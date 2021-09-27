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Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Группировка "Талибан" повесила несколько мертвых тел на строительных кранах в городе Герат на западе Афганистана. ВНИМАНИЕ: видео и фото не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщают местные СМИ и свидетели.

Британский вещатель BBC со ссылкой на двух местных репортеров заявил, что тела четырех человек, обвиняемых в похищении, повесили в нескольких районах Герата.

Афганская газета Hasht-e Sobh также сообщает, что тела нескольких мужчин, обвиняемых в похищении, были выставлены в нескольких районах города. В сообщении говорится, что предполагаемые похитители были убиты во время стрельбы с талибами.

Местный житель Вазир Ахмад Седдики, который руководит аптекой вблизи главной площади в Герате, рассказал Associated Press, что четыре тела принесли на площадь, а три тела перенесли на другие площади города для демонстрации. По словам Седдики, талибы объявили на площади, что четырех убитых разоблачили во время похищения и убила полиция.

Заместитель губернатора провинции, член "Талибана" Мавлави Шир Ахмад Амар заявил, что мужчины были убиты во время прямых столкновений с бойцами "Талибана" после похищения торговца и его сына, которых впоследствии освободили.

"Их тела повесили на площадях города как пример для других похитителей. Их повесили, чтобы никто не решился на такое преступление", – сказал он агентству dpa.

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На видео, опубликованном в социальных сетях, видно запятнано кровью тело мужчины в цепях, повешенное на кран на, как представляется, главной площади города Герат. Также можно увидеть, как много людей снимают это на свои мобильные телефоны.

Зяулхак Джалали, назначенный талибами начальник районной полиции в Герате, подтвердил, что члены талибов спасли отца и сына, которые были похищены четырьмя похитителями после стрельбы. Он сказал, что похитители ранили бойца "Талибана" и гражданского, но "четыре (из них. – Ред.) погибли во время перекрестного огня".

Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны 01
Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны 02
Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны 03
Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны 04
Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны 05

Один из основателей "Талибана" и главный правоприменитель его жесткой интерпретации исламского законодательства в ходе предварительного правления группировки, мулла Нуруддин Тураби заявил на этой неделе агентству Associated Press, что радикальное движение снова будет прибегать к казням и ампутации рук, хотя, возможно, не публично.

Во время господства талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год, талибы были известны тем, что наказывали преступления публичными ударами, публично забивали людей камнями и ампутировали конечности.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+34
ну ясно .. скоро плешивая кремлевская крыса заявит что они один народ
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26.09.2021 12:48
+30
С мертвыми врагами, погибшими в бою воюют только низшие биоорганизмы - талибы, руские.
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26.09.2021 12:53
+29
Дикарі довбані
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26.09.2021 12:47
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А у крематорій для чого?
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26.09.2021 15:33 Ответить
Добре, тож за газенваген зауважень немає
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26.09.2021 15:38 Ответить
газенвагены вроде - миф. то же самое шо танковый двигатель использовали для наполнения "духом" - никто не доказал, но всех собак понавешали на побежденных. одна фотка что продемонстрировали Обаме чего стоит - фэйк голимый, больше видать не нашлось фото настоящих.
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27.09.2021 07:44 Ответить
а я никого и не обвиняю - я очень даже за - если это миф то это красивый миф
дизель грузовики Опель которые использовал Вермахт не в состоянии были произвести столько отравы сколько производит одна Таврия
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27.09.2021 08:27 Ответить
другое) нам - можно
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26.09.2021 15:35 Ответить
Да ужж, окончательно про....ан шанс стать нормальной страной. Ну что ж, дикарям хочется так жить, пусть живут, только выпускать из от туда нельзя.
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26.09.2021 14:04 Ответить
а так можно было!? америкосы лохи! надо было развесить десяток талибов и они бы разбежались, делов то!
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26.09.2021 14:05 Ответить
Суворов когда то такими методами присоединял к рашке Дагестан. А испанцы когда воевали с маврами заворачивали повешенных еще и в свиные шкуры, а на голову надевали свиную маску.
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26.09.2021 14:40 Ответить
Суворов подавил польское восстание, с головами детей на пиках...
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27.09.2021 09:47 Ответить
Американцы так не могут, их свои sjw борцуны живьем съедят за такое, а государство под трибунал отдаст.
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26.09.2021 21:52 Ответить
Західна газета писала, що разом з вавілонськими артефактами з Іраку вивозили солдати й сувеніри з відрубаних пальців у загиблих іракців і інше...
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27.09.2021 12:42 Ответить
Американцы под давлением всяческих активистов и борцов за права человека были вынуждены снизить втрое количество взрывчатки в своих бомбах, которыми бомбили талибан. А под конец, было принято решение, во избежание жертв среди мирного населения, не бомбить талибов, а ревом реактивных двигателей распугивать боевиков...
https://www.youtube.com/watch?v=oVRGv-PZvH4
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26.09.2021 22:03 Ответить
Дикари!
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26.09.2021 14:14 Ответить
Хрюсские дикари на Донбассе вытворяли такое, что талибы покажутся гуманистами
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26.09.2021 15:16 Ответить
Як і було зрозуміло, таліби сприймають себе, афганців та всіх мусульман найнижчими примітивними тваринами. Надіються контролювати стада виключно маніпулюючи найдревнішими страхами. Вони відкрито, всьому світу заявляють, як потрібно відноситись до всіх любителів талібів та їх послідовників. Типові кацапи
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26.09.2021 14:34 Ответить
Интересно, пишут ли про талибов "дикари" те, кто хотел бы видеть в Украине повешенными на столбах разных людей, или это - другое?
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26.09.2021 14:36 Ответить
То что талибы дикари никак не отменяет того, что некоторые "разные люди" хорошо бы смотрелись на столбах.
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26.09.2021 14:42 Ответить
а в чем они "дикари"? есть закон, есть Коран - все по писаному, культурные особенности так сказать. дикари - это мы, когда каждый под себя при первой возможности пишет всякую муть тупо забивая на логику мораль и право.
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26.09.2021 15:06 Ответить
Думаю такі за Галабародьку, який розстрілює парламент і голосували. Але так як ті самі дікарі, то вони і є ніхто та нічого в країні не вирішують.

