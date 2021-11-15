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В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы Фоторепортаж

В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки. ФОТО

На кадрах патрулирования российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе Беларуси у одного из членов экипажа была замечена штурманская линейка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах зафиксирован полет российского Ту-160. В сообщении о полете рассказывается, что всего пилоты пролетели более 3000 км, продемонстрировав "мастерство и обучение". При этом внимание Лукашевича привлекло то, что пилот пользуется штурманской (логарифмической) линейкой. Данная линейка работает по принципу аналогового вычислительного устройства (калькулятора) и позволяет проводить различные вычисления, в том числе необходимые для навигации самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки 01

В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
Це фото з країни котра намагається нав'язати свої принципи решті цивілізованого світу
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15.11.2021 09:11
+47
Зато надежно. Ато, кто знает ваши эти бесовские американские компьютеры...
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15.11.2021 09:09
+46
Поэтому Воронеж и беспокоится когда они в воздухе...
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15.11.2021 09:08
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Страница 2 из 2
коли цей бомбер проектували ще ніяких Радіо-86 не існувало
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15.11.2021 11:55 Ответить
Отступили от проекта...
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15.11.2021 13:13 Ответить
Ну вообще у штурманов эти линейки всегда были, надежная штука.
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15.11.2021 09:38 Ответить
У каких штурманов? Из прошлого? Не смеши мой X-47B.
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15.11.2021 09:50 Ответить
Логарифмическая линейка использовалась в расчетах проектировщиков,как минимум ,до середины 80х годов.Впервые перешли на цифру в блоках управления Ракет РВСН,космических аппаратов в СССР именно в Харькове под руководством Айзенберга( умер в Израиле в 2004).Только его группа могла спроектировать автоматическую стыковку ,системы управления Энергии .Бурана.Кремлю это до сих пор не удается!
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15.11.2021 09:41 Ответить
Когда Айзинберг получил 1.0 млн. долларов USA за уничтожение базового предприятия производства систем управления изделий Р- 36 его сбил на
ЗАЗ 966 -м "Запорожец" старейший работник возле ворот завода " Хартрон"... Не помог ему миллион и в Израиле...
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21.11.2021 00:28 Ответить
На фото ЗАЗ 968 А
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08.01.2022 20:29 Ответить
ЗАЗ 966 различается ушами ..Viktor Kolodko
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09.01.2022 21:19 Ответить
Признаю, ошибся. Память у меня отшибло. Я чего то с горбатым Запором перепутал. Тот был 965й, а с ушами 966й.
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09.01.2022 21:39 Ответить
"Ниимеетаналагав!" Ахахахахах)))
Тем временем США разрабатывают истребитель шестого поколения, в то время, как истребитель пятого поколения только во влажных мечтах кокошников. А истребитель пятого поколения США с 2005-го года успешно летает
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15.11.2021 09:41 Ответить
Все сельские дураки поржали при виде пальца?
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15.11.2021 09:43 Ответить
В песочные часы в кармане.
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15.11.2021 09:44 Ответить
Ну и что ? Когда СССР и США планировали полёты в космос, американцы придумали ручку которую можно использовать в невесомости. Советские космонавты просто использовали карандаши.
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15.11.2021 09:45 Ответить
10 нелепых открытий российских чиновников в 2020 году
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15.11.2021 09:47 Ответить
Да пофиг. Я говорю как инженер. У любого устройства самое главное: оно должно работать. В условиях повышенного радиационного фона электроника может отказать; а логарифмическая линейка не откажет.
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15.11.2021 09:52 Ответить
Гудственно. Тада очередная видяха... о продукции и технологиях из-под молотка... Ту-160 с логарифмической клинейкой в кабине, на случай ядерной войны, на этом фоне нервно курит в сторонке.

