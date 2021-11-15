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Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На выходных из международного пункта пропуска "Борисполь-аэропорт" в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы компетентному органу Федеративной Республики Германия по запросу о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

"Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. На выполнение запроса немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества. Самый сложный этап - их транспортировка в Германию", - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, без скоординированных действий иностранных и украинских компетентных органов выполнение таких запрашиваемых действий было бы невозможным.

В настоящее время состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

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Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 01
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 02
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 03
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 04
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 05
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 06
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 07
Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Походу еще и машину Трухина надо в Германию отправить.

Бо Венедиктова сама никак не сможет разобраться в этом наисложнейшем деле.
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15.11.2021 12:22
+7
Доречі, а наші "слєдоватєлі" вже розібрались, хто ж таки злив операцію по Вагнерівцям???
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15.11.2021 12:25
+7
А назад країни західної Європи мають передати "плівки " розслідування Офшори 95...бо "схема" одна і та ж сама... всі вони займаються "творчєством"...
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15.11.2021 12:33
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15.11.2021 13:58 Ответить
Венедітовій-риба й надалі гниє з голови...
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15.11.2021 12:21 Ответить
Бикуха
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15.11.2021 13:06 Ответить
Походу еще и машину Трухина надо в Германию отправить.

Бо Венедиктова сама никак не сможет разобраться в этом наисложнейшем деле.
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15.11.2021 12:22 Ответить
Доречі, а наші "слєдоватєлі" вже розібрались, хто ж таки злив операцію по Вагнерівцям???
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15.11.2021 12:25 Ответить
А назад країни західної Європи мають передати "плівки " розслідування Офшори 95...бо "схема" одна і та ж сама... всі вони займаються "творчєством"...
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15.11.2021 12:33 Ответить
Тексти для Бенядиктової пишуть сценаристи 95 кварталу?
Виявляється, доставити літаком машини в Німеччину складніше, ніж розкрити сам злочин.

Чому ж ця двієчниця нічого не здатна розслідувати, а тільки фабрикує липову заказуху на замовлення ОПи?
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15.11.2021 12:33 Ответить
Это все конечно классно, но аж страшно сколько вся эта эпопея (подвоз/погрузка/самолет/разгрузка/транспортировка и тд.) стоит.А говорят в мире голод и детям на лечение нет
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15.11.2021 12:35 Ответить
Какой голод, какие дети, что вы понимаете, тут рейтинг у наполеончикападает
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15.11.2021 12:53 Ответить
недешёвый пиар "чемпионов"
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15.11.2021 13:16 Ответить
ух ты... слов нет какая грандиозная эпопея... мировые СМИ это освещать будут? а чего зенелох платочком беленьким не помахал?...
дааа... это вам не какой-нить Ланос))) (мало того, что его б и так рьяно не шукали... и самолетом бы не переправляли (за счет налогоплательщиков)...
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15.11.2021 13:18 Ответить
в бентли приборка, шо в ланосе))))
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15.11.2021 14:52 Ответить
І для чого ВСЯ ЦЯ показуха?
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15.11.2021 17:17 Ответить
Т.е. Украина могла заработать на продаже через аукцион, а в итоге мі все сбросились на транспортировку...
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15.11.2021 19:48 Ответить
 
 