Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Таким образом они поддержали Климатический марш - акцию, напоминающую об изменениях климата.
Фото полярников в шортах и шлепанцах среди снегов опубликовал Национальный антарктический научный центр, сообщает Цензор.НЕТ.
"В воскресенье, 26 сентября 2021 года, в Киеве уже традиционно состоится Климатический марш - акция, призванная напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменениях климата и связанных с этим природных катаклизмах", - сказано в сообщении.
В Национальном антарктическом центре отметили, что за последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3 С⁰ - это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией.
"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменений климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", - сказано в сообщении.
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Завидую....
Может потому что мудрый нарид - такие же пингвины?
Большая разница между деятельностью и имитацией деятельности...
ну просто именно этим я почему то не верю... и те средства, которые гатятся на "изучение пингвинов" просто можно вложить в ту же науку более эффективно...
я не специалист - я так думаю...
ok
фощизмсиксизъм! поцчему одни мущинки? ущемление прав правоверныхжелщин!!111
Але це ж все заради науки!