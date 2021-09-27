Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины. ФОТО

Харьковские правоохранители расследуют обстоятельства гибели мотоциклиста, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:30 на проспекте Тракторостроителей. На автодороге произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Сейчас устанавливается личность погибшего.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.





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