Якби ще й Україна завдяки цій такій своїй "цивілізованості" (де дікарі - пустий звук), налагодженими стосункам з Заходом, конфісковувала все майно корупціонерів і їх родичів в західних країнах, а не садила б слуг олігархату до влади, то ціни б їй не було. А талібам, зебілам і іншим дикунам хватить і 5-ти хвилин щастя від повішаного першого пересічного, чия наприклад квартира приглянулась бородачу з автоматом.
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26.09.2021 15:07 Ответить
сейчас вот так немного поучат украинцев а потом глядишь - обыкновенная и "мусорная" люстрация перерастут в наиболее эффективную (и эффектную) ...
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26.09.2021 15:01 Ответить
Не, ну шось подібне треба було зробити з ригами в 2014...
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26.09.2021 15:02 Ответить
макаки в американській амуніції
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26.09.2021 15:15 Ответить
ужас, больные люди. Это с ними ЕС и США собралось садиться за стол переговоров?? И сколько радостных лиц на фото....

И да, тут моралисты критикуют за желание некоторых видеть у нас что-либо подобное. Отличие нас от варваров в том, что я представить не могу, что кто-то мертвого бойко, мураева или шуфрича таки повесит на кран. Милосердие тут восторжествует в итоге.
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26.09.2021 15:38 Ответить
На рыгах, хробачки и помидорки разведутся не хуже, чем на навозе. Зачем переводить продукт?
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26.09.2021 19:17 Ответить
димакратия начальника в кишлакахи аулах. вы не понимаете это 11 век..
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26.09.2021 16:53 Ответить
все как вы хотите, рубать руки, расстреливать, только что-то это не помогает, и все бегут оттуда
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26.09.2021 16:55 Ответить
Північна Корея нервово палить збоку
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26.09.2021 17:10 Ответить
У Кореї був національний звичай смертного покарання -- це розрізати навхрест задній прохід, і потім нутрощі з живого вивалювалися...
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27.09.2021 12:51 Ответить
..голубая мечта тупорылых, одноклеточных, жлобов-зебилов, свидетелей секты сватоводов-кварталоведов, святых Йузика-лысого и непорочной Зели Подъермаковской-Захйловой, про олигархов и порохоботов..
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26.09.2021 17:38 Ответить
Берут пример с Ирана, там казнят противников режима, на кранах , при скоплении народа ....
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26.09.2021 18:41 Ответить
Наивные они (талибы), если считают, что показательными казнями можно запугать или предостеречь. В паРашке во времена "красного" и "белого" террора бедолаг вешали и расстреливали в не мысленных масштабах (куда там "белым и пушистым" талибам до их масштабов) и все без толку!
Разумны и практичны были свободные люди в Древнем Риме, он стоически (без нюней и соплей) подчас подчистую истребляли целые народы ( о ужас современных соплежуев и нытиков с безхребетными тряпками и прочих защитников прав "голых обезьян") - занимались геноцидом и скорее всего были правы (хоть и не гурманы)!
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26.09.2021 18:42 Ответить
как это без толку? а по итогу -россия - раболепское племя тупых, ограниченных ватоефалов, бравирующее каждому слову *****
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26.09.2021 21:46 Ответить
КИТАЙ Сделал! А ты за себя боишься.?
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27.09.2021 19:07 Ответить
ЛУГАНДОН?
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26.09.2021 20:00 Ответить
Ну а че, мне понравилось, когда эти дикари вору две кисти отпили. Аккуратно так, потом все замотали что бы не дай бог не было заражения) Погладили по головке и пожелали всего наилучшего) У нас такая практика была бы к стати, но всяким зажиточным богатеньким буратинам, это не страшно. Наши всегда берут, и будут брать, по сему, договориться можно. А дураками не договориться)
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26.09.2021 20:44 Ответить
Дикари,дикари...И все забыли как, даже не зебил,а самый большой европеец всем обещал поотрезать руки тем, кто будет воровать у народа Украины. Сразу все воры исчезли, а тут эти новые какой то закон против олигархов придумали. Вот не напрасно пани Геращенко и ПЕСы возбудились.Какой то 11 век,твою мать...
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26.09.2021 21:21 Ответить
Какой то 11 век,твою мать...

Людей много, очень. Тесно. Все придается огласке. Одни варварски руки рубят, другие как то умудряются эти руки правильно пристраивать. Когда властям не угоден умный и развитый народ, страну не построишь. Тут "переливать" можно долго на эту тему.

"новые какой то закон против олигархов придумали."

Конечно придумали, самому интересно как это будет работать. В биткоинах партии финансировать будут? В конце следующего года, начнут "спрашивать" откуда деньги, на ягуар, или там деньги на финансирование партии? Но кто так делает? Будут руки тереть друг другу. Где убудет, там прибудет. Оцифруют всех в системе "дія" и чудненько, огромный массив данных, сам себя сформирует.
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26.09.2021 21:59 Ответить
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27.09.2021 11:18 Ответить
У нас вся кремл.лядсквя камарилья ходила бы без рук... введя такой закон.
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27.09.2021 19:03 Ответить
Полтора миллиарда китайцев не отменили смертную, а так ловили бы до сих пор воробьев.
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27.09.2021 19:10 Ответить
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