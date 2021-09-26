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Автомобиль упал в реку на Полтавщине - погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Полтавской области в Миргородском районе вытащили утонувший автомобиль. Внутри были тела трех погибших мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Автомобиль LADA Priora утонул вечером 25 сентября в реке Псел. ЧП произошло возле гидроэлектростанции Великосорочинской тергромады.

Авто вытащили сегодня около 12:00. К поисковым работам были привлечены водолазы ГСЧС.

Информация о происшествии поступила в полицию 25 сентября от дежурного ГСЧС, около 17:30.

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По предварительным данным, автомобить, в котором находились четверо мужчин, съехал к реке с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других - остались в салоне.

Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое - жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам было 29, 55 и 57 лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Автомобиль упал в реку на Полтавщине - погибло 3 человека, - Нацполиция 01
Автомобиль упал в реку на Полтавщине - погибло 3 человека, - Нацполиция 02
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Топ комментарии
+6
Сьехал к реке с пригорка, там бухие были все что-то, ну как можно не суметь открыть дверь и вылезти.
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26.09.2021 17:30
+4
Скоріш за все вони і не зрозуміли що сталось.
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26.09.2021 17:34
+4
Вряд ли в селе ремни использовались.
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26.09.2021 17:47
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Просто так взяв і упав ?
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26.09.2021 17:27 Ответить
був випімши
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26.09.2021 17:30 Ответить
Скоріш за все вони і не зрозуміли що сталось.
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26.09.2021 17:34 Ответить
и это мелочи.

люди которые не понимают возможных последствий - не нужны.
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26.09.2021 18:14 Ответить
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26.09.2021 18:51 Ответить
Сьехал к реке с пригорка, там бухие были все что-то, ну как можно не суметь открыть дверь и вылезти.
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26.09.2021 17:30 Ответить
Если на скорости да с хорошим ударом....В боевиках это легко, а в реальной жизни хер те двери отворишь или ремни отстегнешь когда напала паническая атака и башка не соображает.
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26.09.2021 17:39 Ответить
Вряд ли в селе ремни использовались.
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26.09.2021 17:47 Ответить
Тем хуже ситуация, чердаком в потолок или стекло вмантулишся при ударе, шансы вылезти уменьшаются.
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26.09.2021 17:49 Ответить
Да что уже гадать как оно было, но я все же думаю что без синьки дело не обошлось.
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26.09.2021 17:56 Ответить
Возможно, я не спорю с этим, просто говорю что и трезвому выжить при сильном ударе и на глубоком месте очень сложно.
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26.09.2021 17:58 Ответить
Все правильно, но в вашей версии есть один смешной пункт - отстегнуть ремни.
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27.09.2021 00:37 Ответить
видать хорошо посидели
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26.09.2021 17:35 Ответить
Теперь хорошо полежат..
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26.09.2021 17:57 Ответить
Один просто випав.
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26.09.2021 18:21 Ответить
"природа всегда найдёт выход"(с)..(
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26.09.2021 17:47 Ответить
Шото часто в полтавской области авто тонут . Надо поднять статистику .
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26.09.2021 17:55 Ответить
Бухали в машине. Кто то на переднем сидении случайно зацепил и снял с ручника и поехали в воду
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26.09.2021 17:58 Ответить
"LADA"? Випадково?
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26.09.2021 18:06 Ответить
1 фото гарне, як маслом намальовано
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26.09.2021 18:52 Ответить
Даже в русскоязычной Википедии родина Гоголя именуется Великие Сорочинцы - а наши переводятлы извращают все, что извращается
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26.09.2021 20:57 Ответить
Село Великі Сорочинці Миргородського району увійшло в історію 20 століття тим що саме там з'явився перший в СРСР неповнолітній доносчик (стукач) на своїх батьків. Звали цього українського манкурто-піонера Павло Тесля. Його родичі до цього часу не перевились в цьому місці... Класичного "піонера-героя" з кацапського дебіла Павліка Морозова вигадали на три роки пізніше...
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26.09.2021 21:49 Ответить
Ще той совок. Коли мав справу по ділу, то з Полтави, а особливо в Кременчузі - люди як всі люди. А в тих районах, що ви зазначили... Стільки брехні. Багато п'ють, і постійно намагаються «кинути». Розмовляють як кричать, особливо коли трохи напідпитку. От ті мабуть напились та втратили контроль за автівкою.

Плітки і стукачество як при совку. Мене місцеві нормальні люди просто попередили щоб я нікому взагалі нічого не розповідав і нікому не вірив. Моментально все розбалакають один одному, ще й перебрешуть.

До речі, свого часу зколот Пушкаря проти БХ Хмельницького а потім против Виговського був саме з миргородських козацьких старшин. І саме їм допомагала Московія і вислала 20 тісяч війська на чолі з полковником Ромодановським допомогти воювати з обраним гетьманом України Виговським і з українським військом.

І після заклику Ромодановим і Трубецького до місцевих прихільників московії допомагати йому, місцеві селяне дейнекі активно почали допомагати московському війську Ромоданова захоплювати Лубни. Потім їх розбили справжні українці в конотопський битві 1659. Вже тільки потім Дорошенко прийшов туди на чолі з українським військом десь в 1666-1667 і трохи порядку надав, але не надовго.
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28.09.2021 10:03 Ответить
В 2008 купив собі хатинку біля Псла. І от що мене найбільше "плющить" на Полтавщині, то це кацапські пісні які лунають з клубу... Селяни взагалі не знають власної історії і для дуже багатьох людей мого (старшого) покоління єдиним виїздом в "великий світ" була армія десь в **********. Школу і дитсадок в селі давно закрили, недавно закрили медпункт і поштове відділення. Якимсь дивом животіє бібліотека (досить непогана!) при клубі але й ту збираються закрити. Іншими словами всі заклади культури та просвіти з села прибирають і молодь росте тупа, дурна і зкацаплена байками про "совєцьке життя". Взимку в хатинку регулярно влазять злодії. Посадили молодий сад а весною виявили що всі сажанці хтось украв... Ми вже нічого там не лишаємо і я закрив "проект відродження". За дванадцять років помітив що селяни навчились якось заробляти, але стали набагато гіршими людьми в моральному плані. А що до начальства то це просто якийсь жах. Неотесане бидло пролазить на якусь місцеву посаду і обростає кумами, сватами, родичами, свояками і починає відчувати себе місцевими "божками". І обійти таких просто неможливо! Простіше кинути все і виїхати світ за очі. Тому розумна молодь тікає з провінції масово і Полтавщина поступово перетворюється на якийсь дрімучий феодальний анклав. Провінція з джерела талантів поступово перетворилась на притулок бездарності...
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28.09.2021 15:28 Ответить
Це ви ще м'яко написали. В принципі те саме на що і я звернув увагу.
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29.09.2021 09:43 Ответить
неужели тяжело было что то под колесо подложить ?
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26.09.2021 22:02 Ответить
Встречаются на авто конференции представители ВАЗ и концерна Хонда. ВАЗовцы спрашивают:
- А как вы проверяете салоны своих машин на герметичность?
Представители Хонды отвечают:
- Все очень просто. Закрываем окна и двери и помещаем на ночь в салон кошку. Если она к утру задохнулась - салон герметичен.
ВАЗовцы решили проверить этот передовой метод. Сажают в салон Жигулей кошку, закрывают окна и двери.
Наутро приходят, а кошка убежала.
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27.09.2021 09:49 Ответить
подварить пошпаклевать грунтовать покрасят и впарят наолх...
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27.09.2021 10:10 Ответить
 
 