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Закарпатье (2401) конопля (133) Нацполиция (15762) правоохранительные органы (2943)

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции установили, что между поселком Кольчино и Чинадиево группа злоумышленников вырастила целую плантацию конопли. Двух вооруженных охранников объекта полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 26 сентября, участковые офицеры полиции и сотрудники группы быстрого реагирования Мукачевского районного управления обнаружили масштабное насаждение наркосодержащих растений. Между населенными пунктами Кольчино и Чинадиево, недалеко от реки Обава, на площади около 300 квадратных метров злоумышленники обустроили наркоплантацию.

Полиция обнаружила и изъяла около 120 кустов конопли, каждая из которых от 2 метров высотой. Плантация находилась удаленно от населенных пунктов и дороги и была достаточно незаметной.

Территорию охраняли двое вооруженных мужчин, жители Чинадиево. Злоумышленники жили в палатке прямо на поле среди конопли. Полицейские изъяли у них несколько единиц холодного оружия и гладкоствольное ружье.

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 01

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что поле было оборудовано специализированной для аграрных работ техникой и автоматическим поливом растений.

Полицейские изъяли все вещественные доказательства и направят эксперту для исследования. Самих фигурантов задержалии поместили в изолятор временного содержания, а по факту преступления следователи открыли производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 02

Сейчас правоохранители устанавливают личности других возможных соучастников противозаконной деятельности.

Следствие продолжается.

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 03
Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 04
Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 05
Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 06
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+8
ЛЕГАЛІЗУЙТЕ!!!
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27.09.2021 12:44
+5
Яка швидка група ще швидшого реагування! 😮 Треба розуміти, що двометрова конопля за нія виросла! 🤔 Нє? Анекдот - ніхто а тим паче дільничний за ціле літо ні сном, ні духом нічого не знали. 😁
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27.09.2021 12:31
+5
Ну куда они полезли? Видимо так и не поняли, почему бубочка назначил Колю-катлету смотрящим на Закарпатье. Ох, доиграются.
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27.09.2021 12:33
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когда совсем новостей нету - приходится мониторить ментовские сайты.

мда... хоть бы какой самолет разбился, чтобы было о чем писать, да?

а конопелька хороша. Только такая здоровенная вряд ли хорошо вставит. Так, дичка. Такой в полях - навалом. Зато менты смогут галочку поставить что они с наркобизнесом борются))
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27.09.2021 12:31 Ответить
О! Оце справжня "плантація"! Таке "добро" і у нас в полях та лугах зустрічається! А то десь тиждень тому сотографували десь коноплю-дичку на пустирі і "роздзвонили" прикордонники що виявили конопляні посадки!
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27.09.2021 12:31 Ответить
Яка швидка група ще швидшого реагування! 😮 Треба розуміти, що двометрова конопля за нія виросла! 🤔 Нє? Анекдот - ніхто а тим паче дільничний за ціле літо ні сном, ні духом нічого не знали. 😁
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27.09.2021 12:31 Ответить
Ну куда они полезли? Видимо так и не поняли, почему бубочка назначил Колю-катлету смотрящим на Закарпатье. Ох, доиграются.
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27.09.2021 12:33 Ответить
Закарпаття...західний осередок рускава міра і контрабаса
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27.09.2021 12:33 Ответить
та міне поле тре робити. бо шастають, рвуть...наркомани кляті
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27.09.2021 12:34 Ответить
Для глобального улучшения экологии Украины нужно первыми в мире разрешить глобальное выращивание безнаркотитической конопли.Она полностью вытеснит наркотическую априори.Конопля -бумага,ткани ,масло и тд тп.Она может полностью потеснить в торговле пластик и соответственно уменьшить потребление микропластика взрослыми и грудничками.А так мы только кормим полицию ,прокуратуру суды,тюрьмы.
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27.09.2021 12:35 Ответить
Так вот кто стрелял в Шефира...
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27.09.2021 12:35 Ответить
ЛЕГАЛІЗУЙТЕ!!!
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27.09.2021 12:44 Ответить
Охранники охраняли покрышки!
300 м.кв. это меньше некоторых квартир.
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27.09.2021 13:18 Ответить
лягаві затримали пацанів що пішли у турпоход - ото де новина.
чи там на кожному листочку їх особисті підписи
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27.09.2021 13:19 Ответить
Програма Зедента мільярд дерев в дії. Потрібно нагородити активістів
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27.09.2021 13:52 Ответить
"плантацію двометрової коноплі", - в українській версії груба помилка, має бути "плантацію двометрових конопель". Какцапи пролізли у печінки до редактора.
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27.09.2021 14:05 Ответить
монополия банды мусоров под себя подмяли...рабов без стволов и конопли которое и то и другое в мире давно разрешено-техасс и амстердам в шоке...теперь мусара впарят и озолотятся и на оргию с водкой в палатку...
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27.09.2021 14:05 Ответить
Ну то тепер оті охоронці отримають сповна, будуть знати,як чужі коноплі охороняти!
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27.09.2021 14:30 Ответить
Такж виконували побажання президента-1000000000 дерев
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27.09.2021 16:45 Ответить
Та то вуййки готуються до реформы з легалайзу , будуть перебывать та таблетки робыть , а зброя була потрибна бо на качок полюють та зайцив.
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27.09.2021 16:56 Ответить
ВСЁ ПОНЯТНО, НО НАХЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЕЁ ВЫКАПЫВАЕТ, А НЕ СРЕЗАЕТ !?) ВЗЯЛО !?)
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28.09.2021 00:10 Ответить
Рожи то замыленные, боятся, что поубивают потом за такое. На кой те охранники, коль не могут защитить добро. Пиф паф, и 400кг свежих биоудобрений будет для всего поля) Проворонили.
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28.09.2021 01:09 Ответить
 
 