Автомобиль упал в реку на Полтавщине - погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Полтавской области в Миргородском районе вытащили утонувший автомобиль. Внутри были тела трех погибших мужчин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Автомобиль LADA Priora утонул вечером 25 сентября в реке Псел. ЧП произошло возле гидроэлектростанции Великосорочинской тергромады.
Авто вытащили сегодня около 12:00. К поисковым работам были привлечены водолазы ГСЧС.
Информация о происшествии поступила в полицию 25 сентября от дежурного ГСЧС, около 17:30.
По предварительным данным, автомобить, в котором находились четверо мужчин, съехал к реке с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других - остались в салоне.
Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое - жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам было 29, 55 и 57 лет.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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люди которые не понимают возможных последствий - не нужны.
Плітки і стукачество як при совку. Мене місцеві нормальні люди просто попередили щоб я нікому взагалі нічого не розповідав і нікому не вірив. Моментально все розбалакають один одному, ще й перебрешуть.
До речі, свого часу зколот Пушкаря проти БХ Хмельницького а потім против Виговського був саме з миргородських козацьких старшин. І саме їм допомагала Московія і вислала 20 тісяч війська на чолі з полковником Ромодановським допомогти воювати з обраним гетьманом України Виговським і з українським військом.
І після заклику Ромодановим і Трубецького до місцевих прихільників московії допомагати йому, місцеві селяне дейнекі активно почали допомагати московському війську Ромоданова захоплювати Лубни. Потім їх розбили справжні українці в конотопський битві 1659. Вже тільки потім Дорошенко прийшов туди на чолі з українським військом десь в 1666-1667 і трохи порядку надав, але не надовго.
https://www.youtube.com/watch?v=eqhtBlyYZr8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90
- А как вы проверяете салоны своих машин на герметичность?
Представители Хонды отвечают:
- Все очень просто. Закрываем окна и двери и помещаем на ночь в салон кошку. Если она к утру задохнулась - салон герметичен.
ВАЗовцы решили проверить этот передовой метод. Сажают в салон Жигулей кошку, закрывают окна и двери.
Наутро приходят, а кошка убежала.