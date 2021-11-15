Никопольскую трассу полностью отремонтировали в Днепропетровской области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Днепропетровщине уложен верхний слой асфальтобетона на последнем участке дороги Р-73 в направлении Никополя. Теперь трасса восстановлена на всей протяженности, составляющей 56 км.
Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
В рамках президентской программы "Большая стройка" сейчас завершаются работы по обустройству обочины. Продолжается установка знаков, двух современных автопавильонов и оборудования водоотвода.
Отмечается, что капитальный ремонт дороги проводился в последний раз в 1979 году.
"В этом году в области проделана огромная работа в дорожной отрасли. Отремонтировано около 400 км автодорог. Как местного, так и государственного значения. И развитие инфраструктуры продолжается", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
Протяженность последнего отремонтированного участка Никопольской трассы составила 14 км. На этом отрезке была проведена полная замена дорожной одежды. Теперь здесь уложены основа из щебеночно-песчаной смеси, выравнивающий и финишный слои асфальтобетона. Общая толщина всех слоев составила 30см.
Напомним, недавно в Офисе Президента сообщили о планах программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года. За это время планируется восстановить всю сеть государственных дорог протяженностью 24 000 км.
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П. С. путин-*****!
РФ- страна фашисстов.
Кацап- раб *****!
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
А, быть может, цифры другие??? При Порошенко построили .... За два первых года, где-то 2 тыс. км. дорог. Целых 2! А Гройсман, тогда еще премьер, говорил (надо бы по 10 тыс. делать, а будем делать по 5 тыс. ) а в итоге и по 5 не делали.
Ты сейчас про Англию?
канешна, выбирайте - дороги это так наглядно... (новенькая дорога, сдана в сентябре 2020 года... с. Алексеевка, Днепропетровская обл.)...
"Великое будивныцтво" оно такое...)))))
не собирался дискутировать...
просто привел пример новопостроенной дороги
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба?
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда (в 2020) было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Еще раз, для особо тупых - официальная статистика:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Почему-то ВСЕ украинцы видели и знают - где эти дороги, одни боты подоляка/лещенко та даунбасяне - "не видели"
И уж тем более, понятия не имеешь о строительстве дорог по всей Украине в это время.. ведь зомбоящик про это ен визжал каждую минуту, выдавая постройки местных общин - за "достижения зеЛоха":
такой истерики у зебилов - давно не было на Цензоре.. вас там что - наняли новых, среди особо истеричных и тупых?))
Напомню кацапу - что при принятии присяги, как и клятве на верность Украине - ВОИН становится на одно колено ЛИЦОМ к флагу и спиной к окружающим (да-да, тому самому народу - что смотрит на это).
п.с. а медведчук - это тот самый, который владеет г+г, на котором восхваляют зеЛоха офшорного 24/7?))
и тот ли это медведчук, который стал в 21 раз богаче за ГОД при зеЛохе офшорном - потому что получил доступ к бюджету?))
медведчук, который сидел "подарештом" - в комфортном доме, делая бизнес и не имеея никаких проблем - в то время как зеЛох офшорный бросает в тюрьмы боевых генералов Украины?
или другой?
где вас таких идиотов-то набирают, любитель медведчука и зеленского?))
в какой даунбасятине откопали?))
про биометрический паспорт твой даже не спрашиваю - ты его побежалО получать первым, верно?))
так может уничтожишь его на видео - а то "наследие " Порошенко, а ты шляешься по Европам
Совпадение, а, д*****, *бл?))
Да, ладно)) а где у нас суды
А гарантия в 3 года и в 10 лет - это как, дефляция?)
Не секрет, что деребан (накрутка) на строительстве дорог более 50%.. и как яркий факт и ПРИЧИНА роста стоимости при ухудшении качества - МОНОПОЛИЯ "для своих" на тендере.
Фрейд правий - що у кацапів в бОшке, то те вони й скавчать))
И это только первый день для бота лещенка
и тот ли это медведчук, который стал в 21 раз богаче за ГОД при зеЛохе офшорном - потому что получил доступ к бюджету?))
медведчук, который сидел "подарештом" - в комфортном доме, делая бизнес и не имеея никаких проблем - в то время как зеЛох офшорный бросает в тюрьмы боевых генералов Украины?
или другой?
а про "шмонать" - это ты вспомнило как шмонали бойцов ВСУ на каждую встречу с зеЛохом и РАЗОРУЖАЛИ на параде 2021?))
тебе напомнить, что на парадах при Порохе бойцы ВСУ шли с ПОЛНЫМ боекомплектом, а при зеЛохе - у них отобрали боеприпасы и прогнали через сканеры?
В результате - было освобождено из плена более 3000+ украинских граждан.
при зеленском - медведчук работает на свой бизнес (стал богаче в 21 раз!) и бизнес зеленского:
как итог - за ДВА года НЕ ОСВОБОЖДЕННО ни одного украинца.. бо зеленскому - некогда, оно деребанит на дорогах.
медведчук - на свободе, и освободил его 100% свой генпрокурор"
более того - твой любимый канал именно медведчука г+г.. еще одно "совпадение"?
это всё потому смотришь г+г медведчука, да видосики от зеЛоха офшорного - заглатываешь)
Реально, 73% зебилы и 87% ватники - мышебратья, и не только по лишней хромосоме, но и по отстутсию способностей критического мышления)
Иначе бы задумались: почему на канале медведчука - восхваляют зеленского, а баканов - общий друг и партнер медведчука и зеленского
А по новым дорогам я езжу уже 2 года и их ВИДНО! Прикинь.
"здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!)(с) зеленский и слуги урода