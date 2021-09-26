Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели. ФОТОрепортаж

Сегодня похоронили главу Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова, найденного 2 августа повешенным в киевском парке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал БДУ.

"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии и всех, кто придет почтить память Виталия на Майдан. Напоминаем, что в следующее воскресенье планируется открытая поминальная служба по Виталию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование смерти Шишова: "Прокурор меня футболит в морг, морг - к следователю", - девушка активиста





Также сообщается, что белорусы вышли сегодня на Майдан, чтобы почтить память Виталия Шишова.

"Его тело только сегодня выдали для захоронения. Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", - отмечается в публикации.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девушка найденного повешенным белоруса в Киеве Шишова заявляет о саботаже расследования. ВИДЕО

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

Также читайте: Следком Беларуси завел уголовное дело на девушку главы "Белорусского дома в Украине" Шишова, найденного повешенным в парке Киева

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.