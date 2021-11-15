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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1278) Безуглая (200)

Операция по "вагнеровцам" проводилась ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский, - отчет главы ВСК Безуглой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский не давал приказа на отмену задержания "вагнеровцев", а глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдать такой приказ. Утечки информации со стороны Украины не было. Таков промежуточный вывод парламентской ВСК.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила глава ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

По словам Безуглой, Комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию "вагнеровцев" начали планировать летом 2020 года, поэтому пятый президент Украины Петр Порошенко не мог их санкционировать. В то же время она отметила, что с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности "Вагнер" и "Мар", которые воевали и совершали преступления на востоке Украины.

Безуглая отметила, что документацию по задержанию членов ЧВК "Вагнер" начали готовить только после их задержания в Минске.

В связи с этим ВСК рекомендует ряд мер по улучшению работы украинской разведки. Отметив, что комиссия продолжает свою работу, Безуглая ушла, отказавшись отвечать на вопросы СМИ, поскольку, по ее словам, сегодняшнее общение заключалось только в обнародовании отчета.

Операция по вагнеровцам проводилась ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский, - отчет главы ВСК Безуглой 01
Операция по вагнеровцам проводилась ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский, - отчет главы ВСК Безуглой 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat анонсировала публикацию расследования по делу "вагнеровцев" на следующей неделе (обновлено)

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский отрицал факт проведения спецоперации, а глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации и заявил, что вся эта история придумана от начала до конца.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+59
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15.11.2021 14:21
+57
А питання так і не стояло. Зеленський - злив її, тобто зрадив. Підсудна стаття. Зелю на нари!
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15.11.2021 14:21
+51
Вона не тільки безумна, а й ще тупа.
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15.11.2021 14:21
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Жму руку,обнимаю.
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15.11.2021 17:15 Ответить
Куйла обнимать будешь лапоть!
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15.11.2021 17:18 Ответить
Ніхто не зливав, отже, гугняво-хрипливе непорозуміння брехало, коли говорило, що це воно дзвонило Лукашенку?
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15.11.2021 17:08 Ответить
эта зеленая шаболда двух слов связать не может, правда, надо признаться, что она в этом отношении чуток выше своего шефа- зесморчка......такое впечатление что слуги урода - дети пьяного зачатия. Господи, откуда такие дебилоиды свалились на наши головы?
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15.11.2021 17:09 Ответить
Безугла виявилася безмозглою
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19.11.2021 17:14 Ответить
это ПИ...ц товарищи)))) не далее как летом этот малоПИД,,,роский бенин, нарко-Дегенерат дал интервью самой честной бениной потаскухе матвиенко, где открытым текстом рассказал как звонил усатому и сдал "вагнеровцев" а теперь включает заднюю.....Дурак, кремлевская Крыса ермак и демченко вот фигуранты предательства и это ни первый случай...отрабатываем киностудии в маЦкве и хату в Крыму....
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15.11.2021 17:12 Ответить
Мосійчук, у вас очепятка
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15.11.2021 17:51 Ответить
Дмитро Чекалкін, Зералаш. - https://www.youtube.com/watch?v=doBPazereu4
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15.11.2021 17:17 Ответить
Воно не безуглоє, а безмозглоє!
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15.11.2021 17:18 Ответить
Она не тупая,а хитро жопая.
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15.11.2021 20:09 Ответить
Воно саме таке, як треба Шмарклі.
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15.11.2021 22:34 Ответить
Зеля настоящий гетьман,но с народом ему не повезло,Петруха кстати тоже жаловался на свой народ и упрекал по поводу собачьей будки.
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15.11.2021 17:23 Ответить
Понятно, что вам точно повезло. Вы под пуйлом всея планеты ходите. А правда? что всем расеянам у кого рост выше каблуков владимвладимыча обрезание ног будут делать аль врут, супостаты?
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15.11.2021 17:49 Ответить
Лідер антирейтинга та офшорний ворішка зеленський через два роки сяде за грати на весь остаток життя. Державна зрада не має строку давності
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15.11.2021 17:52 Ответить
Пацюки, такі як Зеля із зеленою ОПою зараз загнані в куток, тому дуже небезпечні. У них один вихід: задешево продати Україну )(уйлу і швиденько здриснути на Ростов.
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15.11.2021 18:04 Ответить
Тому потрібно вийти на майдан, захопити владу та схопити державних зрадників. Якщо зробити все швидко та координовано, крові буде не багато
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15.11.2021 18:09 Ответить
Звісно не повезло. В якій ще країні в період військової агресії в президенти обирають тупого болвана який ні сном ні духом не тямить в управлінні державою?
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15.11.2021 21:16 Ответить
ЗеДолбобот, тільки такі як ти суєсоси вірите у мантру про найвеличнішого Л(п)***************, який за 2 роки зробив аж ніуя! Скажу тобі і подібним зеутиркам корокто - пішовНХ, зедолбобот! Чому так прямо і грубо - ви все одно не розумієте української мови!
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15.11.2021 23:48 Ответить
Бреше.

