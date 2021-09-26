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Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Сегодня похоронили главу Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова, найденного 2 августа повешенным в киевском парке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал БДУ.

"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии и всех, кто придет почтить память Виталия на Майдан. Напоминаем, что в следующее воскресенье планируется открытая поминальная служба по Виталию", - говорится в сообщении.

Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели 01

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Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели 02
Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели 03

Также сообщается, что белорусы вышли сегодня на Майдан, чтобы почтить память Виталия Шишова.

"Его тело только сегодня выдали для захоронения. Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", - отмечается в публикации.

Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели 04
Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели 05

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

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По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
И что то тишина и в Украине и в США про расследование. Зато чифиру машину выстрелили и сразу вой и визг на весь мир
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26.09.2021 18:55
+7
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26.09.2021 18:43
+6
Земля - пухом, Душа - янголам, пам"ять - людям
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26.09.2021 18:59
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26.09.2021 18:43 Ответить
И что то тишина и в Украине и в США про расследование. Зато чифиру машину выстрелили и сразу вой и визг на весь мир
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26.09.2021 18:55 Ответить
А знаете почему тишина? А потому что скорее всего работники СБУ работающие на кремль его и грохнули. Ну какой еще преступник сможет так нагло передвигать тело а потом подвешивать в центре города. Только тот у кого есть корочка СБУ, потому что знает что если его кто то заметит он сразу же переведет стрелки мол только приехал на вызов
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26.09.2021 19:01 Ответить
В каком, нафиг, центре города? Он был повешен на окраине города, в лесопосадке недалеко от ЖК Чайка
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26.09.2021 22:26 Ответить
Земля - пухом, Душа - янголам, пам"ять - людям
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26.09.2021 18:59 Ответить
земля- пухом это проклятие для врагов в эпоху римской империи.
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26.09.2021 19:06 Ответить
возможно...но мое пожелание белорусскому мальчику недавно ушедшему в Вечность
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26.09.2021 19:10 Ответить
вернитесь в нынешние реалии...Римляне и Христа убили...теперь не крестится...?
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26.09.2021 21:40 Ответить
а кто его знает крестится он теперь или не крестится?
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26.09.2021 21:58 Ответить
А приговорили к смерти евреи, римляне только вынужденно исполнили приговор...
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26.09.2021 22:29 Ответить
креститесь куда хотите. всеми пальцами на все стороны света
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26.09.2021 23:35 Ответить
зрите в корень...
я о цитате-"земля пухом"...римской...а не богохульствую...
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26.09.2021 23:39 Ответить
мне надоело зрить в корень. к моему счатью и Вашему сожалению)
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27.09.2021 00:06 Ответить
Боже,его шо,где-то в поле похоронили ?
Царствие небесное тебе,парень............
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26.09.2021 19:38 Ответить
Нет на кладбище, на третьем снимке с верху видны другие могилы, просто места выдели много, вероятно под мемориал.
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26.09.2021 20:39 Ответить
Дякую, Діду, розгледів. А коли просто дивишся,то таке враження,як я написав,десь на отшибі. І що це за кладовище, теж не зрозуміло.
Не написали,щоб хоч мертвому дали спокій ?
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26.09.2021 21:04 Ответить
<<Поховають Шишова на одному з київських кладовищ. Конкретне місце вирішили не розголошувати, щоб уникнути провокацій.>>
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26.09.2021 21:39 Ответить
цікаво-яких...? білорусського кдб...? тоді СБУ-ніц роботи...
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26.09.2021 21:41 Ответить
по христиански ? ли.......................
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26.09.2021 20:30 Ответить
и правду никто не узнает...
зато постановку с Шефиром раздули до уровня ООН...дно...!!!
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26.09.2021 21:38 Ответить
тактика кгб только раньше работали профи и а сейчас даже повесить не может фсб...
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27.09.2021 10:08 Ответить
 
 