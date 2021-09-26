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Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Контракт на бой предполагает возможность реванша.

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Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе 02
Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе 03

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Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе 05
Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе 06
Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе 07

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Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе 08

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+55

На прес-конференции говорил на УКРАИНСКОМ языке, побил самого Джошуа без вопросов - тот еле выполз с ринга, стал чемпионом мира в супер-тяжелом весе, вернул пояса Кличко, закутался во флаг Украины и поцеловал его, а потом станцевал гопак.
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26.09.2021 02:02
+42
Багато хто перестав вболівати за Усика.
Патріотизм тут нібито ні до чого, тому що справжній вболівальник хоче видовищного боксу та гострих протистоянь незалежно від громадянства спортсмена, але в данному конкретному випадку курячі мізки Усика відвернули від ного багатьох вболівальників саме с патріотичних міркувань та почуттів і багатьом уже начхати у кого і що там відібрав Усик.
Просто начхати. НЕ відлунюються в душі патріота перемоги Усика, не резонують с душею.
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26.09.2021 07:17
+37
Спасибо Усик! Громкая победа украинского бокса!
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26.09.2021 02:12
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Страница 7 из 7
Усик прославляє Україну, роблячи з національним прапором коло по рингу...ви думаєте з боку Росії не було до нього пропозицій за ці всі роки з 14-го, хіба ж йому не пропонували виступати під російським прапором, але ні, він з нами, і мільони, якщо не більше бачать український прапор в руках у чемпіона, і для нас це гордість, для інших повага...
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26.09.2021 21:15 Ответить
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27.09.2021 00:56 Ответить
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27.09.2021 00:57 Ответить
є таке, ординці тратять великі кошти вербуючи під свої прапори колишніх зірок накшталт Депардьє чи Стівена Сігала аби ті лише засвітилися з їхнім прапором. платять за громадянство їм (де це взагалі видано щоб держава купувала громадян) скажені гроші
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27.09.2021 10:42 Ответить
За этого ватаноида больше не болею. Я понимаю,что медальки от фсбешных попов ему дороже,чем мое мнение. Ну и хутин с ним.
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26.09.2021 22:12 Ответить
Твое мнение ему вообще до одного места. Простой вопрос,- кто ты и кто он ? Перестань писать ерундой.
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26.09.2021 23:21 Ответить
А вот нихрена)думаешь этот прикацапленный поц изображал бы патриота из себя если бы ему было насрать?а вот нам на это чмо и насрать ,и насцать-и ничего с этим ни он ,ни ты не поделаешь)
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27.09.2021 00:21 Ответить
Одна проблемка есть для симферопольского неопределеныша--нас больше,чем ему хотелось бы. На хутина пусть идет
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27.09.2021 01:14 Ответить
Предлагаю закончить все хейтовые посты, и эту ветку этим последним постом,-
Александр Усик- украинец, чемпион мира в тяжелом весе в 2021 году. Точка.
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26.09.2021 23:46 Ответить
Усик поц)точка
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27.09.2021 00:22 Ответить
Между ног у тебя три точки! Одна из них - зияющая! Ну, как при холере, не доведи господи!
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27.09.2021 10:34 Ответить
не Доведу)
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27.09.2021 10:51 Ответить
У тебя одно дупло,в которое тебе чеченцы бутылки меняют,а у мамы и дочки твоих по три дупла,в которые их чеченцы имеют )мог бы и не намекать -об этом и так все знают
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27.09.2021 11:26 Ответить
Усік виступав під прапором України. Він поки що український боксер та перемогу приніс для України. А що зробив ти для України?
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27.09.2021 18:43 Ответить
Вірніше зробила, Валєрія?
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27.09.2021 18:44 Ответить
Кредит в 2014м на Армию брала,а твои усик с ломой отказали в помощи,последний при мне заявил,что это не его война
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27.09.2021 18:54 Ответить
Интересно в каком банке? Под 200% годовых? За дураков не держи всех
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02.10.2021 21:21 Ответить
То есть зедегенераты даже кредит взять не могут ...лишать вас права голоса,как в Прибалтике,и точка.
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03.10.2021 08:18 Ответить
Я не зе- и не по-. Я за правду. Чудесно помню как доллар в 14-м с 8 до 23 скакнул. Что за лошиный банк кредит давал?
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03.10.2021 20:11 Ответить
Если подпевать охлократам, так Джошуа должен говорить исключительно на древнебритском наречии. Говоря на языке данов, англов и саксов, он же позорит свою национальную идентичность.
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27.09.2021 01:14 Ответить
Усик - Великий чемпион. Настоящий патриот Украины.
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27.09.2021 09:57 Ответить
Щас Усик читает тут коменты и разражается жизнерадостным смехом, паралельно разговаривая с Вольновым. Мужественные мужчины - один избивает нигеров, а второй - троллит русню
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27.09.2021 10:54 Ответить
Mr Usyk, Slava Ukraini, you are the great undisputable champion, skills vs power. But I cheered and I will be cheering on your rematch, if it will happen, for AJ. Kyrym is Ukraine or whatever kyrym tartars to decide.
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30.09.2021 08:02 Ответить
Это был достойный бой с обеих сторон, как не крути.
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26.12.2021 18:08 Ответить
На само деле это очень важная победа, которую не стоит недооценивать. Особенно как мне кажется стоит уважать усилия бойцов, которые прошли тяжелый путь ради этих поясов. Они оба достойно боролись. И именно из-за таких спортсменов я сам начал ходить на бокс в киеве https://rym.zone/edinoborstva/boks/ . Потому что есть некоторые качества, которые может воспитать в тебе только бокс.
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26.12.2021 22:04 Ответить
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