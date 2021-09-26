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Госпогранслужба (5426) нелегалы (445) Турция (3237)

За двое суток задержаны 6 турецких нелегалов, пытавшихся пересечь границу на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Троих нарушителей, которые без необходимых документов планировали попасть на территорию ЕС, задержал вчера на Львовщине наряд отдела "Краковец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Меру ответственности иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП) определит суд.

Ранее этого задержания пограничники "Краковца" остановили еще трех граждан Турции, которые вместе с гражданином Азербайджана пытались нелегально попасть в ЕС через украинскую границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

За двое суток задержаны 6 турецких нелегалов, пытавшихся пересечь границу на Львовщине, - Госпогранслужба 01
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Не любят родину хлопцы-черножопцы.
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26.09.2021 11:38 Ответить
вот вам еще одну звизданутую нелегалку в тему.. Гадя Сявченко ударилась об Коран и приняла Шариат..

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26.09.2021 11:38 Ответить
В гарем какой хоть нибудь завалящий хочет.Только для начала надо бросить бухать.
Пусть у муллы узнает-за то,что она работала в "сексе по телефону" единоверцы камнями не забьют?Хотя ей бояться не стоит.Так как она деревянная по пояс-камни просто будут отскакивать.
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26.09.2021 12:01 Ответить
Аладін: Зульфія, я тобі халву купив! Ось на. (Дае халву Зульфії)
Голос з пляшки (знов дуже нерврвий): Кажу *** пустіть, ***, вони халву ***!
Зульфія (жере халву): Халва яхши.
Аладін: Зульфія, у мене план! Щас ходім на базар, патом в гарем, звізда моїх очей!
Зульфія й Аладін уходять, Мао Дзедун сяє на горі.
Голос з пляшки (дражливо): Звізда моїх очей...****** сило...(с)
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26.09.2021 12:09 Ответить
чого лише не приймешь аби повернути увагу до себе...
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26.09.2021 13:11 Ответить
та хай йдуть собі...чого ви хочете від людей?
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26.09.2021 13:11 Ответить
 
 