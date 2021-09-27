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Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейский в Запорожской области подменял наркотики, изъятые у подозреваемых, на лекарства. При помощи гражданского лица он продавал изъятые наркотики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что полицейский систематически присваивал метадон и другие наркотические средства, которые изымал у подозреваемых.

Перед тем как отправить их на хранение, он подменял наркотики на обычные лекарства или визуально похожи смеси. Проддажей занимаось гражданское лицо.

26 сентября 2021 работники ГБР задержали полицейского и его пособника во время сбыта очередной партии наркотиков.

Проверяется возможная причастность других сотрудников полиции к преступлению.

В настоящее время проведены 13 обысков, в томе числе по местам работы и проживания задержанных. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР 01
Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР 02
Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР 03
Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР 04
Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР 05
Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР 06

Автор: Богдан Гуньковський
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" продавал большие партии наркотиков"
Эх, продавал бы малые партии. не попался бы ))
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27.09.2021 12:45 Ответить
Традиция такая. Помнится скандал был когда обнаружилось что в Шевченковском РОВД 5 литров "ширки" превратилось в 5 литров крепкого чая.
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27.09.2021 12:46 Ответить
Нєгадяй який бісовісний , вобщє не думає про найвеличнівшивого. От захоче Вова колись убицца із вєщдоков , нечайно вилічица , побаче шо натворив і застрелица в якійсь Аудіо.
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27.09.2021 12:49 Ответить
что-то кажется, что он не один такой ...весёлый и находчивый...)))
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27.09.2021 12:58 Ответить
ви, мене випередили... А значить, нас з такою впевненістю значно більше...
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27.09.2021 13:16 Ответить
 
 