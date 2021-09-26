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За двое суток задержаны 6 турецких нелегалов, пытавшихся пересечь границу на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Троих нарушителей, которые без необходимых документов планировали попасть на территорию ЕС, задержал вчера на Львовщине наряд отдела "Краковец".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Меру ответственности иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП) определит суд.
Ранее этого задержания пограничники "Краковца" остановили еще трех граждан Турции, которые вместе с гражданином Азербайджана пытались нелегально попасть в ЕС через украинскую границу.
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Пусть у муллы узнает-за то,что она работала в "сексе по телефону" единоверцы камнями не забьют?Хотя ей бояться не стоит.Так как она деревянная по пояс-камни просто будут отскакивать.
Голос з пляшки (знов дуже нерврвий): Кажу *** пустіть, ***, вони халву ***!
Зульфія (жере халву): Халва яхши.
Аладін: Зульфія, у мене план! Щас ходім на базар, патом в гарем, звізда моїх очей!
Зульфія й Аладін уходять, Мао Дзедун сяє на горі.
Голос з пляшки (дражливо): Звізда моїх очей...****** сило...(с)