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"Искала что-то в сумочке": в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Столичном шоссе в Киеве Range Rover слетел с крутого поворота на зеленую зону и врезался в гору шин. После чего автомобиль снес ограждение парковки, задел две припаркованные машины и перевернулся на крышу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Сообщается, что и водитель, и пассажир получили травмы, но ехать в больницу отказывались. Медик рассказал, что от женщин сильно пахло алкоголем.

Пассажир Range Rover рассказала, что ее подруга отвлеклась от дороги, потому что искала что-то в сумочке. Также она не возражала, что употребляла вино. Однако сказала, что не знает, употребляла алкоголь водитель внедорожника.

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Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 01

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства ДТП. Водителя Range Rover впоследствии повезли на освидетельствование на состояние опьянения.

Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 02
Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 03
Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 04
Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 05
Фото: Магнолия ТВ
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Топ комментарии
+26
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27.09.2021 09:48
+25
а битому американцу продолжало нефартить...
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27.09.2021 09:38
+20
Помаду то нашла?
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27.09.2021 09:39
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а битому американцу продолжало нефартить...
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27.09.2021 09:38 Ответить
Причем уже в другом полушарии глобуса
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27.09.2021 16:56 Ответить
Помаду то нашла?
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27.09.2021 09:39 Ответить
Помада випала з сумочкі коли сумочка перевернулась разом з авто...Вона тут же накрасилась,щоб не виглядати перед копами нєкрасівой...
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27.09.2021 11:16 Ответить
барыня прилипла на неслабые бабки
думаю папик ей покажет сумочку и расскажет когда и что в ней надо искать
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27.09.2021 09:41 Ответить
Не переживай. Такие тачки не за последние бабки покупаю. Она же не проклятый евробляхер-нищеброд. Скорее холопам нужно поднапрячься и скинуться барышне на новую машину.
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27.09.2021 09:59 Ответить
не скажи. есть быдло которое продав родительскую квартиру сразу бежит в автосалон. хочется выглядеть как крутое быдло. но быдло рано или поздно финиширует одинаково.
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27.09.2021 11:01 Ответить
Важнее донести, когда и сколько пить
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27.09.2021 14:31 Ответить
Мозг свой в сумочке искала, но... не нашла, ТП.
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27.09.2021 09:42 Ответить
а кто там лежит по машиной? может всё ещё искала?
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27.09.2021 09:44 Ответить
Жалко шо живые остались
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27.09.2021 09:45 Ответить
Как мне это нравится, когда при нарушении правил дорожного движения и совершения действий, отвлекающих от дороги, убеждаешь себя, что раз никто не видит, то можно, а когда происходит вполне закономерный исход событий, то утверждаешь, что ты невиновен и неведомые силы решили тебе отомстить. Кто-то порчу наверное навел, ни как иначе.
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27.09.2021 09:48 Ответить
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27.09.2021 09:48 Ответить
Як "літали" мажори (ки) бухі безнаказанно так і продовжують "літати" а ЛОХторату камер понаставляли і штрафи підняли щоб не вештались по дорогах і не заважали "еліті" літати!!!
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27.09.2021 09:49 Ответить
- Для чого у "блондинок" дзеркало заднього огляду в салоні автомобіля?
- Щоб можна було накласти косметику, якщо вона не встигла зробить це дома....
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27.09.2021 09:58 Ответить
Нашла что-нибудь?
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27.09.2021 09:58 Ответить
Заметили как уважительно все обращаются е етим алкашкам? Чуть ли не в жопу их целуют. А будь на их месте какой то нищеброд-евробляхер сразу бы визгу было и призывов сжигать их и тд. Вот такая у нас страна сами и виноваты что живем как рабы
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27.09.2021 10:17 Ответить
ок. сжечь баб! теперь все по госту?
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27.09.2021 10:24 Ответить
Убить расстрелять, казнить, придать анафеме и т.д. (я про бедного евробляхера и обычного водилу, уж не знаю какие еще божии кары можно навести) А то что эта тварь пьяная была как то отошло на второй план. Ну конечно, она же девочка, ей можно с "клубешника" поддатой возвращаться...
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27.09.2021 15:15 Ответить
Женщина за рулём - автомобиль без водителя. Чешская поговорка.
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27.09.2021 10:38 Ответить
залікова телепортація
були б тверезі, взагалі повбивались би
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27.09.2021 10:55 Ответить
Коли автомобіль ліг на дах водійка опинилася у звичній позі
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27.09.2021 11:25 Ответить
Фу как пошло!!!!
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27.09.2021 15:15 Ответить
може їй так зручніше
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27.09.2021 20:35 Ответить
Ввести поправку в Правила щоб цей знак стояв на даху всіх автомобілів, де жінка за кермом.
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27.09.2021 11:30 Ответить
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27.09.2021 13:43 Ответить
Приходишь такой с утра за тачкой на стоянку... а там..
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27.09.2021 11:31 Ответить
А там до сих пор сумочку ищут
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27.09.2021 11:40 Ответить
У меня точно так кореш и пришел!!!! ГОВОРИТ ****, КАК СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ МОЖНО БЫЛО ЖОПУ РАЗВАЛИТЬ, А ПЬЯНОЕ МУРЛО НА "ГОВНОТАВРИИ" МЫЧИТ - НЕ ЗНАЮ, НЕ Я, ОНА САМА ПРЫГНУЛА, ПРОСТИ БРАТАН, И Т,Д,!!! ( А ВЬЕХАЛ В МАЗДУ!!)
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27.09.2021 15:18 Ответить
Все, что угодно можно стоячей машине развалить...моей неслабую вмятику сделали в боку - прочесали 2 двери и крыло у тещи во дворе - до сих пор не могу понять, как так можно было умудриться.
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28.09.2021 11:13 Ответить
просто у дамы симка с телефона выпала, а тут нужно срочно позвонить или смс пульнуть.
ну хоть ни кого не убила и то хорошо.
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27.09.2021 11:48 Ответить
ох уж ці гламурниці...
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27.09.2021 11:56 Ответить
От холєра! Премія Дарвіна знову не дісталась цій ТП лауреатці.
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27.09.2021 12:29 Ответить
Это роскошь позволить себе перевернуть Ренжик + побить другие авто + ехать, возможно , в алкогольном опьянении. Денег чуть прибавится.
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27.09.2021 12:44 Ответить
Пьяние корабельние сосни.
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27.09.2021 17:48 Ответить
Искала) видать нашла) давай еще))
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28.09.2021 01:12 Ответить
Сама насосала, или папик подарил нехилую машину? Такой идиотке "копейка" бы больше подошла! Если уж женщины за рулем пьют, то в стране что-то совсем не так!
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28.09.2021 05:29 Ответить
 
 