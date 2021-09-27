Капитальный ремонт 852-метрового моста на Львовщине завершен, - ОГА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В селе Крушельница на Львовщине после капитального ремонта открыли 852-метровый мост.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Это важное событие для Львовщины, капитальный ремонт моста поможет решить транспортную проблему в этом горном крае и обеспечит сообщение курортной Сходницы с трассой Киев-Чоп", - заявил заместитель главы Львовской ОГА Юрий Бучко.
Отмечаетс, что этот мост - один из самых длинных на Западной Украине. В 2008 году он был поврежден наводнением и с тех пор находился в аварийном состоянии. Его ремонт длился в течение двух лет.
В рамках президентской программы "Большая стройка" мостостроители демонтировали старые конструкциӥ, устроили подъезды к мостовому переходу, смонтировали верхние регеля несущих опор и 35 балок, провели связку арматуры, устроили гидроизоляцию, барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение, обустроили защитное бетонное покрытие и уложили асфальт.
Работы выполняла подрядная организация "Онур", а стоимость ремонта составляет 65,5 млн гривен.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках "Большой стройки" планируется строительство и обновление 245 мостов.
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це зробило б закарпаття ближчим
Но почему фоточки только верхнего полотна? Мост это про красивый асфальтик и покрашенные перила? Где новые стилобаты, опоры, перекрытия? А ведь там самое интересное.
Ну и естественно "2 года". Такие мосты в Европе за квартал делают, а в Китае за месяц. Такими темпами, к концу "большой стройки" нужно будет уже капиталить то с чего начинали.
Жаль, что у нас не научились вносить в перечень работ сразу и работы по благоустройству прилегающей территории - спуски к реке возле моста отсутствуют, перейти на другую сторону под мостом невозможно, чтобы перейти дорогу - нужно обойти весь отбойник.
Ну когда научимся делать сразу хорошо и удобно для людей?
после капитального ремонта открыли 852-метровый мост. Источник: https://censor.net/ru/p3290535