Операцію санкціонував Порошенко, зірвав операцію Зеленський через державну зрада та колаборацию із ворогом, за що має сісти пожиттєво, або бути ліквідованим розгніваним народом.
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15.11.2021 17:51 Ответить
Бреше.)) Ну звісно ж .. Для того її й призначили головою ТСК . .
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15.11.2021 19:43 Ответить
Нелох и небарыга лидеры в соцопросах.
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15.11.2021 17:55 Ответить
Нас тримають за немовлят! ганебне зелене кругле брязкальце!
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15.11.2021 17:58 Ответить
Ой, дурепа. Думаю дурепа тільки озвучує ті тези які придумали телепні типу Подоляка. Це ж треба таке ****...ти: операція розпочалася влітку 2020 (тобто Зеля), а в 2018 тільки проводили розвідку по вагнерівцях (при Пороху). Ми повинні повірити цій дурі, а не генералу Бурбі?
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15.11.2021 18:00 Ответить
Вам один хрен терять нечего,дайте Йульке порулить.
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15.11.2021 18:03 Ответить
Иди вон, вместе со своей йулькой...
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15.11.2021 18:46 Ответить
Безмозгла, тебе ж Госдеп прямо сказав - "Ермак син одного з тих, хто керував КДБ".
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15.11.2021 18:09 Ответить
Як же ця маланська мерзота зневажає український народ що так відкрито бреше на весь світ.
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15.11.2021 18:20 Ответить
Це як, ку@ва, розуміти?- крім преза ніхто відмінити не міг, він не відміняв, але хтось відмінив.... мля-я тупорилі вівці. Напевно, Беня. Нє-Бульбофюрер. Нє-треба знайти на кого списати-О!- Порошенко відмінив. Чого не так зразу? Нашо народ дурачити? Якби так ця звізда сказала б -73% зразу б повірили, так як у зниження тарифів і зарплату у 4К$.
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15.11.2021 18:24 Ответить
ЗЕ-Рафик ниучьом ни винават ... оно само как-то все тормознулось, ... это не я, это Зинка ... Зеленые имбицилы, вы хоть представляете какого морального урода вы навыбирали "паприколу"????
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15.11.2021 18:44 Ответить
это форменное издевательство над нами, то есть народом. они знают, что это даже на враньё не тянет, они уже тупо прикалываются, потому что знают, никуя им не будет.
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15.11.2021 19:02 Ответить
"Невідомо хто скасував операцію...." Золотые слова Безумной, применимы ко всему, что производит нынешняя "гениальная команда"! "Невідомо, хто прийняв дірявий бюджет, хто підняв тарифи, хто не закупив вігілля на державні станції....". Безумную -на повышение!
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15.11.2021 19:03 Ответить
https://youtu.be/dgzUhzmnwMY ваЗЕлин это редкостный Дэбил!!!
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15.11.2021 19:03 Ответить
дебилы редкие дебилы
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15.11.2021 19:14 Ответить
Безмозглой дуре написАли бумажку - безмозглая дура пробекала по ней слова. Это всё, что нужно знать о работе главы ТСК Безуглой
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15.11.2021 19:18 Ответить
Тут не треба пересмикувати....
Не відмінили , а відтермінували .... а самі злили ворогу інформацію - після чого були здійснені арешти ( вивід контингента з під удару ) а далі вже не було що проводити - само розсосалось........Зе подзвонив Лукавому щоби той віддав затриманих але.... Лукавий кинув Зе. про це заявив Сам "лучезарний мастер спорта.". Так от безмозгла так іне спромоглась знайти відповідь "ХТО із ХУ."
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15.11.2021 19:21 Ответить
Если звонок Зелендопола Бульбофуреру не является утечкой информации , то просветите народ шо то за така дивна штука- утечка информации. К большому сожалению Трускавецких универов за неделю большинство в этой стране не заканчивало слава богу.
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15.11.2021 19:28 Ответить
Кого интересует этот поток ВРАНЬЯ и БРЕДА?!!
Ждем расследование от Белингкэт!
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15.11.2021 19:30 Ответить
Alex N Alex Noyt

