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Ахметов (1999) Новинский (435) олигарх (1014) энергетика (2038) Бутусов Юрий (3918) Герус (184)

Герус жмет руку Новинскому в день принятия закона об олигархах. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус обменялся рукопожатием со своим коллегой, депутатом "ОПЗЖ" и олигархом Вадимом Новинским.

Соответствующее фото Герус опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня плодотворно работаем в парламенте. Уже приняли ряд важных законопроектов и постановлений", - подписал он снимок.

В комментариях Герус отметил, что он обменивался с Новинским мыслями по поводу закона об олигархах.

Читайте: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

"Фото дня: реакция олигарха на принятие закона о борьбе с олигархами. Глава комитета по энергетике, "слуга народа" Андрей Герус в день принятия закона продемонстрировал в Фейсбуке дружеские отношения с одним из крупнейших олигархов Вадимом Новинским, ближайшим партнером Рината Ахметова. Типа юмор. А на самом деле, показывает, что с таким человеком наконец стал на равных", - прокомментировал фото главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фото можно было подписать и так - "У людей Игоря Валерьевича хорошеее настроение из-за включения в санкции людей Рината Леонидовича", - предложил он.

"На словах Герус борется с олигархами, а что происходит на деле заметно по состоянию нашей энергетики и договорнякам с теми же олигархами. Как видим, страданий у Новинского от принятия закона о деолигархизации не заметно. К слову, Новинский - бывший гражданин России, а Герус лоббировал поставки электрики из России в 2019-21 годах. С такими "слугами" олигархи уверенно смотрят в будущее", - резюмировал журналист.

Герус жмет руку Новинскому в день принятия закона об олигархах 01


Герус жмет руку Новинскому в день принятия закона об олигархах 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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23.09.2021 17:20
+21
зеЛеному быдлу знатно в рты срут)
а ведь есть много которые верят. что они против олигархов принимают что-то
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23.09.2021 17:15
+21
Фуйло задоволене. Його завдання виконано. Він з лукою з того ж починали. Узурпували владу, під приводом "боротьби" з олігархами.
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23.09.2021 17:15
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Плодотворненько.
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23.09.2021 17:08 Ответить
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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23.09.2021 17:20 Ответить
Мар'ян Середа@MarianSereda



Яка несподіванка, піфракції півнячого кутка "Голос" купили за гроші задля голосування за всратий закон про олігархів, який по суті є ще одним цвяхом в узурпації влади зеленою мраззю.

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23.09.2021 18:02 Ответить
По мне это бунт чиновьего кодлана,против олигархического кодлана.Чиновьичий кодлан хочет освободиться от конкурентов и жрать в два горла
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23.09.2021 18:15 Ответить
Т.е. Бенины холуи "За Майбах" и "Довира" пошли против "папы"? Не смешите Бенины тапочки.
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23.09.2021 19:44 Ответить
Ну по сути да.Театр устал от Карабаса.И хочет независимости
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23.09.2021 23:04 Ответить
Ага. Миндич им поможет стать независимыми, только от остатков здоровья. Беня шуток не понимает.

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23.09.2021 23:54 Ответить
Беня вже в возрасте и от него устали.Знаешь как неродивые дети пытаются отжать хату у пожилых родителей и претендовать на завещание?Тут тоже самое.Вообще всё это напоминает бунт чекистов Пуйла,которые так же подмяли олигархат и заменили их.Одно хорошо,шо "За Майбах" и "Довира"не чекисты.Но это не значит,шо ними тупо не расчищают дорожку для более серьёзных людей
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24.09.2021 00:03 Ответить
Ага. Бабушка еще всех "детей" переживет. Почитай структуру собственности всех квартаоьных фирм. А заодно почитай чем занимаются у Бени Миндич и Киперман и не пиши глупости.
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24.09.2021 00:29 Ответить
Диверсанти **********
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23.09.2021 17:10 Ответить
Фуйло задоволене. Його завдання виконано. Він з лукою з того ж починали. Узурпували владу, під приводом "боротьби" з олігархами.
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23.09.2021 17:15 Ответить
вони про щось інше домовлялись, не про голосування за "олігархічний" закон. Оскільки проголосували по-різному.
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23.09.2021 17:11 Ответить
Новинский предложил секс без обязательств а Герус согласился . потому что " какая разница "
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23.09.2021 17:15 Ответить
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23.09.2021 19:03 Ответить
Шоу для лохов. Еще пару дней назад Арахамия был уверен что ОПЗЖ даст нужные голоса в случае нехватки. Но не потребовалось. Слуги Бени могли и сами все принять -- 229 голосов.

