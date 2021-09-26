Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Утром 25 сентября правоохранители Черновицкой области провели ряд санкционированных обысков в домах и гаражах у двух местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что в процессе обнаружили и изъяли винтовки, пистолеты, гильзы и патроны, металлические банки с порохом, мобильные телефоны, сим-карты; станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия; свертки и контейнер с веществом белого цвета; свертки с растением зеленого цвета; устройство для выкуривания наркотиков.
Следователи под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры сообщили о подозрениях двум фигурантам в возрасте 31 и 37 лет за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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