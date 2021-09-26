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Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вблизи поселка Казацкое Каховского района столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью около полуночи на автодороге Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ вблизи пгт Казацкое Каховского района. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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Следователи выяснили, что 41-летний водитель на Mercedes-Benz ехал из Новой Каховки. Перед поворотом на Казацкое он пошел на обгон ВАЗ-2107, зацепил его и выехал на встречную полосу. Там Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция 01
Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Кто вам сказал что там такой маленький поток машин? С ГЭС до развилки у Шиловой Балки на Херсон и Берислав, всегда немалый поток машин. Другой вопрос что там узкая дорога, ограниченная видимость, с крутыми поворотами, с подьемами и спусками. Там и разгонятся то негде, да и рискованно. И бьются там машины довольно часто...
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26.09.2021 20:16
+1
Может, на это и был расчет? Не ожидали, что дорога будет занята. Тройное ДТП. Представим, что двое гонялись на пустой дороге, "по которой 10 машин в день проезжает. А там грузовик....

Пусть полиция разбирается.
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26.09.2021 19:50
+1
Усі ринулись їздити по Мелітопольській. От по ній їхати просто жесть; з десяти корпусів, сім вантажні фури-зерновізники. Бо через Дар'ївку трясе дюже.
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26.09.2021 20:42
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Сумно.
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26.09.2021 19:23 Ответить
алконавти
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26.09.2021 19:40 Ответить
да там такая трасса по которой 10 машин в день проезжает. Как вообще можно было там попасть в аварию.
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26.09.2021 19:41 Ответить
Может, на это и был расчет? Не ожидали, что дорога будет занята. Тройное ДТП. Представим, что двое гонялись на пустой дороге, "по которой 10 машин в день проезжает. А там грузовик....

Пусть полиция разбирается.
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26.09.2021 19:50 Ответить
Кто вам сказал что там такой маленький поток машин? С ГЭС до развилки у Шиловой Балки на Херсон и Берислав, всегда немалый поток машин. Другой вопрос что там узкая дорога, ограниченная видимость, с крутыми поворотами, с подьемами и спусками. Там и разгонятся то негде, да и рискованно. И бьются там машины довольно часто...
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26.09.2021 20:16 Ответить
при чем здесь шилова балка? это дорога в сторону геническа. она идет к чаплынке и дальше на юговосток.
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26.09.2021 21:06 Ответить
Мдя) Вы не читатель, вы писатель?) Вот что в статье написано: "...ехал из Новой Каховки. Перед поворотом на Казацкое...." Козацкое находится между Новой Каховкой и Шиловой Балкой... А Вы наверное с Цукурами спутали?) У меня теща в Токаревке, поэтому с Геническа катаюсь только через ГЭС) Возле Петропавловки на Мелитопольскую, а там через Цукуры на Таврийск) И с Новой Каховки, после ГЭС сразу Козацкое с их известным рынком))) И Р-47 не идет НИГДЕ в сторону Чаплынки) Вернее идет, но только от Чкалово и до Аскании)))
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27.09.2021 01:06 Ответить
Усі ринулись їздити по Мелітопольській. От по ній їхати просто жесть; з десяти корпусів, сім вантажні фури-зерновізники. Бо через Дар'ївку трясе дюже.
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26.09.2021 20:42 Ответить
это правда. но там движняк только в летний сезон. осенью, зимой пусто. и быстрее встретиш волка или лису , фазана, чем машину.
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26.09.2021 21:08 Ответить
Я в середу з Миколаєва через Херсон, Олешки, Коробки і на трасу Т0804. Потім в п'ятницю назад. Просто жесть, ще й дощ. З під фур кидає, нормально не обійти, тільки напрягатись треба. Двіжняк не кислий.
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26.09.2021 21:44 Ответить
Там не Вася-каховский мент, по совместительству предприниматель бахчевых культур и овечьих отар, в Мерсе отжигал?
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26.09.2021 20:32 Ответить
Куди там поспішати? Або дурник, або невмілий, або під шафою гнав. Тим більш, там практично до Шилової Балки суцільна.
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26.09.2021 20:39 Ответить
Там большой поток и петля с выездом на мост через жд и деваться некуда никому а если еще и на скорости то...что и вышло.Камикадзе.
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26.09.2021 20:55 Ответить
Там днем толком нифига не видно, а ночью тем более...
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27.09.2021 01:25 Ответить
Защищает от смерти не бренд ,а умение принимать здравое решение в сложившейся ситуации думая прежде всего своей башкой ,где сбавить, а где и добавить вам решать, в зависимости от обстоятельств, главное понимать как это правильно сделать ,если не понимаете , езжайте спокойно не спеша придерживаясь правого ряда ,набираясь опыта вождения
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26.09.2021 23:17 Ответить
Жалко только , что мерс невинную "Семерку " зацепил, теперь кто ему за ремонт компенсирует.
Ну и водитель грузовика тоже ни за что пострадал, такой стресс и гемор на ровном месте.
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27.09.2021 00:59 Ответить
 
 