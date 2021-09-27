Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Мукачевского районного управления полиции установили, что между поселком Кольчино и Чинадиево группа злоумышленников вырастила целую плантацию конопли. Двух вооруженных охранников объекта полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Вчера, 26 сентября, участковые офицеры полиции и сотрудники группы быстрого реагирования Мукачевского районного управления обнаружили масштабное насаждение наркосодержащих растений. Между населенными пунктами Кольчино и Чинадиево, недалеко от реки Обава, на площади около 300 квадратных метров злоумышленники обустроили наркоплантацию.
Полиция обнаружила и изъяла около 120 кустов конопли, каждая из которых от 2 метров высотой. Плантация находилась удаленно от населенных пунктов и дороги и была достаточно незаметной.
Территорию охраняли двое вооруженных мужчин, жители Чинадиево. Злоумышленники жили в палатке прямо на поле среди конопли. Полицейские изъяли у них несколько единиц холодного оружия и гладкоствольное ружье.
Во время осмотра места происшествия выяснилось, что поле было оборудовано специализированной для аграрных работ техникой и автоматическим поливом растений.
Полицейские изъяли все вещественные доказательства и направят эксперту для исследования. Самих фигурантов задержалии поместили в изолятор временного содержания, а по факту преступления следователи открыли производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают личности других возможных соучастников противозаконной деятельности.
Следствие продолжается.
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мда... хоть бы какой самолет разбился, чтобы было о чем писать, да?
а конопелька хороша. Только такая здоровенная вряд ли хорошо вставит. Так, дичка. Такой в полях - навалом. Зато менты смогут галочку поставить что они с наркобизнесом борются))
300 м.кв. это меньше некоторых квартир.
чи там на кожному листочку їх особисті підписи