Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции установили, что между поселком Кольчино и Чинадиево группа злоумышленников вырастила целую плантацию конопли. Двух вооруженных охранников объекта полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Вчера, 26 сентября, участковые офицеры полиции и сотрудники группы быстрого реагирования Мукачевского районного управления обнаружили масштабное насаждение наркосодержащих растений. Между населенными пунктами Кольчино и Чинадиево, недалеко от реки Обава, на площади около 300 квадратных метров злоумышленники обустроили наркоплантацию.

Полиция обнаружила и изъяла около 120 кустов конопли, каждая из которых от 2 метров высотой. Плантация находилась удаленно от населенных пунктов и дороги и была достаточно незаметной.

Территорию охраняли двое вооруженных мужчин, жители Чинадиево. Злоумышленники жили в палатке прямо на поле среди конопли. Полицейские изъяли у них несколько единиц холодного оружия и гладкоствольное ружье.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что поле было оборудовано специализированной для аграрных работ техникой и автоматическим поливом растений.

Полицейские изъяли все вещественные доказательства и направят эксперту для исследования. Самих фигурантов задержалии поместили в изолятор временного содержания, а по факту преступления следователи открыли производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас правоохранители устанавливают личности других возможных соучастников противозаконной деятельности.

Следствие продолжается.









Фото: сайт Нацполиции