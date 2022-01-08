Киберполиция разоблачила сеть по производству и продаже фальсификата: мошенники подделывали вино, хамон, масло и конфеты известных брендов, изъято 160 т товара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберполиция разоблачила преступную группировку в Интернет-торговле фальсифицированными продуктами питания. Фигуранты в подпольных цехах производили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе. Затем маркировали товар этикетками известных брендов и сбывали под видом оригинальной продукции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили 18 человек в незаконном изготовлении фальсифицированных продуктов питания.

Производственные цеха и складские помещения правонарушители разместили в Киеве, Львове, Хмельницком и Киевской области. В указанных помещениях фигуранты производили и хранили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай, кофе и другие продукты питания. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных мировых изготовителей.

Под видом оригинальной продукции продавали в Интернет-магазинах, на сайтах объявлений и на крупных оптовых рынках по всей Украине. Кроме того, установлены факты сбыта фальсификата в соседние страны. В настоящее время правоохранители устанавливают ущерб, причиненный правообладателям.

Правоохранители провели 44 обыска в производственных цехах, складских помещениях, офисах, автомобилях и местах проживания фигурантов. По результатам изъяли производственное оборудование для изготовления оливкового масла, фисташек и вина, тара для розлива продукции, около 60 тонн сырья и 160 тонн готовой фальсифицированной продукции. Также изъята полиграфия с логотипами брендов, приборы для упаковки чая и кофе, мобильные телефоны, компьютерная техника, принтеры, "черновые" записи, транспортные средства и 4,5 млн гривен. На изъятое имущество фигурантов наложен арест.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.







Фото: сайт полиции