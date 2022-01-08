Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Киберполиция разоблачила преступную группировку в Интернет-торговле фальсифицированными продуктами питания. Фигуранты в подпольных цехах производили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе. Затем маркировали товар этикетками известных брендов и сбывали под видом оригинальной продукции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили 18 человек в незаконном изготовлении фальсифицированных продуктов питания.
Производственные цеха и складские помещения правонарушители разместили в Киеве, Львове, Хмельницком и Киевской области. В указанных помещениях фигуранты производили и хранили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай, кофе и другие продукты питания. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных мировых изготовителей.
Под видом оригинальной продукции продавали в Интернет-магазинах, на сайтах объявлений и на крупных оптовых рынках по всей Украине. Кроме того, установлены факты сбыта фальсификата в соседние страны. В настоящее время правоохранители устанавливают ущерб, причиненный правообладателям.
Правоохранители провели 44 обыска в производственных цехах, складских помещениях, офисах, автомобилях и местах проживания фигурантов. По результатам изъяли производственное оборудование для изготовления оливкового масла, фисташек и вина, тара для розлива продукции, около 60 тонн сырья и 160 тонн готовой фальсифицированной продукции. Также изъята полиграфия с логотипами брендов, приборы для упаковки чая и кофе, мобильные телефоны, компьютерная техника, принтеры, "черновые" записи, транспортные средства и 4,5 млн гривен. На изъятое имущество фигурантов наложен арест.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
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Нижчє друкую розклад , чому і як, але не для тебе, 5-ть копійок, бо ти бовдур-провокатор, ні біса не маючий тями в технологічних процесах, а для нормальних людей , які мусять мати реальну інформацію а не гівносрачку від таких як ти, фейкометів, тобто ось:
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Порошковое вино
и порошковый алкоголь в тезисах
FAQ про порошковое вино. Для тех, кто встревожен.
Может ли алкоголь (этанол) быть сухим?
- С тем же успехом, что и вода. Т.е. никак.
Можно ли сделать порошок со спиртом?
- Можно. Технология известна с 1970х: спирт содержится как бы в микро-капсулах сухого вещества, в неизменном виде.
В чём преимущества такого порошка по сравнению с просто спиртом?
- Никаких. Проигрывает по всем параметрам: стоимость, объём, транспортабельность, хранение, области применения, - всем.
Можно ли выпарить винное сусло до сухого остатка?
- Можно.
Можно ли восстановить вино из порошка?
- Никак. Можно сделать только убогую имитацию, потому что львиную долю букета вина составляют ароматические соединения, не способные перейти в твёрдую форму, и состав его слишком сложен, чтобы собрать его с помощью пищевой химии. К тому же, любой результат будет дороже исходного вина. Поскольку добавились новые технологические этапы и стоимость восстановления спирта.
Верите в порошковое вино? Возьмите любимые духи, выпарите их и попробуйте восстановить, добавив спирт. Оцените, что получилось и почём. А в вине ароматических соединений в разы больше, чем в любой парфюмерной композиции.
Продаются ли алкогольные напитки в виде порошка?
- Да. В пакетиках, по цене 1,5-5 Евро за пакет-порцию: «вино», «коктейли» и пр. Большим спросом не пользуются (см. п.п. 3 и 5). Можно найти на Амазоне. Порошковое "вино" в продаже выглядит примерно так:
Есть ли порошковое вино в бутылках на полках магазинов, под видом настоящего?
- Его там нет! Это просто не выгодно.
Миф о порошковом вине породили надписи «виноматериал сухой» в составе вина на контрэтикетках. Только он к порошку никакого отношения не имеет.
Даже если добавить спирт в разведённый водой порошок типа юппи из красителей и ароматизаторов, то после розлива по бутылкам это месиво окажется дороже, чем низкопробный балк из Нового Света (натуральное вино, привезённое наливом). 10 секунд поиска в Google убедят вас в наличии предложений о продаже натурального столового виноматериала рублей по 45 за литр). А паршивый напиток из химии по цене натурального вина никому не нужен. Если на этикетке порошкового напитка соврать «вино», то в нормальные магазины его не примут (откровенный фальсификат), - только в левые, где хилый оборот, и даже розлив в стекло себя с трудом оправдает.
Без всякой морали, бутылка «вина» из порошка проиграет конкуренцию дешёвому натуральному, но низкокачественному вину из Испании, Африки, Чили, Молдовы, Краснодарского края, подправленному натуральными добавками (такими как вакуум сусло или танины в порошке - таки да, щепотка порошка в дешёвом жидком виноматериале).
Підробити фісташки під бренд? А які відомі бренди фісташок знаєте ви?
Ни хеґа себе...
В цехах вырастить оливки, виноград, свиней, фисташки и т.д.
Где это все на фото?