3 ч. ·



Операція по вагнерівцях готувалась, але хто її скасував - депутатам Зеленського та Коломойського з ОПЗЖ невідомо, - Безугла. Все, що потрібно знати про керування країною Зеленським. Вони не соромляться публічно заявити, що якійсь "невідомий" може спокійно скасувати таємну спецоперацію де залучений був і Зеленський, коли особисто дзвонив Лукашенко - і ніхто не розуміє, хто ж це був??? Просто якийсь невідомий ноунейм віддав ніде не зафіксований наказ, операція скасована, і Зеленського ноунейм заставив бігти дзвонити Лукашенко. Хто ж це міг зробити? Напевно та тітка, з рецепшену...
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15.11.2021 19:33 Ответить
Мне очень понравилось замечание этой овальной о том что «мы рекомендовали ряд мер по улучшению разведки»… ты кто такая дурочка и что ты вообще в этом смыслишь??? Мля, зла не хватает….
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15.11.2021 19:47 Ответить
Ну а чого ви наївні чекали ахаха)) Що зрадники визнають те що вони зрадили? Це точно цирк. Просто дехто ще продовжує ходити на виставу тому що шкода придбаного білета
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15.11.2021 19:55 Ответить
Одним словом шмаркля, а не президент.
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15.11.2021 20:00 Ответить
Молодець, Безугла! Як мінімум заробила персональну пенсію в конверті від Пацюка.
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15.11.2021 20:08 Ответить
Зєля сам зізнався у зраді, є відео, що вона верзе.... понабирають ідіотів-підхалимів.
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15.11.2021 20:16 Ответить
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15.11.2021 20:19 Ответить
як не відомо??
звичайно Порошенко
І Лукашенке про вагнеровців дзвонив Зеленський по вимозі Порошенко
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15.11.2021 20:29 Ответить
Кальмар доповіла, що комісія, створена із депутатів СН - дурні, які нічого не зрозуміли. Почервоніла п'ять хвилин і дупа у Зе чиста. Хоча я маю сумніви, що хтось там червонів.
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15.11.2021 20:31 Ответить
Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. Джерело: https://censor.net/ua/n3299543

