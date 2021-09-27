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Львовщина (2688) мост (1003) Большая стройка (720)

Капитальный ремонт 852-метрового моста на Львовщине завершен, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В селе Крушельница на Львовщине после капитального ремонта открыли 852-метровый мост.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важное событие для Львовщины, капитальный ремонт моста поможет решить транспортную проблему в этом горном крае и обеспечит сообщение курортной Сходницы с трассой Киев-Чоп", - заявил заместитель главы Львовской ОГА Юрий Бучко.

Отмечаетс, что этот мост - один из самых длинных на Западной Украине. В 2008 году он был поврежден наводнением и с тех пор находился в аварийном состоянии. Его ремонт длился в течение двух лет.

В рамках президентской программы "Большая стройка" мостостроители демонтировали старые конструкциӥ, устроили подъезды к мостовому переходу, смонтировали верхние регеля несущих опор и 35 балок, провели связку арматуры, устроили гидроизоляцию, барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение, обустроили защитное бетонное покрытие и уложили асфальт.

Работы выполняла подрядная организация "Онур", а стоимость ремонта составляет 65,5 млн гривен.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках "Большой стройки" планируется строительство и обновление 245 мостов.

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Капитальный ремонт 852-метрового моста на Львовщине завершен, - ОГА 01
Капитальный ремонт 852-метрового моста на Львовщине завершен, - ОГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Мости з'єднують.
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27.09.2021 11:20
+2
Блін, та не Сходниця, а Східниця! Хоч китайською має бути Східниця!
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27.09.2021 11:21
+2
ну оно и видно, как завершен. пешеходам по колено в глине нужно до моста добраться.
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27.09.2021 11:29
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Правила форума Совет форумчан
ну значит надо начинать ремонт по новой.)
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27.09.2021 11:17 Ответить
Мости з'єднують.
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27.09.2021 11:20 Ответить
а могли б з,єднати залізницею рахів і солотвин...
це зробило б закарпаття ближчим
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27.09.2021 11:47 Ответить
Блін, та не Сходниця, а Східниця! Хоч китайською має бути Східниця!
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27.09.2021 11:21 Ответить
на западной украине може бути, як завгодно
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27.09.2021 11:42 Ответить
Перднув чи всрався? А штани хоч встиг зняти?
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27.09.2021 11:47 Ответить
всьо на тебе
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27.09.2021 11:50 Ответить
Ти хоч від дзеркала відійди, кацапе обісраний.
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27.09.2021 11:54 Ответить
на тебе попало вже...дзеркало не збиває приціл
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27.09.2021 11:58 Ответить
Сойдёт с первым паводком.
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27.09.2021 11:23 Ответить
ну оно и видно, как завершен. пешеходам по колено в глине нужно до моста добраться.
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27.09.2021 11:29 Ответить
Откуда добираться?
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27.09.2021 13:18 Ответить
Да ладно "пешеходные дорожки". Допустим их в ТЗ нет и Онуру за них никто не платил.
Но почему фоточки только верхнего полотна? Мост это про красивый асфальтик и покрашенные перила? Где новые стилобаты, опоры, перекрытия? А ведь там самое интересное.
Ну и естественно "2 года". Такие мосты в Европе за квартал делают, а в Китае за месяц. Такими темпами, к концу "большой стройки" нужно будет уже капиталить то с чего начинали.
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27.09.2021 14:12 Ответить
Мост красивый.

Жаль, что у нас не научились вносить в перечень работ сразу и работы по благоустройству прилегающей территории - спуски к реке возле моста отсутствуют, перейти на другую сторону под мостом невозможно, чтобы перейти дорогу - нужно обойти весь отбойник.

Ну когда научимся делать сразу хорошо и удобно для людей?
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27.09.2021 11:30 Ответить
и тротуар заканчивается вместе с мостом.. как всегда.
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27.09.2021 11:31 Ответить
якщо українською мовою Львів і Львівщина, то звідки у російськомовній версії береться О, ЛьвОвщина? Цензор ніяк не навчиться використовувати український ісходнік для какающєй версії навин??? З Ривне наче получається, а далі по аналогії узкомовність заважає?
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27.09.2021 12:19 Ответить
Понти - міст сам має 164 метри !!! Також немало , але не 852

после капитального ремонта открыли 852-метровый мост. Источник: https://censor.net/ru/p3290535
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27.09.2021 16:00 Ответить
РЕЧКА МЕТРОВ 100, А МОСТ 852 МЕТРА !?) БРЕХУНЫ !!!
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28.09.2021 00:14 Ответить
 
 