Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Утром 25 сентября правоохранители Черновицкой области провели ряд санкционированных обысков в домах и гаражах у двух местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в процессе обнаружили и изъяли винтовки, пистолеты, гильзы и патроны, металлические банки с порохом, мобильные телефоны, сим-карты; станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия; свертки и контейнер с веществом белого цвета; свертки с растением зеленого цвета; устройство для выкуривания наркотиков.

Следователи под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры сообщили о подозрениях двум фигурантам в возрасте 31 и 37 лет за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование продолжается.









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