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 17:57 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 18:02 Ответить
Исправьте! С Тимошенко Бойко, а не Порошенко )))
показать весь комментарий
23.09.2021 18:04 Ответить
Тищенку не вишивака до лиця, йому більше личить в гінекологічних рукавичках, або ,, колумбійський галстук,,
показать весь комментарий
23.09.2021 18:13 Ответить
А кто за это кодло голосовал ? Я не голосовал. Это что надо было съесть, чтобы за них проголосовать ?
показать весь комментарий
23.09.2021 18:15 Ответить
Как оказалось все пекутся об олигархах.. ( бьются прямо на трибуне) или это касается одного олигарха... И еще. Критерий 80 миллионов долларов.. Огласите тогда весь список.. как минимум из нынешних парламентариев страна должна знать своих "героев". С другой стороны от куда такой критерий - 80 миллионов зеленых.. а почему не 50, 30,20... ( или это что бы из новой команды туда ни кто не попал.., так тут только дело во времени и "втором сроке"Шутка). Как когда то сказал Л.М. Кравчук " Собрался идти во власть, значит продал душу дьяволу" ( ну где то наверное он прав).
показать весь комментарий
23.09.2021 18:24 Ответить
Майже 450 голів там сидять і нічогісенько не роблять для покращення життя. Як цей закон вплине на наше з вами життя? -правильно. Ніяк.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:41 Ответить
Кто сказал что никак? Хуже не будет уже наступило?)
показать весь комментарий
25.09.2021 03:40 Ответить
капец свобода...... каждый день через день в стране бастуют все виды профессий, все кому не лень все бастуют..... всем что то не нравится.... бляхеры как я понимаю совсем уже страх и совесть потеряли.....мудохаются с ними уже второй президент...всё прощают и всё продляют....((
показать весь комментарий
23.09.2021 18:25 Ответить
Я думав що дибільнішої рожі ніж у Ківи не можливо знайти- але побачивши фото Агрохімії-зрозумів що помилявся!
показать весь комментарий
23.09.2021 19:01 Ответить
Я можу дивитись лише на Тимошенко. Вона хоча б має розум у голові. Інші мають лише дупку.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:42 Ответить
но ее розум не работает на Украину .Юля тянет деньги для себя любимой
показать весь комментарий
23.09.2021 21:21 Ответить
И как вам ее фотки с бойком?)))
показать весь комментарий
25.09.2021 03:43 Ответить
😎
показать весь комментарий
23.09.2021 19:02 Ответить
Популісти приймають популістьскі закони, які будуть влаштовувати лише їх.

ЧИ покращеться життя українців? Чи може ці олігархи заплатять за наші платіжки по опаленню? ЧИ може ці 80 тис.долл. підуть на погашення кредиту від МВФ?

Цирк і годі
показать весь комментарий
23.09.2021 19:40 Ответить
Арахамія приголомшений вигляд має завжди.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:06 Ответить
Також сьогодні був прийнятий закон який забороняє використовувати пальмову олію в продуктах харчування, а ще закон про олигархів. У рошена сьогодні поганий день
показать весь комментарий
23.09.2021 20:19 Ответить
позорище какое то.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:28 Ответить
Схоже, що на протязі найближчих 20-25 років з такими, як зелені, можновладцями навіть розмови про європейське майбутнє вести марно. Якщо Україна взагалі не підпаде за цей час під московську залежність знову
показать весь комментарий
23.09.2021 21:39 Ответить
Европейское будущее это когда страну не разворовывают олигархи и не уничтожает коррупция. Может хватит уже политикой прикрывать воровство. В обкаканых штанишках ты не нужен не москве ни западу.
показать весь комментарий
23.09.2021 23:02 Ответить
И зачем вы "борьбой с олигархами" прикрываете свое воровство?))) Кто там громче всех кричит держи вора?)))
показать весь комментарий
25.09.2021 03:52 Ответить
СБРОД !!!
показать весь комментарий
23.09.2021 21:44 Ответить
Стыдно за Васю Верастюка,стал зе-бобиком,а когда-то вызывал уважение.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:09 Ответить
У многих он вызывает уважение еще больше.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:58 Ответить
У многих? И именно для этого вы задействовали "Альфу" для его победы?)))
показать весь комментарий
25.09.2021 03:53 Ответить
Віками тут нічого не міняєтся...
показать весь комментарий
23.09.2021 22:10 Ответить
Юлька харю опять накачала, Стефанчук когось знову з"їв, ...ну а путін хйло..
показать весь комментарий
24.09.2021 09:46 Ответить
Юлька виглядає краще багатьох. На відміну від багатьох вона виглядає дуже гарно!
показать весь комментарий
25.09.2021 11:14 Ответить
ЛУСНИТЕ ЖОЛУДЯ !)
показать весь комментарий
25.09.2021 03:03 Ответить
Чекаємо на боротьбу з олігархами від Тимошенко. До речі її признали єдиним політиком, яка завжди боролась з олігархами.
показать весь комментарий
25.09.2021 11:15 Ответить
 
 