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Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы водитель микроавтобуса, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль Skoda за нарушение правил дорожного движения. При составлении административных материалов, водитель автомобиля Ford Transit, который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль Toyota, который от удара въехал в остановленное авто Skoda", - сообщают в полиции.

В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы.

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Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля Ford на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя.

Мужчину 1992 года рождения задержали, ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы 01

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Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы 02
Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы 03
Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы 04
Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Не так опасны эти промиле, как остановка полиции где попало!
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26.09.2021 02:22
+1
шиферу повезло - в него тока криворуко стреляли одиночными, а нормально врезаться не догадались...
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26.09.2021 02:27
+1
Джек пот.
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26.09.2021 02:48
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Не так опасны эти промиле, как остановка полиции где попало!
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26.09.2021 02:22 Ответить
Что вы пишете!! То, что водитель был пьян - это ничего, а то, что полиция контролирует нарушения правил дорожного движения - это плохо. Надо было заметить, что полиция остановилась на полосе общественного транспорта, куда этот пьяный водитель вообще не имел права сунуться.
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26.09.2021 11:41 Ответить
думаю проблесковые маячки не были включены
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26.09.2021 13:17 Ответить
так это менты виноваты ? у вас что вместо мозга ? а если бы авто сломалось , а если бы в авто были дети при этом ?
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26.09.2021 14:08 Ответить
Менты не виноваты но место остановки в полосе сьезда с трассы это свидетельство их тупости. Водила сидел на бампере и просто хотел уйти на поворот, а тут олени правопорядка.
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26.09.2021 14:15 Ответить
Там поворот направо, подвыпивший мог забить на разметку и свернуть через нее в полосу, а до этого нюхал фуру на растоянии метра не видя ничено справа как любят многие вечно спешащие по точкам бусики.
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26.09.2021 14:22 Ответить
шиферу повезло - в него тока криворуко стреляли одиночными, а нормально врезаться не догадались...
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26.09.2021 02:27 Ответить
Джек пот.
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26.09.2021 02:48 Ответить
я бы наказал первую машину...
за все, гад, ответит
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26.09.2021 03:56 Ответить
гадость потная не там стояла ....
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26.09.2021 03:59 Ответить
газель уходит от погони (с)
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26.09.2021 04:05 Ответить
Я думаю, що штраф потрібно виписати конструктора двигунів внутрішнього згорання .
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26.09.2021 06:26 Ответить
.
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26.09.2021 08:27 Ответить
Так єто ж суббота! Как не нажраться рускому человеку? Понять и простить.
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26.09.2021 09:50 Ответить
Тойота, по ходу, из жести начала кузова лепить.
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26.09.2021 11:30 Ответить
ну да! только в этой жестянке шансов остатся в живых при аварии намного больше нежели в 21-й волги !
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26.09.2021 14:09 Ответить
Что вы пишете!! То, что водитель был пьян - это ничего, а то, что полиция контролирует нарушения правил дорожного движения - это плохо. Надо было заметить, что полиция остановилась на полосе общественного транспорта, куда этот пьяный водитель вообще не имел права сунуться.
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26.09.2021 11:33 Ответить
не ясно, что мусора - очьень важьно делали в этом месте дороги , возле отбойника. наверное пытались реформировать проезжающих водителей.
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26.09.2021 11:48 Ответить
На полосе движения общественного транспорта остановили очередного нарушителя.
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26.09.2021 11:53 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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26.09.2021 12:21 Ответить
Да уж. Не машина а куча мусора из пластмасы. Такую даже ремонтировать не нужно. Смести веником и в мусорку. Зато не евробляхи.
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26.09.2021 13:56 Ответить
 
 