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Усик вернулся в Украину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Украинский боксер Александр Усик в очень хорошем настроении вернулся в Украину после своей победы в бою с британцем Энтони Джошуа за 4 чемпионских титула - WBA, WBO, IBF и IBO.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на СМИ.

Ночью 27 сентября самолет с боксером приземлился в "Борисполе". В терминале Усика ждали фанаты, близкие и журналисты.

"О реванше говорить рано. Сначала надо залечить раны, которые появились и во время подготовки, и во время боя. Поблагодарить Бога за такое нужное для страны и нашей команды выступление. И поесть то, что до сих пор есть не позволяли", - сказал он журналистам во время пресс-подхода возле аэропорта.

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Он также сказал, когда в Украину прилетят пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

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"Недели через три. Их должны сделать: выгравировать там дату боя, место, имена. И тогда они приедут домой. Они уже скучают по Украине и говорят: "Саня, забери нас"", — рассказал Усик.

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В завершение разговора с журналистами Александр Усик признался, что быть чемпионом "прикольно" и получил очередную порцию аплодисментов.

Как сообщалось ранее, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

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Топ комментарии
+40
Как боксер хорош, но как гражданин- тот еще ватник.....
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27.09.2021 07:47
+30
Богоборец приехал. Ща помчится к онуфрию каяться за грехи под запись фсб
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27.09.2021 07:47
+19
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27.09.2021 07:52
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Надеюсь Джошуа вернёт пояса и поставит на место ватного малоросса.
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27.09.2021 10:47 Ответить
Велика заслуга Усика перед Україною полягає в тому , що він гідно продовжив славні традиції українських боксерів в світі.
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27.09.2021 10:58 Ответить
И одновременно он скрытый враг Украины, что есть секрет Полишинеля
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27.09.2021 16:23 Ответить
450 скрытых врагов сидят в верховной Раде и в большинстве кабинетов страны. Туда нужно смотреть. Дерьма хватает как в нашей стране, так и России, в меньшей степени в Белоруссии, но это не отменяет того что мы братские нации и рано или поздно между нами вражды не будет. Немцы нам уже друзья, а прошло то каких-то 50-60 лет после крупнешней в истории войны.
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28.09.2021 08:37 Ответить
Олександре,з води і роси Тобі!..Неможливо виміряти ті радість,задоволення і щастя,що Ти приніс Україні!..
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27.09.2021 11:20 Ответить
4 педика панда стайл в голубиных кофтах..какцап))
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27.09.2021 11:41 Ответить
адін нарот, адна церква...
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27.09.2021 11:57 Ответить
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27.09.2021 17:03 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕМУ ПУТИНА КАК ГРУШУ ПОДВЕСИТЬ !)
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27.09.2021 12:23 Ответить
Чтоб усик пуйло зацеловал?
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27.09.2021 12:44 Ответить
Ты че? Усик же за крысчан окрыто вписывался, а за Хренла он тебе бошку отобьет неофициально. Продажная это макака.
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27.09.2021 16:25 Ответить
Обьективно Усик зделал гораздо больше в прославлении Украины на международной арене, чем все пользователи этого форума вместе взятые........ В конце концов каждый имеет право на свое личное мнение, и хоть Богдану Буткевичу подгорает, но это скорее от зависти........... Усик не виноват, что ***** напало на Украину...... А то что он дружит с некоторыми кацапами спортсменами, то имеет на это право, на то она и демократия.........
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27.09.2021 14:13 Ответить
Ты шо ******? Да я один сделал на этом форуме больше, чем скрытый враг Украины крысчанин Усик.
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27.09.2021 16:26 Ответить
це помилка так думати
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27.09.2021 20:55 Ответить
Він винний у своїй байдужості і агітації за ворога.
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27.09.2021 21:34 Ответить
Ватусик.
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27.09.2021 14:19 Ответить
Чет я не пойму - это команда боксеров или команда КАСМАНАФТОВ??
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27.09.2021 16:30 Ответить
немовлятка. це вбрання дизайна самого Усика. хiба не видно? )
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27.09.2021 18:21 Ответить
Галубиє...
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27.09.2021 21:33 Ответить
Як казав Корчинський, бій Усика зруйнував усі расистські стереотипи про те, що чорні сильніші за білих і що білі розумніші за чорних. Усик є вірним прихожанином церкви московського сатанату, а Джошуа грає в шахи...
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27.09.2021 22:03 Ответить
Усик нічим не відрізняється від 73%-го бидла, яке вибрало малороса зеленськава президентом. Тільки бидло в тілівізор вірить, а Усик в ряжених чекістів
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27.09.2021 23:36 Ответить
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