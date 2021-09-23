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вор в законе (311) Киевская область (3540) криминалитет (597) СИЗО (1352)

Трое лиц обратились к смотрящему за СИЗО, чтобы получить от заключенного "моральную компенсацию". Все задержаны, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции разоблачили противоправную деятельность жителей региона с криминальным прошлым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины

"Женщина и двое мужчин после личного конфликта с гражданином решили ему отомстить и получить в качестве моральной компенсации 50 000 гривен. В связи с тем, что этот человек находился в следственном изоляторе, обратились за помощью к знакомому - однмуо из так называемых "смотрящих" за спецучреждением. "Криминальный авторитет", используя свое преступное влияние, должен был заставить задержанного отдать деньги. Однако его планам помешали полицейские", - отмечается в сообщении. 

В сообщении подчеркнули: "23 сентября на основании полученных доказательств следователи полиции Киевской области сообщили женщине и двум мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой"

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Киевская областная прокуратура.

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Трое лиц обратились к смотрящему за СИЗО, чтобы получить от заключенного моральную компенсацию. Все задержаны, - Нацполиция 01
Трое лиц обратились к смотрящему за СИЗО, чтобы получить от заключенного моральную компенсацию. Все задержаны, - Нацполиция 02

Автор: Роман Свиридович
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Странно, я то наивно думал что за СИЗО смотрит его руководство, а оказывается нет, там до сих пор в 2021 году "смотрящие", "зырящие" и прочий криминальный сброд кэруе. И администрация в накладе похоже не остаётся, привет МинЮсту
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23.09.2021 18:42 Ответить
все в доле
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23.09.2021 18:49 Ответить
а кто систему создал? сами мсра.

так управлять легче и взятки гладки, в случае чего. все чужими руками
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23.09.2021 18:53 Ответить
"- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья?
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие".
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23.09.2021 19:04 Ответить
Є червоні та чорні установи виконання покарань, ксізо - чорна, в Харківській області такого б точно не трапилось, проте у наших сусідів з пі.дарассосіюшки у ФСКН ще гірші проблеми, там працівники органів перед ворами на коліна стають!
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24.09.2021 12:42 Ответить
Уже давно те старые тюремные понятия не работают, сейчас понятий нет, есть только личная выгода, как ментов так и тех типа авторитетов.
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24.09.2021 17:27 Ответить
Нужно наконец то что то делать с этими смотрящими.
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24.09.2021 17:26 Ответить
Панове, можливо хтось знає, як буде по-українськи "смотрящий" ? Не можу допетрати...
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24.09.2021 19:06 Ответить
 
 