Как мы потеряли космос: от успеха до провала | Роскосмос в упадке, былое величие СССР, победы SpaceX
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15.11.2021 10:06 Ответить
До Венеры они не долетят, это факт
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15.11.2021 10:29 Ответить
Логарифмическая линейка будет в руках ярко светиться , при повышенной радиации... Летчик при этом обрыгается, от удовольствия пользоваться такой линейкой... Тобто, априори, вы рекламируете тот факт, шо вокруг Т-160 будут бушевать ядерные взрывы, а он бедолага не выпустил ни единого заряда, главное Линейка в кабине... А то шо вся электроника управления самолетом в кабине тоже канет тупо в лето, главное у линейки не будет сбоев... ЗЫ ...Чи может вы не договариваете (о секретах), мож система управления самолетом ТУ-160 представляет собой штурторосовый вариант?
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15.11.2021 10:17 Ответить
Я поясняю преимущества простых устройств, которые работают в экстремальных условиях. Только это.
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15.11.2021 10:28 Ответить
Ну, "Кузя" вроде тоже, как работает, плывет, только вот это рухлядь из прошлого, как твои ТУ-160 и другие "ниимеетаналагав" барахло.
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15.11.2021 10:35 Ответить
1) Они не мои; я гражданин Австралии, живу в Мельбурне.
2) Рухлядь или нет, но попадать под бомбочку которую он может сбросить, лучше не стОит.
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15.11.2021 12:22 Ответить
Він зможе скинути бомбочку хіба що на варонєж.
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15.11.2021 16:40 Ответить
Вы тоже любитель кидаться шапками. Много на этом форуме таких.
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15.11.2021 23:07 Ответить
А до того, як отримати громадянство Австралії, мав паспорт з двоголовою куркою-мутантом, цілував дупу путлєра, пив водку "за ВеДеВе" і "за іскандери, какім в мірє анало говнєт"
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15.11.2021 21:10 Ответить
У меня был паспорт СССР, как и у подавляющего большинства местных посетителей. Кто я такой - легко находится в гугле. То ли у вас талоны на гугл закончились, то ли вы не умеете им пользоваться.
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15.11.2021 22:57 Ответить
Кстати: когда я стал австралийцем, Путин был портфеленосцем при Собчаке (ныне покойном).
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15.11.2021 23:06 Ответить
До чего ж с вами, шапкозакидателями, трудно...
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15.11.2021 12:22 Ответить
Тобто коли в умовах підвищеної радіації, в кабіні ТУ -160 вийде з ладу вся електроніка, ти зможеж засунути штурманську лінійку собі в зад, замість пляшки.
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15.11.2021 19:35 Ответить
Вот это я не в курсе. Возможно вы не знаете какие эмоции вызвало у японцев и американцев исследование того истребителя который Беленко угнал в Японию. Они внимательно изучили аппарат, и сказали примерно так: "корпус проектировали гении, а электронику - первобытный человек". Электроника была на радиолампах (!), очень простенькая.
Они ничего не поняли. Но, возможно, вы поймёте, перечитав свой и мой комментарии.
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15.11.2021 23:01 Ответить
Скрепно! Любо! Одобряю!
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15.11.2021 09:55 Ответить
Пришло время когда планшет заменяет мозги...
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15.11.2021 10:00 Ответить
Зате не поломається.
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15.11.2021 10:06 Ответить
Тобі розповісти анекдот про кацапа та дві титанові кульки?
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15.11.2021 19:37 Ответить
Одну прої.ав, а іншу поломав? Знаю.
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15.11.2021 20:26 Ответить
То спеціально. Адже "пентагонівські яструби" ще не розробили вірус для такого деревяного компютера. Кацапи закупили в Китаї партію місцевої версії Ан-3. Скоро вони підуть на заміну Ту-160, адже літають дуже низько, і їх не побачуть натівські радари... Нічого ви не розумієте це справжні російські технології.
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15.11.2021 10:13 Ответить
Логарифмическую линейку уже в конце восьмидесятых в СССР почти полность вытеснили микрокалькуляторы (коиторые были самыми большими в мире). Помню, как препод офигел, когда я на занятиях развернул для вычислений универсальную вычислительную номограмму. Была у меня и такая экзотика.
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15.11.2021 10:14 Ответить
Тю, да в это время еще арифмометры времен Жаботинского перегревались
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15.11.2021 10:25 Ответить
в нас викладач "сопромату" рахував на лінійці скоріше ніж ми набирали на калькуляторі цифри. І завжди був переможцем
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15.11.2021 10:59 Ответить
У нас у інстітуті теж був такий, тією лінейкою як помповіком туди-суди і готово, ти на калькуляторі навіть ще цифри набрати не встигав.
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15.11.2021 15:12 Ответить

