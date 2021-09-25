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Одесский полицейский Владимир Незгодинский умер от травм, полученных в результате ДТП, - полиция области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В селе Каменка на Одесчине 24 сентября столкнулись Citroën и грузовик. Травмы получили пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин были в тяжелом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, 25 сентября умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности нацполиции Владимир Незгодинский. Причиной стали травмы, которые человек получил в ДТП 24 сентября.
Как отмечают в ведомстве, службе в правоохранительных органах Владимир посвятил 11 лет жизни. Он был "профессионалом своего дела, замечательным другом и надежным коллегой". У Владимира осталась жена, сын и дочь.
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