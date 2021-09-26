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климат (163) марш (632) экология (1582) Богачук Олег (1426)

"Реве та стогне клімат України", - в центре Киева прошел Климатический марш. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии

26 сентября на Михайловской площади в Киеве стартовал Климатический марш! Его участники выдвинули ряд требований к украинской власти и прошли маршем к Верховной Раде, где вручили свои требования чиновникам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Как отметили организаторы акции, климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям. Мы чувствуем его последствия уже сейчас. Ужасные наводнения в Европе, Китае, Индии. Лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой, в Канаде, Турции, Черногории. Десятки тысяч людей пострадали, сотни погибли.

По их словам Украина тоже не отстает: в Запорожской области фиксируют смерчи, Одессу заливают наводнения, пылевое облако из Сахары накрывает всю страну, июль в столице каждый  раз бьет температурные рекорды. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия призывает увеличить бедным странам климатическую помощь

Активисты отметили, что вышли на улицы Киева, чтобы еще раз напомнить чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменение климата и природные катаклизмы, связанные с ним.

Среди требований участников - отказ от грязной энергетики и промышленности, развитие зеленой экономику, трата налогов на реальные действия власти по недопущению изменения климата. Кроме того, активисты требовали увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восток Украины особенно нуждается в переходе на чистую энергетику, - еврокомиссар Синкевичус

Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 01
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 02
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 03
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 04
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 05
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 06
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 07
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 08
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 09
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 10

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+23
такое впечатление что гей-параду выдали другие транспаранты... ))))
или это за деньги ходят одни и те же? ))))
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26.09.2021 14:42
+14
Заметили, что на плакатах куча бреда понаписано вместо дельных советов типо запрета вывоза леса с Украины?
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26.09.2021 14:56
+9
Только хотел спросить : а лгбт-братва где? Но тут же увидел в стройных рядах соответствующие флажки и успокоился : они на месте. На митинги как на работу ходят. Смотрю в Киеве очень много людей, которым заняться нечем и много свободного времени и энергии. Волонтёрам на фронте не хотят помочь или по Киеву гэцать прикольнее?
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26.09.2021 14:51
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Правила форума Совет форумчан
такое впечатление что гей-параду выдали другие транспаранты... ))))
или это за деньги ходят одни и те же? ))))
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26.09.2021 14:42 Ответить
нє, оні за всьо хорошеє протів всєго, чєго дома нє знают...
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26.09.2021 14:54 Ответить
а вдома вже от... знову





Карпатський бокораш@bokorash



Вчора моїм батькам "прилетіла" погроза від директорки, якій в свою чергу прийшла настанова від керівництва ОТГ, що якщо я їх і далі критикуватиму, то в батьків будуть проблеми в школі. Працюють вони там вже по 30 років щоб ви розуміли. Блть, роздерти їх готовий зараз...
Те саме із знайомим, що працює в цій школі і критикує в ФБ навіть не керівництво ОТГ, а зєлєнь в цілому. Так от, сказали йому, що попаде під скорочення, якщо і далі продовжуватиме. Щоб ви розуміли, в того чувака ДЦП і він в тій школі один з найкорисніших працівників.
Комусь децентралізація і можливість робити зміни на місцях, а комусь удільне князівство, яке передаватиметься по спадщині. І найогидніше те, що люди ведуться на цю бидлячість і плазують перед керівництвом... гидко ***
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26.09.2021 14:59 Ответить
Студентам пофиг на какой митинг бежать лишь бы пару сотен на пиво и сигареты заработать
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26.09.2021 14:58 Ответить
Професиональные протестующие с тарифом 200грн/час, ето называется. Заплатишь им и завтра они выйдут с плакатами *вырубай парк ради чистого жилья для киевлян*.
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26.09.2021 15:07 Ответить
они и за 120грн выходят кричать свободу медведчуку
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26.09.2021 15:52 Ответить
А кто платит? или кто под видом экологов рвется к корыту?
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26.09.2021 20:03 Ответить
Ну так ********** для того и продвигается, чтобы сохранить индустриальный каркас глобализации сокращением населения. Чтобы с королей заводов и нефтекачалок и их кредиторов не снимать корону глобального управления.
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26.09.2021 15:38 Ответить
Фигня полная....даже если в Украине сделать так что выбросы будут нулевыми...это ни как повлияет на климат планеты Земля...
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26.09.2021 14:44 Ответить
фигня даже в лозунгах,
воды в мировом океане не кислые а щелочные и благодаря углекислому газу они придатны для жизни морских организмов
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26.09.2021 16:19 Ответить
Ще шедевр: вегань і збережи довкілля. Ціною власного здоров'я і життя. ><
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26.09.2021 17:57 Ответить
Дебіли зі своєю "зеленою енергетикою".
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26.09.2021 14:44 Ответить
Ну хоть собачку выгуляли.
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26.09.2021 14:46 Ответить
Хто спонсор? Природа? Огодада...
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26.09.2021 14:47 Ответить
Ахметов и Васадзэ. Ахметов пропихивает *зелоную енергетику* по 10грн/кВт, Васадзе за запрет авто из Европы.
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26.09.2021 15:12 Ответить
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26.09.2021 15:57 Ответить
Як тобі не смердити, Києве мій?
Реально дихати нічим, після заїзду з Європи.
У всіх смислах.
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26.09.2021 14:47 Ответить
без зеленых насаждений климату украйны -хана, как посодют ярд деревьев. сразу усе ништяково станет
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26.09.2021 14:47 Ответить
Только хотел спросить : а лгбт-братва где? Но тут же увидел в стройных рядах соответствующие флажки и успокоился : они на месте. На митинги как на работу ходят. Смотрю в Киеве очень много людей, которым заняться нечем и много свободного времени и энергии. Волонтёрам на фронте не хотят помочь или по Киеву гэцать прикольнее?
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26.09.2021 14:51 Ответить
ой, на самом деле, што вы такое гаваритее, вы может не любите геев, а поцчему?, их жее всегда ущемляют, даже на митинг не выйти чтобы кто то не сказал - Опять кидары идут трясти жёппами.

