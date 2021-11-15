Операция по "вагнеровцам" проводилась ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский, - отчет главы ВСК Безуглой. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский не давал приказа на отмену задержания "вагнеровцев", а глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдать такой приказ. Утечки информации со стороны Украины не было. Таков промежуточный вывод парламентской ВСК.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила глава ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
По словам Безуглой, Комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию "вагнеровцев" начали планировать летом 2020 года, поэтому пятый президент Украины Петр Порошенко не мог их санкционировать. В то же время она отметила, что с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности "Вагнер" и "Мар", которые воевали и совершали преступления на востоке Украины.
Безуглая отметила, что документацию по задержанию членов ЧВК "Вагнер" начали готовить только после их задержания в Минске.
В связи с этим ВСК рекомендует ряд мер по улучшению работы украинской разведки. Отметив, что комиссия продолжает свою работу, Безуглая ушла, отказавшись отвечать на вопросы СМИ, поскольку, по ее словам, сегодняшнее общение заключалось только в обнародовании отчета.
Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский отрицал факт проведения спецоперации, а глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации и заявил, что вся эта история придумана от начала до конца.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Пожалуйста, подождите...
Операцію санкціонував Порошенко, зірвав операцію Зеленський через державну зрада та колаборацию із ворогом, за що має сісти пожиттєво, або бути ліквідованим розгніваним народом.
Не відмінили , а відтермінували .... а самі злили ворогу інформацію - після чого були здійснені арешти ( вивід контингента з під удару ) а далі вже не було що проводити - само розсосалось........Зе подзвонив Лукавому щоби той віддав затриманих але.... Лукавий кинув Зе. про це заявив Сам "лучезарний мастер спорта.". Так от безмозгла так іне спромоглась знайти відповідь "ХТО із ХУ."
Ждем расследование от Белингкэт!
3 ч. ·
Операція по вагнерівцях готувалась, але хто її скасував - депутатам Зеленського та Коломойського з ОПЗЖ невідомо, - Безугла. Все, що потрібно знати про керування країною Зеленським. Вони не соромляться публічно заявити, що якійсь "невідомий" може спокійно скасувати таємну спецоперацію де залучений був і Зеленський, коли особисто дзвонив Лукашенко - і ніхто не розуміє, хто ж це був??? Просто якийсь невідомий ноунейм віддав ніде не зафіксований наказ, операція скасована, і Зеленського ноунейм заставив бігти дзвонити Лукашенко. Хто ж це міг зробити? Напевно та тітка, з рецепшену...
звичайно Порошенко
І Лукашенке про вагнеровців дзвонив Зеленський по вимозі Порошенко
А Зе в Україні ніхто і не Головнокомандуючий чи як ? Брєд від слуг олігархів
Підставив Україну і як завжди у кущі, справився
"запустити дурочку".
Зеля и ко ********, как пить дать, надеюсь эти не смогут, и попадут под суд, со всеми вытекающими..... Смотреть на это все спокойно , моно только передозировываясь ежедневно противорвотными препаратами..... Надеюсь эпоха зеленосопливости закончится вместе с будущими выборами ,закончится уголовными делами...... Уверенности если честно нет!!!! Принимая во внимание весну 19 года, ну или ,если хотите, еще и зиму 2010 го, нам не хватает в президентах только маньяка-серийного убийцы, и то не уверен, что с нашей историей такого уже не было....Наверное были, названия другие, суть та-же......
"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
https://interfax.com.ua/news/interview/675351.html
23 Сентября, 2020, 21:42 glavcom.ua
На фото - отец главы Офиса президента Андрея Ермака
Бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации
Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.
Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко «Цена измены - $40 мільйонів. Почему власти отрицают проведение «вагнеровской» спецоперации и при чем здесь Ермак».
Отмечается, что с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.
«Также Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов. Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.
Журналистка отмечает, что семью Ермаков объединяет не только общий бизнес с Эмануиловим: «О своем теплом отношение и общем мировоззрение с Рахамимом Яшаевичем в соцсети Фейсбук на его странице открыто пишет Борис Ермак (орфография сохранена):« Ромул! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и твою семью! (...) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»
Напомним, недавно Ермак заявлял, что конфликт на Донбассе будет завершен до конца каденции Владимира Зеленского, и теперь Украина уже имеет определенный прогресс в этом вопросе.
Как сообщалось, Ермак рассчитывает на «мудрое решение» Рады по изменению постановления о местных выборах
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
"....Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.В частности, Ермак зарегистрировал для друга отца компанию "Интерпромфинанс Украина", которая должна заниматься оптовой торговлей.Эмануилов довольно известен в России своей научной работой в области связей со странами Востока. С 1995 года он является акционером российского "Интерпромбанка". По данным журналистов "Схем", сейчас у Эмануилова есть связи с Кремлем..."
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"...А познакомились президент и глава его Офиса десять лет назад на телеканале "Интер". Тогда юридическая компания Ермака предоставляла услуги каналу, а генпродюсером "Интера" в 2010-2011 годах был Зеленский.
"Я работал с "Интером" очень давно, еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша "Международная юридическая компания" оказывала телеканалу полное юридическое сопровождение", - объясняет УП Ермак.Интересно, что предыдущие и нынешние владельцы "Интера" не знают, чем Ермак занимался на их канале.Ни бывший владелец Валерий Хорошковский, ни сегодняшний совладелец "Интера" Сергей Левочкин после вопроса УП не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале."Возможно, они меня не знают потому, что это было давно, и собственники с тех пор несколько раз менялись", - комментирует УП новый глава Офиса.Интересно также, что Зеленский не первый, кому Ермак помогает в политике.Как ни странно, но первым его политиком был скандальный экс-нардеп из "Партии регионов", чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев.В течение трех созывов парламента - с 2007 по 2014 год - Ермак был помощником Тедеева на общественных началах.
В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.
Интересно , что сейчас Ахметовские каналы двигают Яценюка на возвращение в политику(вместе с Аваковым)- ка его связи с Ермаком , не помешают?
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Це вже зовсім не смішно.
Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, що нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком. Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ!
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте. Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі журналіста Бутусова (неопитаних ТСК з цього приводу).
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко