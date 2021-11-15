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Новости Фото Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские военные учения быстро уничтожают природу оккупированного Крыма, - эколог Василюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают природу полуострова.

Об этом заявил эколог общественной организации "Украинская природоохранная группа" (UNCG) Алексей Василюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Особенно, по его словам, страдают территории вблизи крымского полигона "Опук" на Керченском полуострове и мыса Чауда недалеко от Феодосии.

"На Керченском полуострове это почти полностью потерянная на данный момент растительность в результате загрязнения продуктами взрыва", - сказал Василюк.

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Эколог рассказал, что любой выстрел или из стрелкового оружия или из системы залпового огня вызывает химическую реакцию. Продукты взрыва смертельны для всего живого вокруг.

"Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью, и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает", - объяснил Василюк.

Журналисты вместе с экологом сравнили с помощью Google Earth Pro территорию над озером Узунларское, где расположен полигон, на карте в 2014 и 2019 годах. На снимках можно увидеть, как эти земли покрылись воронками и кратерами.

Российские военные учения быстро уничтожают природу оккупированного Крыма, - эколог Василюк 01

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
****** не становятся, ****** рождаются

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15.11.2021 01:25
+8
"Беженцы" в Белоруссии оказались умнее крысчан Приехали из знойной Азии почти на Расею, но умирать хотят в бездуховной Гейропе. А крысчан, которые жили при Украине как у Бога за пазухой, "обули" как последних лохов . Единственно, что жалко, это природу нашего Украинского Крыма. И пусть сбудется мечта манкуртов - сдохнуть на Расеи
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15.11.2021 08:06
+6
ну так за что боролись. из курорта в военную базу
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15.11.2021 00:38
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Правила форума Совет форумчан
ну так за что боролись. из курорта в военную базу
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15.11.2021 00:38 Ответить
Крымчане выбрали то, что им по душе! Воинственный народ!
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15.11.2021 08:52 Ответить
бомбомєтаніє

вони що, і досі мєтають ?
кретини !

це вже 19 сторіччя...
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15.11.2021 00:40 Ответить
****** не становятся, ****** рождаются

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15.11.2021 01:25 Ответить
Тварина вона і в Африці тварина, росіянє у більщості своєй такі ж як і путін
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15.11.2021 12:47 Ответить
Якщо хочеш налякати руского, покажи йому швабру.
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15.11.2021 05:34 Ответить
У них рефлекс-если шваброй, то по ξοπе.
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15.11.2021 08:54 Ответить
не ПО, а В
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15.11.2021 09:53 Ответить
Две фотки абсолютно одинаковые. Разница только в том что у Украины нечем было стрелять, а у кацапов есть.
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15.11.2021 07:25 Ответить
Так кацапы в основном и до 14-го там стреляли, хоть это и был общий полигон.
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15.11.2021 19:59 Ответить
А что украинские учения не уничтожают природу?
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15.11.2021 07:54 Ответить
Наши учения её улучшают и от наших выстрелов зелень буйствует и чугунные болванки удобряют полигон!
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16.11.2021 11:42 Ответить
Особой разницы не увидел, ну на фотке 2019 чуть больше воронок.
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15.11.2021 07:57 Ответить
"Беженцы" в Белоруссии оказались умнее крысчан Приехали из знойной Азии почти на Расею, но умирать хотят в бездуховной Гейропе. А крысчан, которые жили при Украине как у Бога за пазухой, "обули" как последних лохов . Единственно, что жалко, это природу нашего Украинского Крыма. И пусть сбудется мечта манкуртов - сдохнуть на Расеи
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15.11.2021 08:06 Ответить
Варвары.
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15.11.2021 08:10 Ответить
ничего... украинский аналог вальки-налейвстаканивыпей матвиенки верещук скоро улучшит положение на даунбассии... выплатит пензии, добавки-надбавки, восстановит работу шахт на оккупированных территориях... заживет даунбасовский народ-обссыканец пуще прежнего...
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15.11.2021 08:26 Ответить
Верещук ого-го она обложила данью Раву-руську так, что туземцы её выгнали. А теперь она пришлых российских военных так обложит !
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15.11.2021 08:51 Ответить
Там в Крыму, где танковые учения проходят раньше ковыль росла. До 2-й мировой войны крымские татары кумыс продавали. А для этого нужен ковыль и лошади.
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15.11.2021 08:49 Ответить
хотіли каменів з неба, а летять снаряди
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15.11.2021 09:01 Ответить
Кацапи це пошесть. Сарана.
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15.11.2021 10:35 Ответить
Регулярні навчання російських військових в окупованому Криму знищують природу півострова. Джерело: https://censor.net/ua/p3299427


Теж мені новина -- там де кацапи,там завжди руїна
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15.11.2021 12:46 Ответить
Рацєянє це нащадки АНДРОФАГІВ - канібалів, це багато що пояснює
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15.11.2021 12:50 Ответить
Не позорьтесь, экологи... Придурки считают кратеры на полигоне. Лучше бы обновили данные по бурштиновым кратерам на Волыни, или сколько тон мусора в карпатских реках волонтеры собрали, пока экологам доллары глаза затуманили.
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15.11.2021 14:20 Ответить
Это другое!
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16.11.2021 11:42 Ответить
Наші "патріоти" на кращі за російських загарбників.Порівняйте Карпати 2010 року і *******.....Місцевим лісникам повинно бути СОРОМНО за лисі гори.....
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15.11.2021 14:51 Ответить
 
 