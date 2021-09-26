Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.
Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Контракт на бой предполагает возможность реванша.
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Александр Усик- украинец, чемпион мира в тяжелом весе в 2021 году. Точка.