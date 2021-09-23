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Антарктида (104) климат (163) экология (1582) полярники (38)

Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Таким образом они поддержали Климатический марш - акцию, напоминающую об изменениях климата.

Фото полярников в шортах и шлепанцах среди снегов опубликовал Национальный антарктический научный центр, сообщает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 26 сентября 2021 года, в Киеве уже традиционно состоится Климатический марш - акция, призванная напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменениях климата и связанных с этим природных катаклизмах", - сказано в сообщении.

В Национальном антарктическом центре отметили, что за последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3 С⁰ - это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией.

Читайте: Конкурс среди желающих работать на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде - 11 человек на место, - Дикий. ИНФОГРАФИКА

Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде 01

"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменений климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", - сказано в сообщении.

Также читайте: Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Нет, он просто избиратель зелёного дерьма. Это хуже дебила.
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23.09.2021 18:37
+8
Може тому що ти яскравий представник "мудрого наріда"?
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23.09.2021 18:33
+5
У них лето начинается .....
Завидую....
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23.09.2021 18:12
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У них лето начинается .....
Завидую....
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23.09.2021 18:12 Ответить
Молодці 👍🏼🙁
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23.09.2021 18:12 Ответить
Да! Очень важно и актуально постоянно и непрерывно замерять температуру воздуха у пингвинов...
Может потому что мудрый нарид - такие же пингвины?
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23.09.2021 18:23 Ответить
Може тому що ти яскравий представник "мудрого наріда"?
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23.09.2021 18:33 Ответить
Нет, он просто избиратель зелёного дерьма. Это хуже дебила.
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23.09.2021 18:37 Ответить
Если ты такой умный, объясни мне необходимость содержания шоблы бездельников для изучения поведения пингвинов. А то пердеть все способны, а связать два слова - не каждому под силу.
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23.09.2021 19:15 Ответить
Цікаво, як зебілу пояснити необхідність наукової діяльності?!!! Тобі воно точно не потрібно, адже науку на хліб не намажеш.
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23.09.2021 20:14 Ответить
Ото ж то и оно, что ты понятия не имеешь что такое та же научная работа.

Большая разница между деятельностью и имитацией деятельности...
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23.09.2021 20:49 Ответить
Ти великий спеціаліст в геофізиці? метиорології? біології? геології? Ти можеш відрізнити діяльність від імітації? А інші 30 країн також займаються імітацією, деякі навіть на декількох станціях одночасно?
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23.09.2021 20:55 Ответить
с критикой согласен...
ну просто именно этим я почему то не верю... и те средства, которые гатятся на "изучение пингвинов" просто можно вложить в ту же науку более эффективно...
я не специалист - я так думаю...
ok
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23.09.2021 21:02 Ответить
Каждая страна стремится держать свою шоблу бездельников в Антарктиде. Зачем? А шоб було.
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23.09.2021 21:32 Ответить
Батенька, да вы феерический долбоюноша!
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23.09.2021 21:53 Ответить
пипецпля - гений мысли пёрднул ротом...
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23.09.2021 22:26 Ответить
Правильно делают, а то могут и забыть их там после начавшегося сериала "Убить Шефира" и безуглым вагнергейтом.
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23.09.2021 18:14 Ответить
Один патлатый бородач в адеквате.
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23.09.2021 18:23 Ответить
Не Табу случайно?
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23.09.2021 18:28 Ответить
фощизм сиксизъм! поцчему одни мущинки? ущемление прав правоверных желщин!!111
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23.09.2021 18:27 Ответить
Наверно бухнули хорошо перед этим?
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23.09.2021 18:35 Ответить
кацапа, іді дамой, воткі нєт.
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23.09.2021 20:30 Ответить
Мордва, бояра дальше, за углом)
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23.09.2021 21:54 Ответить
Чуваки!Украинцы!Те гроши,якi нам дали на экспедицию мы вже прокутили.Треба ще.Хто чем може скидаэмось на науку
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23.09.2021 18:39 Ответить
И кутили так, что без штанов и туфель остались! Все пропили и с пингвинами в обнимку гуляли!
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23.09.2021 19:22 Ответить
Учитывая стоимость отопления...изменение климата в сторону потепления меня вполне устраивает...ну а проблемы пингвинов меня не волнуют...
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23.09.2021 18:44 Ответить
Їх, хто це замутив, теж влаштовує, візьмуть і не увімкнуть якось опалення в містах, а в селах корів і свиней відберуть, бо метан і решта, і взагалі люди жруть забагато. Так шо дядьки в шортиках або дурні, або в них насправді гроші скінчились.
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23.09.2021 22:00 Ответить
Как то сентябрь выдался не очень теплый
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23.09.2021 18:53 Ответить
Пачиму без масок?
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23.09.2021 19:17 Ответить
там весна...
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23.09.2021 19:41 Ответить
Потепление говорите? Да уж, заметно, в середине сентября в Киеве днем +8 максимум
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23.09.2021 21:19 Ответить
Самі чоловіки, важко їм там
Але це ж все заради науки!
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24.09.2021 00:27 Ответить
ну и рожи..... С таким бычьим здоровьем им в армию надо на передовую......
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24.09.2021 10:27 Ответить
Шо вы делаете?! Тикайте оттеда, безумцы, там враждебные человеку природные условия!
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24.09.2021 15:19 Ответить
 
 