Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Харьковские правоохранители расследуют обстоятельства гибели мотоциклиста, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:30 на проспекте Тракторостроителей. На автодороге произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Сейчас устанавливается личность погибшего.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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а уроды на корчах с ревущими глушителями если и появляются то только с черных городских гетто там где нормальные люди не живут
а вот в Украине нет такого разделения по районам и они иногда по ночам мешают спать
А хто ж там за вами так літає? Може він просто не встигає зупинятися на світлофорі, тому і вирішив для себе не зупинятися взагалі?
Нет. Потенциальные самоубийцы - это алкаши-камикадзе, а также те, кто не соблюдает пдд. Основная причина дтп с участием мото - это когда какой то дедушка на ТАЗе в очках толщиной 5 мм не видит сигнал светофора и совершает поворот тогда, когда не должен этого делать. Мотоциклист просто в него влетает. Здесь так же не пишут кто виновник ДТП, хотя обычно это становится известно в течении часа.
А по факту 73% быдло-алкашей делают сэйшн всей Украине.