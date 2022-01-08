РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12256 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
11 152 32
интернет (1689) продукты (1506) фальсификат (372) киберполиция (325)

Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберполиция разоблачила преступную группировку в Интернет-торговле фальсифицированными продуктами питания. Фигуранты в подпольных цехах производили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе. Затем маркировали товар этикетками известных брендов и сбывали под видом оригинальной продукции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили 18 человек в незаконном изготовлении фальсифицированных продуктов питания.

Производственные цеха и складские помещения правонарушители разместили в Киеве, Львове, Хмельницком и Киевской области. В указанных помещениях фигуранты производили и хранили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай, кофе и другие продукты питания. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных мировых изготовителей.

Под видом оригинальной продукции продавали в Интернет-магазинах, на сайтах объявлений и на крупных оптовых рынках по всей Украине. Кроме того, установлены факты сбыта фальсификата в соседние страны. В настоящее время правоохранители устанавливают ущерб, причиненный правообладателям.

Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара 01

Правоохранители провели 44 обыска в производственных цехах, складских помещениях, офисах, автомобилях и местах проживания фигурантов. По результатам изъяли производственное оборудование для изготовления оливкового масла, фисташек и вина, тара для розлива продукции, около 60 тонн сырья и 160 тонн готовой фальсифицированной продукции. Также изъята полиграфия с логотипами брендов, приборы для упаковки чая и кофе, мобильные телефоны, компьютерная техника, принтеры, "черновые" записи, транспортные средства и 4,5 млн гривен. На изъятое имущество фигурантов наложен арест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят. ВИДЕО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара 02

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара 03
Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара 04
Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара 05
Фото: сайт полиции

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
обладнання якісне, пакування якісне, антисанітарії не видно - закупляли , сушили, розфасовували і заробляли на роздрібі. Як можна фісташки сфальсифікувати. Тут тема одна - скоро новий рік і ......
показать весь комментарий
15.11.2021 12:45
+7
Представляю размер котячих ног. И надпись -Хамон из минипига.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:32
+7
Просто хтось з кимось не поділився...
показать весь комментарий
15.11.2021 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во "економіку" поліція валить
показать весь комментарий
15.11.2021 12:25 Ответить
Кіберполіції-респект...
показать весь комментарий
15.11.2021 12:25 Ответить
Хорошо, подделывали вино из порошка и спирта, оливковое масло из кукурузного и тд. А как они хамон делали? Не выдашь же дешевую куринную ножку за свинную вяленую ногу.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:26 Ответить
котов, ворон ловили, на слайсы рубали - и в Ашан
показать весь комментарий
15.11.2021 12:29 Ответить
Представляю размер котячих ног. И надпись -Хамон из минипига.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:32 Ответить
В Киеве резко уменьшилось число бродячих собак. Совпадение?
показать весь комментарий
15.11.2021 12:54 Ответить
Да и бомжи куда-то пропали. Я шашлыки у черных по этой причине даже боюсь покупать.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:23 Ответить
думаю подделывали "марку"...т.е. хамон был хамоном (свиным окороком), но местного копчения (хрен пойми как) а не испанский, допустим (различие в цене колоссальное...ну и в качестве, естественно, тоже... но для понтов у лошков сгодится)
показать весь комментарий
15.11.2021 13:25 Ответить
а разве хамон не вялят????
показать весь комментарий
15.11.2021 13:54 Ответить
это я так...фигурально ))))) конечно - вялят! сушат (можно так сказать)
показать весь комментарий
15.11.2021 13:58 Ответить
ЛАшары, сейчас все на сертификатах подделки делают, а они хамон
показать весь комментарий
15.11.2021 12:31 Ответить
И икру Заморскую Баклажанную.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:33 Ответить
Вина так зараз і роблять. Порошок, вода і спирт.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:32 Ответить
У нас да. У праклятых гейрапейсев нет.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:34 Ответить
Якраз гейрапейси так і роблять. Наприклад у французького виробника вина є завод в Ірманії. Щоб не гнати цистерни залізницею, вино випаровують, залишається порошок і його везуть на завод вантажівкою. Там порошок розводять водою та спиртом, розливають в пляшки і вино надходить у продаж.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:44 Ответить
Дивно, здавалося б міф про порошкове вино давно не популярний, але знаходяться сектанти, які з завзятістю дятла довбають свої абсудні фантазії про плоску землю. Мабуть йшов би ти , шановний 5 копійок, до школи, освіжив знання хімії-фізики. Не роблять порошок з вина щоб потім його знов розвести рідиною та розлити по пляшках та знов продавати як вино. Ніде, ніхто і ніколи. Це можливо, але економічно не вигідно.Сам процес випарювання (і термічний і вакуумний) коштує в рази дорожче одержуваного продукту, а враховуючи, що потім порошок ще потрібно розводити водою-спиртом, бутилювати, фасувати (тобто замість одного циклу, потрібно застосувати два), плюс якість продукту виходить завжди нижче вихідного, навіть якщо спочатку був шмурдяк гірше нікуди, після випарювання-відновлення загубиться 80% смаку нехай дешевого, але вина, це просто не має сенсу.
Нижчє друкую розклад , чому і як, але не для тебе, 5-ть копійок, бо ти бовдур-провокатор, ні біса не маючий тями в технологічних процесах, а для нормальних людей , які мусять мати реальну інформацію а не гівносрачку від таких як ти, фейкометів, тобто ось:
"
Порошковое вино
и порошковый алкоголь в тезисах

FAQ про порошковое вино. Для тех, кто встревожен.