кстати - свирепая отмазка чо ходят на такие акции - их же на работу не берут - ущемление же, вот и много свободного времени
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26.09.2021 15:13 Ответить
Шикарная фотка - сублимация социальных ролей в обществе - девахи активистки идут друг друга агитируют и ихний мужик коляску везет
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26.09.2021 14:55 Ответить
Заметили, что на плакатах куча бреда понаписано вместо дельных советов типо запрета вывоза леса с Украины?
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26.09.2021 14:56 Ответить
Наркоманы масками лица позакрывали. У них даже собака накуренная.
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26.09.2021 15:00 Ответить
Розкажіть ще раз зеленському про клімат.
Він якраз збільшив свій велосипедний кортеж ще на 20 автівок...таке лайно перелякане.
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26.09.2021 15:02 Ответить
Особенно ту дуру которая несет плакат *мисто для людей а не для авто*, хочется сказать чтобы повесила себе на грудь значек *дай мне в морду если я сяду в авто вместо идти пешком*.
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26.09.2021 15:03 Ответить
Если бы туда мина прилетела, то я:
, вот же Саченко тупая .... в Раду не попала, но и так хорошо... эээ, то есть - здоровья все погибшим.

дураки - идите в Пекин и там так посвирепствуйте. через 8-10 лет увидимся.
придурки тупые - в стране шо на ладан дышит из-за ахметок и прочих тварей, они бл... борютсси за климакс, или за что то там. проплачено стопроц, либо просто кретины.
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26.09.2021 15:09 Ответить
Ви не повірите, - але це Надія Савченко у паранджі в Туреччині.
Її знову забабахнуло.

Екс-політик заявила, що іслам - це релігія свободи, а не гноблення. Вона також опублікувала фотосесію з мечеті в Туреччині.

Екс-нардеп Надія Савченко опублікувала в Facebook свої фото в паранджі, зроблені в турецькій мечеті. Вона також поміркувала про переваги ісламу перед іншими світовими релігіями.

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26.09.2021 22:42 Ответить
"больной человек"(с)
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27.09.2021 07:34 Ответить
Молодцы киевляне.Всему миру пора. Но нет плакатов,осуждающих страшные пожары в Якутии?
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26.09.2021 15:11 Ответить
Здоров. мне кажется что есть .... пусть будет "пастух" шо питается эмоциями - сам посмотри - "9\11", высадка на луну и прочие вещи, как вот щас тут было типо покушение на одного е*рея. Ну реально - я уже давненько думаю шо планета = суть "ферма". И иногда к "фермеру" приходят гости = появляется тут Сталин и прочие твари как Мао. А Гитлер тупо на поводке, и то обосрался ибо так "было написано". Как тебе такая идея?
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26.09.2021 15:17 Ответить
Пожежі в Якутії викинули в атмосферу кілька мільярдів тон вуглекислого газу.
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26.09.2021 21:18 Ответить
именно! а экологи нудно мычат про пользу электрокаров, тогда как пожары на Путинщине выбросили так как электрокары не сэкономили на лет 50) но к Путину "вопросовнет"))
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27.09.2021 07:37 Ответить
Собака смотрит человечискими глазами на людей.
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26.09.2021 15:15 Ответить
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26.09.2021 18:15 Ответить
Ее жизнь зависит от людей планеты,но не от тех кто крутит у виска.
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26.09.2021 18:32 Ответить
Про глобальне потепління клімату… https://youtu.be/jQpqhRUNcQI
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26.09.2021 15:24 Ответить
Среди требований участников - отказ от грязной энергетики и промышленности, развитие зеленой экономику, трата налогов на реальные действия власти по недопущению изменения климата. Кроме того, активисты требовали увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия. Источник: https://censor.net/ru/p3290451


