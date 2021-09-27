Капитальный ремонт 852-метрового моста на Львовщине завершен, - ОГА. ФОТО

В селе Крушельница на Львовщине после капитального ремонта открыли 852-метровый мост.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важное событие для Львовщины, капитальный ремонт моста поможет решить транспортную проблему в этом горном крае и обеспечит сообщение курортной Сходницы с трассой Киев-Чоп", - заявил заместитель главы Львовской ОГА Юрий Бучко.

Отмечаетс, что этот мост - один из самых длинных на Западной Украине. В 2008 году он был поврежден наводнением и с тех пор находился в аварийном состоянии. Его ремонт длился в течение двух лет.

В рамках президентской программы "Большая стройка" мостостроители демонтировали старые конструкциӥ, устроили подъезды к мостовому переходу, смонтировали верхние регеля несущих опор и 35 балок, провели связку арматуры, устроили гидроизоляцию, барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение, обустроили защитное бетонное покрытие и уложили асфальт.

Работы выполняла подрядная организация "Онур", а стоимость ремонта составляет 65,5 млн гривен.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках "Большой стройки" планируется строительство и обновление 245 мостов.

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