Может ли алкоголь (этанол) быть сухим?
- С тем же успехом, что и вода. Т.е. никак.
Можно ли сделать порошок со спиртом?
- Можно. Технология известна с 1970х: спирт содержится как бы в микро-капсулах сухого вещества, в неизменном виде.
В чём преимущества такого порошка по сравнению с просто спиртом?
- Никаких. Проигрывает по всем параметрам: стоимость, объём, транспортабельность, хранение, области применения, - всем.
Можно ли выпарить винное сусло до сухого остатка?
- Можно.

Можно ли восстановить вино из порошка?
- Никак. Можно сделать только убогую имитацию, потому что львиную долю букета вина составляют ароматические соединения, не способные перейти в твёрдую форму, и состав его слишком сложен, чтобы собрать его с помощью пищевой химии. К тому же, любой результат будет дороже исходного вина. Поскольку добавились новые технологические этапы и стоимость восстановления спирта.

Верите в порошковое вино? Возьмите любимые духи, выпарите их и попробуйте восстановить, добавив спирт. Оцените, что получилось и почём. А в вине ароматических соединений в разы больше, чем в любой парфюмерной композиции.

Продаются ли алкогольные напитки в виде порошка?
- Да. В пакетиках, по цене 1,5-5 Евро за пакет-порцию: «вино», «коктейли» и пр. Большим спросом не пользуются (см. п.п. 3 и 5). Можно найти на Амазоне. Порошковое "вино" в продаже выглядит примерно так:



Есть ли порошковое вино в бутылках на полках магазинов, под видом настоящего?
- Его там нет! Это просто не выгодно.

Миф о порошковом вине породили надписи «виноматериал сухой» в составе вина на контрэтикетках. Только он к порошку никакого отношения не имеет.

Даже если добавить спирт в разведённый водой порошок типа юппи из красителей и ароматизаторов, то после розлива по бутылкам это месиво окажется дороже, чем низкопробный балк из Нового Света (натуральное вино, привезённое наливом). 10 секунд поиска в Google убедят вас в наличии предложений о продаже натурального столового виноматериала рублей по 45 за литр). А паршивый напиток из химии по цене натурального вина никому не нужен. Если на этикетке порошкового напитка соврать «вино», то в нормальные магазины его не примут (откровенный фальсификат), - только в левые, где хилый оборот, и даже розлив в стекло себя с трудом оправдает.

Без всякой морали, бутылка «вина» из порошка проиграет конкуренцию дешёвому натуральному, но низкокачественному вину из Испании, Африки, Чили, Молдовы, Краснодарского края, подправленному натуральными добавками (такими как вакуум сусло или танины в порошке - таки да, щепотка порошка в дешёвом жидком виноматериале).
показать весь комментарий
15.11.2021 13:58 Ответить
а ты покупай домашнее тогда
показать весь комментарий
15.11.2021 13:29 Ответить
Я сам роблю вино.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:33 Ответить
У кого то крыша протекла
показать весь комментарий
15.11.2021 12:35 Ответить
Хрінь якась. Із фоток виробництва лише якась лінія із наліпками.
Підробити фісташки під бренд? А які відомі бренди фісташок знаєте ви?
показать весь комментарий
15.11.2021 12:39 Ответить
а свой бренд? если они такие умельцы?...
показать весь комментарий
15.11.2021 12:40 Ответить
обладнання якісне, пакування якісне, антисанітарії не видно - закупляли , сушили, розфасовували і заробляли на роздрібі. Як можна фісташки сфальсифікувати. Тут тема одна - скоро новий рік і ......
показать весь комментарий
15.11.2021 12:45 Ответить
і з місцевої влади, ментів ніхто не знав.... як завжди. а не пробували гнати с...раною мітлою таких керівників та ментів
показать весь комментарий
15.11.2021 12:49 Ответить
Просто хтось з кимось не поділився...
показать весь комментарий
15.11.2021 12:54 Ответить
Розетка , не?
показать весь комментарий
15.11.2021 13:16 Ответить
Молодцы!!!! УВАЖУХА!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2021 13:16 Ответить
другие нелохи на партию собирают бабки
показать весь комментарий
15.11.2021 13:27 Ответить
Киберполиция начала ловить цеховиков?
показать весь комментарий
15.11.2021 13:56 Ответить
Хачу кушать фальшивий "хамон". Аби був з свинини.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:09 Ответить
Мабуть завозили контрабандою оптом якесь дешеве фуфло за сприяння митників і конторських при задоволенні їх бубнового інтересу. А вже тут фасували як дорогий товар для базарного лохторату. На пошті отримувач перевіряти не буде хамон зі свинини чи бомжатини. Лохотрон поштою.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:17 Ответить
"у підпільних цехах виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву"
Ни хеґа себе...
В цехах вырастить оливки, виноград, свиней, фисташки и т.д.
Где это все на фото?
показать весь комментарий
15.11.2021 19:58 Ответить
По правильному потрібно не закрити підприємство,а зробити так щоб вони і далі працювали тільки сплачували податки.Це було б всім вигідно.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:12 Ответить
 
 