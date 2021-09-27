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Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Харьковские правоохранители расследуют обстоятельства гибели мотоциклиста, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:30 на проспекте Тракторостроителей. На автодороге произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Сейчас устанавливается личность погибшего.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины 01
Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Мотоциклісти - це потенціальні самогубці. Сьогодні двох таких бачила, які на червоне світло н«на козочкє» проїхали. Цікаво, як довго вони будуть жити?
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27.09.2021 00:20
+4
Каждый автолюбитель подтвердит, что "мотоциклисты-это люди, которые решили покончить жизнь самоубийством, но почему-то, с#ка, под колёсами именно моего автомобиля"
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27.09.2021 00:37
+3
Мотоцикл создан или для экстремальной поездочки на гоночной изолированной трассе или для стран мопедников аля Вьетнам, где они основной вид транспорта и быть сбитым машиной там трудновато. У нас же это самоубийство, особенно для любителей вкрутить ручку на полную.
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27.09.2021 00:14
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Мотоцикл создан или для экстремальной поездочки на гоночной изолированной трассе или для стран мопедников аля Вьетнам, где они основной вид транспорта и быть сбитым машиной там трудновато. У нас же это самоубийство, особенно для любителей вкрутить ручку на полную.
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27.09.2021 00:14 Ответить
в Германии, Италии и Америке их до фига и это не от бедности а так людям нравится
а уроды на корчах с ревущими глушителями если и появляются то только с черных городских гетто там где нормальные люди не живут
а вот в Украине нет такого разделения по районам и они иногда по ночам мешают спать
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27.09.2021 00:28 Ответить
Мотоциклісти - це потенціальні самогубці. Сьогодні двох таких бачила, які на червоне світло н«на козочкє» проїхали. Цікаво, як довго вони будуть жити?
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27.09.2021 00:20 Ответить
Іноді проїзд на червоний це усвідомлений вибір коли бачиш що позаду тебе хтось літить і не збираєтьзя зупиняться. Це я вам як мотоцикліст з 20-річним досвідом кажу
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27.09.2021 00:34 Ответить
Це був не той випадок! А на мотіках були молоді задохлики, а не водії з 20-річним досвідом. Вони це зробили навмисно, на перехресті.

А хто ж там за вами так літає? Може він просто не встигає зупинятися на світлофорі, тому і вирішив для себе не зупинятися взагалі?
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27.09.2021 00:44 Ответить
не бачать мотоциклістів які зупинились на стопі і вирішують їхати тож доводиться тікати від них
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27.09.2021 01:13 Ответить
irenka ko
Нет. Потенциальные самоубийцы - это алкаши-камикадзе, а также те, кто не соблюдает пдд. Основная причина дтп с участием мото - это когда какой то дедушка на ТАЗе в очках толщиной 5 мм не видит сигнал светофора и совершает поворот тогда, когда не должен этого делать. Мотоциклист просто в него влетает. Здесь так же не пишут кто виновник ДТП, хотя обычно это становится известно в течении часа.
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27.09.2021 07:32 Ответить
Мотопривычка проезжать перекресток по "среднему ряду" или по обочине во первых запрещена правилами, а во вторых обычно приводит к смерти. Дедушкам здоровья и долголетия.
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27.09.2021 08:54 Ответить
Кошка бросила котят, это мото виноват
А по факту 73% быдло-алкашей делают сэйшн всей Украине.
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27.09.2021 09:48 Ответить
Каждый автолюбитель подтвердит, что "мотоциклисты-это люди, которые решили покончить жизнь самоубийством, но почему-то, с#ка, под колёсами именно моего автомобиля"
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27.09.2021 00:37 Ответить
хрустики. без темы кто прав кто виноват, но вы по видимости заслоняетесь стойкой машины. или двигайтесь быстрее (на скорости весь поток как бы стоит) или сигнальте хоть, как делают опытные скутеристы с доставки...
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27.09.2021 00:50 Ответить
ну прям Росси на сликах, не жлобился бы на резину, может и выжил
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27.09.2021 01:51 Ответить
минус один мопэдисст. мир стал немного тише и чище.
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27.09.2021 02:58 Ответить
Не уж то теперь будет тише ночью? В центре постоянно гонки устраивают, даже в период с 2 до 4 ночи.
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27.09.2021 05:42 Ответить
"Сейчас устанавливается личность погибшего". - А он еще и без водительского удостоверения ездил?
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27.09.2021 08:06 Ответить
его надо возить с собой/,,??
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27.09.2021 11:40 Ответить
Як казав колись один "директор траурного дому", - Це Мої Полуфабрикати.🤨
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27.09.2021 11:35 Ответить
и не надо работу искать 6 лет страдать и идти по вафли в атб..все норм
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27.09.2021 11:39 Ответить
 
 