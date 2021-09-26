"Реве та стогне клімат України", - в центре Киева прошел Климатический марш. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии
26 сентября на Михайловской площади в Киеве стартовал Климатический марш! Его участники выдвинули ряд требований к украинской власти и прошли маршем к Верховной Раде, где вручили свои требования чиновникам.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Как отметили организаторы акции, климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям. Мы чувствуем его последствия уже сейчас. Ужасные наводнения в Европе, Китае, Индии. Лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой, в Канаде, Турции, Черногории. Десятки тысяч людей пострадали, сотни погибли.
По их словам Украина тоже не отстает: в Запорожской области фиксируют смерчи, Одессу заливают наводнения, пылевое облако из Сахары накрывает всю страну, июль в столице каждый раз бьет температурные рекорды.
Активисты отметили, что вышли на улицы Киева, чтобы еще раз напомнить чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменение климата и природные катаклизмы, связанные с ним.
Среди требований участников - отказ от грязной энергетики и промышленности, развитие зеленой экономику, трата налогов на реальные действия власти по недопущению изменения климата. Кроме того, активисты требовали увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия.
Фото, видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
или это за деньги ходят одни и те же? ))))
Карпатський бокораш@bokorash
Вчора моїм батькам "прилетіла" погроза від директорки, якій в свою чергу прийшла настанова від керівництва ОТГ, що якщо я їх і далі критикуватиму, то в батьків будуть проблеми в школі. Працюють вони там вже по 30 років щоб ви розуміли. Блть, роздерти їх готовий зараз...
Те саме із знайомим, що працює в цій школі і критикує в ФБ навіть не керівництво ОТГ, а зєлєнь в цілому. Так от, сказали йому, що попаде під скорочення, якщо і далі продовжуватиме. Щоб ви розуміли, в того чувака ДЦП і він в тій школі один з найкорисніших працівників.
Комусь децентралізація і можливість робити зміни на місцях, а комусь удільне князівство, яке передаватиметься по спадщині. І найогидніше те, що люди ведуться на цю бидлячість і плазують перед керівництвом... гидко ***
воды в мировом океане не кислые а щелочные и благодаря углекислому газу они придатны для жизни морских организмов
Реально дихати нічим, після заїзду з Європи.
У всіх смислах.
кстати - свирепая отмазка чо ходят на такие акции - их же на работу не берут - ущемление же, вот и много свободного времени
Він якраз збільшив свій велосипедний кортеж ще на 20 автівок...таке лайно перелякане.
, вот же Саченко тупая .... в Раду не попала, но и так хорошо... эээ, то есть - здоровья все погибшим.
дураки - идите в Пекин и там так посвирепствуйте. через 8-10 лет увидимся.
придурки тупые - в стране шо на ладан дышит из-за ахметок и прочих тварей, они бл... борютсси за климакс, или за что то там. проплачено стопроц, либо просто кретины.
Її знову забабахнуло.
Екс-політик заявила, що іслам - це релігія свободи, а не гноблення. Вона також опублікувала фотосесію з мечеті в Туреччині.
Екс-нардеп Надія Савченко опублікувала в Facebook свої фото в паранджі, зроблені в турецькій мечеті. Вона також поміркувала про переваги ісламу перед іншими світовими релігіями.
А Айфони чи інші ґаджети це чиста промисловість? І чому ці ґаджети міняють ці активісти дуже часто? Чи може іграшки пластикові,які потім тисячами тон валяються на смітниках.Були декілька років популярні спінери наприклад,де вони зараз? До речі зараз вся техніка з пластику,раніше в техніці було більше металу,який легко переплавити.Та й не ламалася техніка так часто,як зараз.От на приклад,купили ви хороший телевізор,діагональ 55 дюймів,гарантія пройшла і в ньому матриця накрилась.Де цей телевізор опиняється? Щось я не бачу активістів з плакатами,на яких написано,давайте будемо менше споживати техніки і не будемо такими марнотратниками.
Актуальне гасло для "екоактивістів", - "Врятуй планету, - вбийся об стєнку!"
Может половину пересесть на общественный транспорт ?
Или нижние автомобили вырабатывают озон ?
Ну, так уже вся країна "зелена"! Від Зеленського вже всіх нудить!
А йому мало "зеленого"! Якийсь неадекват.
Шо вам там нейметься з вашою ксенофобською кацапсятиною про Сороса, геїв, чоношкірих та євреїв? Українці до всіх ставляться толерантно, вам до нас ще дуже далеко. Кацапи знаходяться лише на першій стадії розвитку, та далі першої стадії так ніколи і не просунуться.
Кацарилі боти! Запам'ятайте! Ми вас одразу вираховуємо, посилаємо та проклинаємо. А ви своїми відвідинами та дописами лише робите сайту рейтинг.