А Зе в Україні ніхто і не Головнокомандуючий чи як ? Брєд від слуг олігархів
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15.11.2021 20:31 Ответить
Брехлива криворіжська с*ка і клоун по сумісництву.
Підставив Україну і як завжди у кущі, справився
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15.11.2021 20:33 Ответить
Чом вона так впевнена , що точно не блазень та дєрьмак ?? ЯК же вони узнали , на чому грунтується впевненність ? Карманна ТСК блазня .
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15.11.2021 20:40 Ответить
Я твой коммент даже заскринил, Ванга мамкина
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16.11.2021 08:47 Ответить
Як одразу передбачалося - зелені ублюдки справу поховали.
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15.11.2021 21:09 Ответить
ей видео покажи где она х у й сосет / она скажет это не я / конченная урыга с перекошенный ** а лом / зеркальное отражение большей части населения / к сожилению народ терпил схавает все что угодно даже после выхожа белингкэт ниче не поминяется он уже по 1000 и кило гречки дают
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15.11.2021 21:21 Ответить
бЕзуглу траба пригтягти до кримінальної відповідальності за фальсифікацію данних, очолюваною нею ктг, про зрив операції арешту "вагнерівців" з метою захисту зрадників України.
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15.11.2021 21:21 Ответить
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА !!!!!!!!!!!!!
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15.11.2021 21:39 Ответить
Самоскасувалася.
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15.11.2021 22:01 Ответить
Талановитий Аркадій Райкін подібну мізансцену охарактеризував фразою:
"запустити дурочку".
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15.11.2021 22:29 Ответить
Яка еділія - два голубих голубка.
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15.11.2021 22:46 Ответить
безмозгла не розумиє ,що колись, буде створено ТСК про бездіяльність саме цьої ТСК яку вона очолює, та усі її члени із включенням голови, або головуючої в її випадку буде викликано до суду з дуже серйозними звинуваченнями, які на відміну від того, кого вони в даний момент відмазують, принесуть їм на блюдечку, з **********, реальні кримінальні терміни, зверху обмежені лише приєднанням україни до європейської хартії про скасування страти.
Зеля и ко ********, как пить дать, надеюсь эти не смогут, и попадут под суд, со всеми вытекающими..... Смотреть на это все спокойно , моно только передозировываясь ежедневно противорвотными препаратами..... Надеюсь эпоха зеленосопливости закончится вместе с будущими выборами ,закончится уголовными делами...... Уверенности если честно нет!!!! Принимая во внимание весну 19 года, ну или ,если хотите, еще и зиму 2010 го, нам не хватает в президентах только маньяка-серийного убийцы, и то не уверен, что с нашей историей такого уже не было....Наверное были, названия другие, суть та-же......
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16.11.2021 00:14 Ответить
Краще як безгугла і не скажеш. Я вчора прикладала зусилля щоб зрозуміти, що вона говорить . Вдалося що то надиктовують печатні станки якоїсь совкогазети.
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16.11.2021 02:31 Ответить
Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
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16.11.2021 02:39 Ответить
Поскольку они отвергают очевидное,не вижу смысла кому-то что-то объяснять.Думаю,обществу не надо вступать в дискуссию - взять паузу и посмотреть до чего они добрешутся.Они сами наговорят доказательств зрады.
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16.11.2021 05:22 Ответить
Ермак не имел прав. Вот и вся его должность. А по сути смотрящий. Из правого государства превратились в зону
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16.11.2021 05:33 Ответить
очередная зеленая блевотина от тупой безмозглой дуры --- как в кино ..тупой. тупой еще тупее.. где их насобирали таких примитивных как эта безуглая . просто ***** страну нашу позорят суки ну через день
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16.11.2021 06:02 Ответить
Куницын интервью ..." Когда в прошлом году избрали президентом Зеленского, я как раз вернулся к нормальной жизни после реабилитации из-за проблем со здоровьем, и меня Андрей Ермак позвал в Офис президента. Я Бориса Ермака, отца его, знаю давно, потому что во время войны в Афганистане он работал в посольстве, четыре года, даже тогда, когда войска вывели. И как-то жизнь сложилась, что вспомнили друг друга, и я так понимаю, что с его подачи меня Андрей Борисович (Ермак - ИФ) пригласил в Офис президента.
https://interfax.com.ua/news/interview/675351.html
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16.11.2021 06:18 Ответить
Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке
23 Сентября, 2020, 21:42 glavcom.ua

На фото - отец главы Офиса президента Андрея Ермака

Бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации

Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.

Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко «Цена измены - $40 мільйонів. Почему власти отрицают проведение «вагнеровской» спецоперации и при чем здесь Ермак».

Отмечается, что с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

«Также Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов. Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.

Журналистка отмечает, что семью Ермаков объединяет не только общий бизнес с Эмануиловим: «О своем теплом отношение и общем мировоззрение с Рахамимом Яшаевичем в соцсети Фейсбук на его странице открыто пишет Борис Ермак (орфография сохранена):« Ромул! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и твою семью! (...) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»

Напомним, недавно Ермак заявлял, что конфликт на Донбассе будет завершен до конца каденции Владимира Зеленского, и теперь Украина уже имеет определенный прогресс в этом вопросе.

