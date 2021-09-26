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В результате пожара в хостеле Киева погиб человек. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Вследствие пожара в хостеле в Святошинском районе столицы погиб человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев.

В результате пожара в хостеле Киева погиб человек 01

Сообщение о пожаре на в Святошинском районе столицы поступило 26 сентября в 3:00.

"По прибытию на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3 этаже 3-х этажного административного здания, переоборудованной под хостел", - указано в посте.

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В ГСЧС отметили, что в 3:31 пожар был локализован и в 3:53 - ликвидирован на площади 40 кв. м.

По прибытию было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия пожарных один из них выпрыгнул из окна 3-го этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчину было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара.

Пострадавший мужчина, получивший травмы от падения с высоты, был госпитализирован.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киев.

Причина пожара устанавливается.

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Автор: Вадим Куц
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понятно что нажрались и/или занаркотились. кстати, три мужичка в 1 комнате?.....
с большой вероятностью мона допустить что "гей-парад" для них "святое".
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26.09.2021 10:20 Ответить
Читая ваш пост можно предложить, что вы латентный. Но не каждое предложение - истина. Верно?
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26.09.2021 10:25 Ответить
кто о чем. просто по новости мне показалось странным что три мужика в одну комнату вселилось. "латентный" возможно - вы, так как непонятно зачем спросил.
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26.09.2021 11:07 Ответить
Ну не знаю. В мене, наприклад, перша думка про те, що це якісь роботяги знімають кімнатку одну на трьох, щоб зекономити. Може справді, у кого що болить
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26.09.2021 12:05 Ответить
може й так
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26.09.2021 12:46 Ответить
Там бідося не ошивався десь поблизу?
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26.09.2021 11:14 Ответить
Стыдно! на редкость безграмотно!
Цензор, гоните тупых писюлек. Знать буквы и уметь писать - две большие разницы.
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26.09.2021 11:43 Ответить
Була надія, що українською краще, але ні.
"попереднью" якийсь дурень тулить будь де.
"Було встановлено, що попередньо в кімнаті перебували..." - повна маєчня!
А попезадньо де вони перебували?
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26.09.2021 11:48 Ответить
 
 