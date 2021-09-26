Десятки туристов эвакуированы из горного района Грузии, отрезанного от мира оползнями. ФОТО

В Грузии эвакуируют воздухом туристов и местных жителей из высокогорного района Тушетии после того, как единственный путь, соединяющий этот район с остальной страной, пришлось закрыть из-за оползней

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

После сильных ливней в горных реках поднялась вода и начались оползни. На дороге Пшавелы-Абано-Омало получили серьезные повреждения сразу три участка. Эвакуацию начали еще 25 сентября.

В Управлении чрезвычайными ситуациями сообщили, что иностранных и грузинских туристов вывезли вертолетами пограничной полиции, для чего совершили несколько вылетов.

На 26 сентября сообщили об эвакуации еще полсотни людей, их перевезли в аэропорт Телави.

"Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет осуществлено еще два вылета. Жителей (района) и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их забирают вертолетом", - сообщил губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

Также сообщается, что в нескольких селах Потийского и Хобский муниципалитета на западе страны прошел смерч, более десятка жилых домов остались без крыш. Пострадавшим семьям пообещали помощь.

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