А Айфони чи інші ґаджети це чиста промисловість? І чому ці ґаджети міняють ці активісти дуже часто? Чи може іграшки пластикові,які потім тисячами тон валяються на смітниках.Були декілька років популярні спінери наприклад,де вони зараз? До речі зараз вся техніка з пластику,раніше в техніці було більше металу,який легко переплавити.Та й не ламалася техніка так часто,як зараз.От на приклад,купили ви хороший телевізор,діагональ 55 дюймів,гарантія пройшла і в ньому матриця накрилась.Де цей телевізор опиняється? Щось я не бачу активістів з плакатами,на яких написано,давайте будемо менше споживати техніки і не будемо такими марнотратниками.
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26.09.2021 15:51 Ответить
Чому ці "активісти" ще досі не самовипилилися, адже, - "менше народу, - більше "кислороду" (кисню)"?
Актуальне гасло для "екоактивістів", - "Врятуй планету, - вбийся об стєнку!"
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26.09.2021 22:52 Ответить
Ну вони ж не задумуються,що вони самі забруднюють планету.
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26.09.2021 23:32 Ответить
А почему борцы с климатом не борются с прецессией?! Весьм странно... донкихоты уевы!
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26.09.2021 16:04 Ответить
Сколько тонн бензина за сутки сжигают в Киеве ?
Может половину пересесть на общественный транспорт ?
Или нижние автомобили вырабатывают озон ?
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26.09.2021 16:24 Ответить
********* тоже вышли за экологическое будущее своих детей.
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26.09.2021 17:05 Ответить
Ага, вот и хорошо, отправьте их на Донбасс, пусть за закрытие шахт митингуют. Шахты - неэкологичны!😀
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26.09.2021 17:38 Ответить
Украина вносит малую долю в парниковый эффект.Митинги нужно устраивать в Китае,бо они скоро надорвутся разогревать планету своими амбициями.Миллиард тел и заводов,не слабо греют планету.Один Китай греет стратосферу,как 100 Украин.Як вариант
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26.09.2021 17:52 Ответить
Кажуть, що якщо всі китайці одночасно підстрибнуть, то Земля зійде зі своєї орбіти... )))
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26.09.2021 22:55 Ответить
О изменении климата уже давно говорит Международное Общественное Движение "Аллатра". С климатом у нас большие проблемы. Чтобы вместе пережить надо построить Созидательное общество. Посмотрите более детально на ютубе.
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26.09.2021 18:59 Ответить
У Земли, пожалуй, одна большая проблема - дисбаланс популяции агрессивного и хищного вида "голых обезьян". Хотите помочь экологии и = сберечь природу, "мать вашу", не ходите с глупыми плакатами по улицам городов как дураки и идиоты, а лучше удавитесь, тем самым принесете реальную и действительную пользу, а не профанацию и лицедейство!
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26.09.2021 19:49 Ответить
За аллатрою торчат уши пуйла, учите матчасть
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26.09.2021 22:41 Ответить
Климат меняется беспрерывно в течении миллардов лет . И ничего с этим никто сделать не сможет . Внутренние процессы Земли и солнечная активность . Остальные завывания с требованием пересесть на автомобили на батарейках и платить за электроэнергию в 10 раз больше обычная операция по оболваниванию населения .
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27.09.2021 00:04 Ответить
Кто из них не чеканутый и не больной на голову, тот просто пошел потусить (скучно дома,себя показать, на других посмотреть, завести новые знакомства, поймать на жопу приключений и не только на жопу)!
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26.09.2021 19:37 Ответить
У чувака праворуч вгорі текст на папірці " Переходь на зелене".
Ну, так уже вся країна "зелена"! Від Зеленського вже всіх нудить!
А йому мало "зеленого"! Якийсь неадекват.

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26.09.2021 22:33 Ответить
Тема така нейтральна та важлива для всього людства, а кацапських ботів набігло, наче тарганів на комунальну кухню.
Шо вам там нейметься з вашою ксенофобською кацапсятиною про Сороса, геїв, чоношкірих та євреїв? Українці до всіх ставляться толерантно, вам до нас ще дуже далеко. Кацапи знаходяться лише на першій стадії розвитку, та далі першої стадії так ніколи і не просунуться.

Кацарилі боти! Запам'ятайте! Ми вас одразу вираховуємо, посилаємо та проклинаємо. А ви своїми відвідинами та дописами лише робите сайту рейтинг.
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26.09.2021 23:51 Ответить
Ковидоистерия и климатошизофрения две любимые темы с помощью которых послушных , необразованных баранов загоняют в стойло .
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26.09.2021 23:58 Ответить
Тем, у кого полный порядок с оплатой нормального жилья (а не собачьих конур), с заполняемостью холодильника едабельными харчами (а не захимиченным гавнищем из дешёвого супермаркета) и бара бухабельным пойлом (а не шмурдяками из того же супермаркета), с медициной (а не "чё припёрся[?] - безвозмездно подыхай дома"), с брендовыми лахами (а не кем-то затасканный сэконд-хэнд) и всё такое, тому не грех не только за климат, но и за прочую непервостатейную экзотику побузатёрить. А вот тем, у кого на вышеперечисленные требы не хватает, тому на климат, откровенно говоря, - НАСРАТЬ - нищебродствовать в хорошем климате даже как-то побидней будет.
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27.09.2021 00:22 Ответить
 
 