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Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Утром 25 сентября правоохранители Черновицкой области провели ряд санкционированных обысков в домах и гаражах у двух местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в процессе обнаружили и изъяли винтовки, пистолеты, гильзы и патроны, металлические банки с порохом, мобильные телефоны, сим-карты; станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия; свертки и контейнер с веществом белого цвета; свертки с растением зеленого цвета; устройство для выкуривания наркотиков.

Следователи под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры сообщили о подозрениях двум фигурантам в возрасте 31 и 37 лет за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 01
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 02
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 03
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 04

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Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 05
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 06
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 07
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 08
Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция 09

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Автор: Анна Судак
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Підпалились. Але танк, гранатомети, міни (що там ще проти кацапів) на місці?
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26.09.2021 01:01 Ответить
Два PCP пневмата,Флобер,МР 654к и два силуминовых стартовика.Вы серъёзно?!А,ну да.Два патрона к какой-то "нарези",которые даже выстрелить не из чего.Ну и пачки полусгнивших совковых патронов к мелкашке.А,ещё в гараже пневма с насосом.Вообщем,домохозяйки могут расслабиться.Злодеи повязаны,опасность миновала.
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26.09.2021 09:30 Ответить
ахиреть... вот это победа......
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26.09.2021 09:47 Ответить
 
 