Как сообщалось, Ермак рассчитывает на «мудрое решение» Рады по изменению постановления о местных выборах

https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
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16.11.2021 06:23 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/

"....Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.В частности, Ермак зарегистрировал для друга отца компанию "Интерпромфинанс Украина", которая должна заниматься оптовой торговлей.Эмануилов довольно известен в России своей научной работой в области связей со странами Востока. С 1995 года он является акционером российского "Интерпромбанка". По данным журналистов "Схем", сейчас у Эмануилова есть связи с Кремлем..."
.....
"...А познакомились президент и глава его Офиса десять лет назад на телеканале "Интер". Тогда юридическая компания Ермака предоставляла услуги каналу, а генпродюсером "Интера" в 2010-2011 годах был Зеленский.

"Я работал с "Интером" очень давно, еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша "Международная юридическая компания" оказывала телеканалу полное юридическое сопровождение", - объясняет УП Ермак.Интересно, что предыдущие и нынешние владельцы "Интера" не знают, чем Ермак занимался на их канале.Ни бывший владелец Валерий Хорошковский, ни сегодняшний совладелец "Интера" Сергей Левочкин после вопроса УП не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале."Возможно, они меня не знают потому, что это было давно, и собственники с тех пор несколько раз менялись", - комментирует УП новый глава Офиса.Интересно также, что Зеленский не первый, кому Ермак помогает в политике.Как ни странно, но первым его политиком был скандальный экс-нардеп из "Партии регионов", чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев.В течение трех созывов парламента - с 2007 по 2014 год - Ермак был помощником Тедеева на общественных началах.

В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.

Интересно , что сейчас Ахметовские каналы двигают Яценюка на возвращение в политику(вместе с Аваковым)- ка его связи с Ермаком , не помешают?
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16.11.2021 07:10 Ответить
Єрмак, он же таваріщ Зорге!
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16.11.2021 11:24 Ответить
Безугла, безглузда, бездумна, безумна
..
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16.11.2021 06:31 Ответить
Коли ця бєзканєчная смєна в піанєрлагєрє скінчиться зі своїми рєчьовками та піснями у костра?
Це вже зовсім не смішно.
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16.11.2021 06:39 Ответить
Я так зрозумів, що винних немає... якось само по собі все заколотилось
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16.11.2021 06:51 Ответить
у безугло-безмозглой на морде лица написано - ДЕБИЛЬНАЯ... а совести так врать может быть только у дешевой придорожной шалавы...
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16.11.2021 07:25 Ответить
Вася Пупкин пришёл и отменил! Жить захочешь у кормушки ещё не такое напишешь!!!
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16.11.2021 07:54 Ответить
https://youtu.be/Adr_Vi8yv-w
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16.11.2021 08:29 Ответить
Давайте дружно посмеёмся :,,кто отменил - неизвестно,,??!!! Когда надо у нас в стране все не известно. Ха-ха Ха. Редкие гавнюки , держащие весь народ за дебилов.
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16.11.2021 08:46 Ответить
ТП настолько тупа, что не понимает, что она расходный материал, её же первой сольют при серьёзном шухере.
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16.11.2021 08:49 Ответить
В цієї безмозглої -на хлєбалі ноль емоцій , коли воно бреше .Морда кірпічом .
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16.11.2021 10:18 Ответить
Безугла, покриваючи чийсь злочин, надіється на безкарність покриває. Дарма. Відповідать за це прийдеться.
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16.11.2021 10:43 Ответить
"БЕЗУГЛА І ІЛОВАЙСЬК"
Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, що нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком. Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ!
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте. Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі журналіста Бутусова (неопитаних ТСК з цього приводу).
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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16.11.2021 11:38 Ответить
сколько эта безугло-безмозглая будет еще бесстыдно брехать Украине?
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18.11.2021 15:12 Ответить
Щє важливіше покарати тих, хто звільнив розвідників, розкрив їх ворогу (адреси, машини і т.і.).Х_то наказав зняти з Бурби та іншихохорону? Єрмак напевно. Це ВЖЕ державна зрада, бо розкрив наших розвідників ворогу і тим спричинив непоправну втрату безпеці держави.
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20.11.2021 11:51 Ответить
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