- Були в наш час свої герої -
Не порівняти із тобою:
Професори - не ви!
Недобра випала їм доля,
Бо мало хто дожив ............
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15.11.2021 15:38 Ответить
- Були в наш час свої герої -
Не порівняти із тобою:
Професори - не ви!
Недобра випала їм доля,
Бо мало хто дожив...
Коли не було пістолета,
лінійку взявши як багнета
ішли на ворогів...
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15.11.2021 17:45 Ответить
В кінці 70х,в77му захищався,в мене вже був болгарський калькулятор(ламповий).
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15.11.2021 14:49 Ответить
У мене у 82 зявився ось такий. Обчислення кв. кореня здавалося чудом. Але швидко стала западалти клавіша коми та збросу значення.
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15.11.2021 15:02 Ответить
Ну... Пользоваться линейкой должны уметь. Точно так-же, как и артиллеристы своим кругом. Но в реальности их использовать, конечно, не стоит при наличии планшета.
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15.11.2021 10:32 Ответить
Шах и мат тебе Илон Маск!
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15.11.2021 10:42 Ответить
А деревянные счеты тоже есть в комплекте с логарифмической линейкой. Только их не видно, потому что они засекречены.
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15.11.2021 10:48 Ответить
И носки ботинок откидные, чтобы до 20 считать.
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15.11.2021 11:08 Ответить
в комплекте еще кадило, крест и осиновый кол - от супостатов обороняться...
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15.11.2021 18:32 Ответить
И ни один хакер их не взломает.....
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24.02.2022 13:31 Ответить
просто на такій висоті "Чебурнет" і "кампьютери" не працюють.
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15.11.2021 10:55 Ответить
Беж жартів, кассаби виробляють в рамках "імпортозамєшьчєнія" власні комп'ютери "Байкал" на архітектурі ARM. Ну як виробляють, замовляють процесори на азіатському заводі TSMC. Кажуть, настільки "потужні" машини, що окрім православного різновиду Linux на тих ПК більш нічого і не запуститься.
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15.11.2021 21:16 Ответить
Линейка простейший подручный способ.Почему бы и нет?Уверен,что американцы тоже имеют такой резервный девайс.Этой линейке 400 лет.В сушности,можно любую зависимость туда заложить.
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15.11.2021 11:06 Ответить
конечно у американцев есть такая линейка, я в фильме видел как американцы в 60-х на луну летели, у них был первый мини компьютер, там значит специальная кнопка была на случай большой погрешности в маршруте, в общем космонавты её нажали и из компьютера выехала линейка древних римлян, пацаны все вопросы на ней порешали, а Гагарин тот вообще на счётах деревянных ибенил в две руки, там полная безнадёга с маршрутом была, с голой жопой на парашуте пришлось катапультироваца.
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15.11.2021 12:41 Ответить
Про жопу , це ви передали куті меду.
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15.11.2021 21:48 Ответить
***, в натуре ржал чуть не отписался,представил ещё ботинки с откидными носами чтоб до 20 считать 🤣🤣🤣🤣🤣
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13.01.2022 15:22 Ответить
Линейка прямая и не отражает кривизну Земли. 21 век!
Надо им другие логарифмические, под кривизну!
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15.11.2021 11:26 Ответить
Если под кривизну, то перед расчетами надо хорошенько бояры накатить.
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15.11.2021 11:53 Ответить
об колено её немножко согнуть и появится погрешность в нужных отклонениях.
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15.11.2021 12:32 Ответить
На екстремальний випадок треба знати, як користуватися старими технологіями. Але ось так... Можливо це для них норма? Ну тоді вони трошечки застарілі.
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15.11.2021 12:07 Ответить
Никулин в самогонщиках по ней расчёты сахара проводил, эти идиоты доси считают в столбик на летательном хламе 60-х годов.
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15.11.2021 12:30 Ответить
Полет на луну был рассчитан на такой:

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15.11.2021 12:48 Ответить
Так то Кондратюк же, у него лишней хромосомы не было.
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15.11.2021 15:39 Ответить
Все вірно. Так і має бути.
Юні кретини, що народились в базарну епоху, пишуть тут хню, не розуміючи , що таке ядерна зброя, а про електромагнітний імпульс і не чули ніколи.
Зате вміють лайкати фейсбук і смоктати айкоси.
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15.11.2021 14:34 Ответить
тобто електроніка в самому літаку імпульс переживе, а ось в калькулятор вже здохне?
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15.11.2021 15:59 Ответить
Там у хвості ще кочегар із совковою лопатою гарує - просто в кадр не вліз. Він після півлітри навіть на удари по морді не реагує, а слова "імпульс" він ніколи й не чув.
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15.11.2021 16:21 Ответить
та, електроніка, котра потрібна для функціонування там та сама, що і в 50х роках

якщо читати вам важко, подивіться фільм "Доктор стрейнджлав" для приблизного уявлення
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15.11.2021 21:58 Ответить
Після проходження імпульсу нормальні планшети просто перезавантажуються.
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15.11.2021 16:15 Ответить
це після оновлення Андроїду вони "просто перезавантажуються"

ви чудово проілюстрували мій пост 14:34
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15.11.2021 21:45 Ответить
Бійся, НАТО! Проти таких лінійок жодна зброя НАТО не допоможе.
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15.11.2021 15:22 Ответить
А если еще китайский планшет изолетной примотать то уууу И палкой по забору
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15.11.2021 15:45 Ответить
Смехдержава...
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15.11.2021 15:34 Ответить
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
У них так было всегда Пока противник развивается, они сопли на лопату напатывают Страна 404.
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15.11.2021 15:42 Ответить
А зря юморищь!
Не знаю как сейчас, а когда я служил (ПВО Масквы) была такая тема!
Американские крылатые ракет на подлёте к Маскве должны были проводить корректировку маршрута по заметным объектам на местности - колокольням, трубам и т.п. И был план для сбития их с курса в час "Ч" подорвать их нахрен.
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15.11.2021 18:18 Ответить
Это до исторического материализма Мы рассматриваем современные технологии Запада. А так понятно, новейшему комелексу ПВО мокш мешает кривизна Земли
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15.11.2021 18:25 Ответить
Цитаты нужно брать в кавычки....Не?
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15.11.2021 22:08 Ответить
Перфакартовый звездолет МасквэБад -кассиопея
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15.11.2021 16:26 Ответить
«Знаю ваші мислі *уйові, про аршин, яким не можна міряти Росію, Бо ним ви *уя міряли у бані, І тепер він правільную цифру не покаже».
"Павлік Морозов".
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15.11.2021 16:34 Ответить
и заводят их с талкача наверна
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15.11.2021 17:46 Ответить
Штурмани українських ФРОНТОВИХ бомбардувальників, як і пілоти винищувачів та щтурмовиків, артилеристи, танкісти та інші, давно перейшли на планшети. До речі, навіть наші Талани - це вже недосяжні для ваших кірзачів технології.
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15.11.2021 19:45 Ответить
Рейтинг военной мощи стран мира.

