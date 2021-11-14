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Украина получила от США еще 80 тыс. кг боеприпасов, - посольство. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина 14 ноября получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства США в Украине.
"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
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+46 Alex_dos
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+28 Andy Jumeirach
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Пожалуйста, подождите...
для какого оружия используется? снайперские комплексы? значит штучная продукция.
чистый натовский калибр.
Тобто снайперам треба дуже багато набоїв тількі для навчання, щоб потім влучати у ворога.
что непонятно?
тебе не хватает 12.7х99? не вопрос - потребности для снайперских комплексов покроет цех по площади равный квартире.
при чем тут завод!!!!!
Вы это серьезно? Или у Вас такая неуловимая ирония?
ПО-НАШОМУ - ПО-ЇХНЬОМУ
(Розмова по телефону)
- Добрий день, тітонько. Як ваші справи?
- Все харашо, скоро отпуск у Слави.
- В червні відпустка у Слави буде?
- Нє, у іюлі він в отпуск іде.
- А як там дядько, уже не в лікарні?
- Вже не в больниці, аналізи гарні.
- А як погода у вас, є дощі?
- Нє, тільки тучі, вже сохнуть кущі...
- А нам і хмари і дощ Бог послав.
Тато просив, щоб привіт передав.
- Добре, й йому передай наш прівєт,
Ми вже не бачились, мабуть, сто лєт.
- А як там Ваня?
- Жиниця рішив.
Його і папа і дєд вже просив,
Щоб не жинивсь, бо кацапка вона,
В наших словах вона ж зовсім дурна.
Це ж він тепер буде, як той баран,
Слухать таке, що і не пойме сам.
Вона зутра вже сьогодні звонила,
«Как варіть борщь? - разів двічі спросила.
Мені аж гидко, як чую ту мову,
Це ж, як в муку сипать грязну полову,
Стидно мені вже від нашого люду,
Принципіально по-нашому буду
З нею общаця, щоб не поняла,
Щоб так дурною і далі жила
Джавелины и Байрактары должны показать кацапам, что леса не хватит у них гробы клепать