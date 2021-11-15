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Киев (24528) Львовщина (2679) подделка (413) правоохранительные органы (2944) Ривненщина (1137) СБУ (18658) сертификат (224)

СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы "обслужили" более 10 тыс. человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Их противоправная деятельность в Киеве, на Львовщине и Ривненщине остановлена ​​в ходе спецопераций Службы безопасности. В общей сложности злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов.

Установлено, что сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности:

  • владельцев украинских туристических агентств, пополнявших "клиентскую базу";
  • врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных;
  • граждан Украины, изготовлявших поддельные документы.

Массовое "производство" подделок имело широкий спектр "услуг". Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составляла в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения - 10 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники "заработали" около 10 миллионов гривен.

На данный момент правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан. Такая информация будет удалена.

В ходе проведения обысков по адресам осуществления противоправной деятельности и проживания участников схемы изъяты:

  • дубликаты печатей медицинских учреждений и бланки, которые использовались для изготовления поддельных документов, в т.ч. и образца иностранных государств;
  • подготовленные к отправке фейковые документы;
  • компьютеры и носители информации, содержащие переписку с "заказчиками";
  • черновую бухгалтерию и "клиентскую базу", насчитывающую более 6 тысяч человек.

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В настоящее время иностранец, организатор схемы, задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его подельникам также готовятся подозрения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц, в том числе "клиентов" для привлечения их к ответственности.

Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.

Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth.

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего - 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и местам жительства злоумышленников, правоохранители изъяли:

  • компьютеры, с которых совершалось неправомерное вмешательство в электронную информационную систему Национальной службы здоровья Украины;
  • "медицинские документы", свидетельствующие о фейковых прививках;
  • дубликаты печатей и штампов медицинских учреждений, имеющих разрешение на прививку и выдачу сертификатов о вакцинации.

В настоящее время организатору и двоим его сообщникам сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения и установлению всех причастных к сделке лиц.

COVID-махинации в Ривенской области, по материалам следствия, организовали двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" пересылали оговоренную сумму на банковские карточки злоумышленников.

В ходе санкционированных обысков обнаружены и изъяты:

  • мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители с перепиской с потенциальными "клиентами" и их персональными данными;
  • электронные файлы бланков международных сертификатов о вакцинации;
  • дубликаты штампов и печатей медицинских учреждений;
  • банковские карты, через которые производились расчеты.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.

Выявление противоправной деятельности осуществляло Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и региональные органы СБУ с участием следователей Национальной полиции Украины и под процессуальным руководством органов прокуратуры.

СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 01
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 02
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 03
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 04
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 05
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 06
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 07
СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы обслужили более 10 тыс. человек 08
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Вакцинируйтесь и спите спокойно! Чипов там точно нет. А по сравнению с тем что мы едим , пьем и дышим, вакцина - это практически дистиллят.
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15.11.2021 10:40
+2
не делайте прививки, дуракам и притыркам они не подходят, при болезни не обращайтесь в больницу и реанимацию, сидите дома и все пройдёт само.
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15.11.2021 11:00
+1
Яка ж користь від дістиляту?
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15.11.2021 10:42
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Вакцинируйтесь и спите спокойно! Чипов там точно нет. А по сравнению с тем что мы едим , пьем и дышим, вакцина - это практически дистиллят.
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15.11.2021 10:40 Ответить
Яка ж користь від дістиляту?
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15.11.2021 10:42 Ответить
не делайте прививки, дуракам и притыркам они не подходят, при болезни не обращайтесь в больницу и реанимацию, сидите дома и все пройдёт само.
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15.11.2021 11:00 Ответить
"Спи спокойно"
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15.11.2021 11:02 Ответить
А что есть?
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15.11.2021 10:43 Ответить
Это нужно прочитать в Инструкции, которая должна прилагаться к любому медпрепарату в обязательном порядке.

Если Инструкции нет, то это фуфломицин
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15.11.2021 10:51 Ответить
"клієнтська база" - 6 тис поців будуть давати покази
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15.11.2021 10:48 Ответить
МаШтабнімережі?

Масштабні мережі
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15.11.2021 10:48 Ответить
Ото роботи в хлопців, як не як, всіх крупняків посадили тепер дрібне....
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15.11.2021 10:51 Ответить
Як запропонували одні 3,14дораси: "Треба зробити амністію для інших 3,14дорасів".

Більше! Більше трешу! В лікарнях є місця, нафіг ті маски, як можна хресною ходою пройти?

Як то кажуть - Доброго ранку, країна!
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15.11.2021 10:52 Ответить
Де посадки? Одна пиз..ж.
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15.11.2021 10:58 Ответить
посадок - ноль, и не будет, вся законадательная база написана настолько туманно на счет подобного , что зацепок развалить это все миллион (если шо эпидемии у нас нет, постановы не закон и тд., так что то что они подделывали на уровне законодательства - бумажки которые не имеют юр. силы.)
А если взять во внимание (за месяц) сколько задержали и их базы то выходит минимум 10% от цифры ляшка ходят с липой, а сколько с оригиналами но без реальной прививки ? можно смело на 2-3 умножать.
Вся эта вакцинация - провалена на всех уровнях, потому что незаконна.Одним решением можно было бы все сделать, но для этого нужно было бы взять ответственность, а некому, как не клоун так пи....ол в куртке.А врачи вертяться как могут, им как учителям по 4к зелени не платят
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15.11.2021 11:18 Ответить
По данным следствия, большинство подделок - это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составляла в среднем 700-800 грн. Источник: https://censor.net/ru/p3299471

Оригинальный бизнес... Справка о поддельном тесте стоит столько же, сколько настоящий ПЦР тест. И в чем прикол ????
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15.11.2021 11:18 Ответить
ПЦР тест в Синево - 765 грн (при оплате через сайт)
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15.11.2021 11:21 Ответить
Правильно рівень СБУ - це розкривати точки з продажу ветеринарних сертифікатів. Наступна ціль - самогонщики
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15.11.2021 12:50 Ответить
чеканутым нема предела...конфисковать все одежду и ботинки мне с карлика в куртке)
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15.11.2021 17:58 Ответить
 
 