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23.09.2021 17:24 Ответить
Це якийсь треш!
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23.09.2021 17:12 Ответить
зеЛеному быдлу знатно в рты срут)
а ведь есть много которые верят. что они против олигархов принимают что-то
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23.09.2021 17:15 Ответить
олигархи побеждены, народ ликует. Интересно сегодня вечером будет наблюдать как на канале одного олигарха г+г Мосейчук будет хлопать ресницами воодушевленно рассказывая как найвелычниший всех победил.
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23.09.2021 17:16 Ответить
"Вырви глаз" показывает отношение к закону.
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23.09.2021 17:19 Ответить
глаз на жопу натянул
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23.09.2021 17:21 Ответить
В 2013м,а в 18м звиздел,что ему его Порох дал -так что мимо,как обычно у зесрани)
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23.09.2021 17:53 Ответить
Ааааа)))) зесрань,звиздишь тут только ты и Новинский в попытках хоть в чем то ПАП насрать,но он вертит тебя на банане
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23.09.2021 18:40 Ответить
Российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.
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23.09.2021 17:55 Ответить
26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому
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23.09.2021 18:00 Ответить
Как там Беня поживает?
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23.09.2021 19:23 Ответить
українці , не поважая себе годують на своїй землі московських гнид та дозволяють їм керувати ними, грабувати їх, та розмножуватися ціле століття , це люта ганьба !
майбутні покоління українців нам це не пробачать .
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23.09.2021 17:23 Ответить
Кретины! Лишь бы не националисты !
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23.09.2021 18:28 Ответить
Лишній доказ того,що все ото різношерстне зелене стадо взрощене,прикормлене і висунуто у велику політику олігархами...А вся їх недолуга "боротьба" з ними то намір показати що то не так,шо оні от народа...
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23.09.2021 17:24 Ответить
А то это было не понятно после принятия закона " О Земле". Хотели землю продавать мелким фермерам по 210 000 га.
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23.09.2021 18:30 Ответить
Враги Украины сошлись в любовном порыве...
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23.09.2021 17:30 Ответить
А говорили, что в стране раскол. Олигархи и "народ" едины !
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23.09.2021 18:24 Ответить
Это все, что надо знать про борьбу СН с олигархами.
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23.09.2021 17:33 Ответить
.
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23.09.2021 17:38 Ответить
Разом наголосували ?
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23.09.2021 17:40 Ответить
А тарифы понизят теперь?ну,зесрань,скажите что понизят)))
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23.09.2021 17:55 Ответить
"...а в ответ тишина..."
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23.09.2021 20:31 Ответить
"Прощание словянки". Last adieu перед длительной засидкой Пашинского в застенках Зеленского !
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23.09.2021 18:23 Ответить
Эта тварь наш корвет угробила,а этот подсос ему руку жмёт
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23.09.2021 18:12 Ответить
Наконец мечта всех олигархов, а заодно и корупционеров сегодня исполнилась. Зеля будет назначать "олигархов! Ворам ничего не грозит. Народ дожен напрячься и каждый год, что-то из долгов прощать олигархам. Миллиардов по 20. Они все монополисты, а монополистам все "косяки" прощают.
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23.09.2021 18:20 Ответить
Про реприватизацию уже и не вспоминают. Все имущество схуцпижженное у народа теперь считать законным.
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23.09.2021 18:58 Ответить
делом в том, что деньги даваемые США и Европой разворовываются цирком, не отходя от кассы,
как вы думаете зрители, кто их будет отдавать, с процентами?
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23.09.2021 19:01 Ответить
Так красиво зебилов еще сегодня не трахали их "новые лица" с трускавецким дипломами
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23.09.2021 19:18 Ответить
два кидараса-ватник
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23.09.2021 19:29 Ответить
иуды
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23.09.2021 21:29 Ответить
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23.09.2021 22:22 Ответить
антиукраинские олигархи радостно поддержали "закон против олигархов"... зеленая пятая колонна спешит, осталось 2.5 года и им нужно успеть сдать Украину ху@лу ... а для этого нужно уничтожить оппозицию внутри страны, в том числе состоятельных людей из оппозиции... против них то этот закон и направлен.
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24.09.2021 08:34 Ответить
У Геруса такий писок щасливий, ніби він бога за руку тримає.
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24.09.2021 14:14 Ответить
 
 