1
США
0.0718

2
Россия
0.0791

3
Китай
0.0854

4
Индия
0.1207

5
Япония
0.1599

6
Южная Корея
0.1612

7
Франция
0.1681

8
Великобритания
0.1997

9
Бразилия
0.2026

10
Пакистан
0.2073

11
Турция
0.2109

12
Италия
0.2127

13
Египет
0.2216

14
Иран
0.2511

15
Германия
0.2519

16
Индонезия
0.2684

17
Саудовская Аравия
0.3231

18
Испания
0.3257

19
Австралия
0.3378

20
Израиль
0.3464

21
Канада
0.3956

22
Тайвань
0.4154

23
Польша
0.4187

24
Вьетнам
0.4189

25
Украина
0.4396
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15.11.2021 21:03 Ответить
Рейтинг стран по военной мощи отображает индекс Global Firepower (GFP) 2021. Он объединяет в себе более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии. При этом в индексе не учитывается фактор ядерного оружия. Чем меньше значение индекса, тем более мощной армией обладает страна. Идеальный показатель PowerIndex - 0.000, что практически невозможно в рамках текущей формулы расчета GFP-рейтинга.
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15.11.2021 21:06 Ответить
Даремно ви ТАК, пра бєлага лєбєдЯ, Ну так з авіонікою там - НІЯК, як, доречі, і на всій савєцькій і російській авіатехніці. Тож ні про Які карти-планшети, системи EFIS-EMS на Ту-160 (з автоматичним прокладанням маршруту) мова не йде, а летіти треба. І лінійка - вихід. Дешево і сердито. Правда, не дуже точно, і не дуже швидко.
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15.11.2021 22:00 Ответить
Зря вы ржете)))). Мощный ел-маг. импульс ядерного взрыва легко выводит из строя всю электронику....А вот этой палке ничего не будет!
Все дело в чьих руках прибор....А про технику,....как говаривал наш лейтенант, - "Техника в руках дикаря - груда метала"
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15.11.2021 22:07 Ответить
Тут многие вспоминают ЭМИ, как угрозу работе электроники. Это след пропаганды сэсэсэра, который не мог по многим причинам угнаться за тогдашними военными разработками передовых стран мира. Типа пропагандистского хода в ответ на дефицит продуктов типа "зато у нас все натуральное". Последователей, особенно среди ваты, до сих пор пруд пруди. И межконракеты в параше до сих пор "на лампах". Так вот и стоят... дежурют...
Открою Вам секрет, что ЭМИ практически никак не воздействует на военную электронику. На втором месте по защищенности структуры ЛЭП. Но вот для электроники-бытовухи (кроме самой простой, типа телевизора) ЭМИ действительно убийца.
Так что меньше вспоминайте цитаты спеца по электронике из числа совковых военных.
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19.11.2021 15:46 Ответить
А Вы реально пробовали ощутить ЭМИ от ядерного взрыва?))))
Нет, Я тут конечно больше прикалываюсь))). Наверное Вы правы, я в этой теме не КопенГаген))). Спасибо за инфу!
А расчеты? Ну их можно проводить и на лог-линейке. Ведь качество расчета зависит прежде всего от используемого алгоритма. Ну, это если складывать 1+2+3+....+99+100 по-порядку, а можно (1+100)* 50 таких штук (ф-ла арифм. прогрессии)))))) =5050 мгновенно в уме. И так во всем))))
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20.11.2021 20:27 Ответить
Электроника имеет свойство отказывать по разным причинам. Этот штурман работу свою выполнит в любой ситуации.
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15.11.2021 23:16 Ответить
Помните как в фильме "Звездный десант", там один солдат спаршивает зачем в век электроники и ядерного оружия владеть рукопашным боем и уметь метать ножи. На что, командир броском ножа прибивает руку солдата к деревянному щиту со словами, - "а теперь ты не сможешь нажать на ядерную кнопку"
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20.11.2021 20:33 Ответить
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