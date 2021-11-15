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Террорист из Таджикистана был задержан в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

С 2013 года он является членом исламистских террористических организаций и вербовал людей для участия в войне в Сирии в Ираке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина, находясь в 2013 году в Египте, присоединился к террористическим организациям "Исламская партия Туркестана" и "Исламское государство Ирака". В марте 2017 года в городе Каир Египта он собрал еще несколько граждан Республики Таджикистан для отправки и участия в вооруженном конфликте и военных операциях в Сирии и Ираке. Но эти лица были задержаны", – говорится в сообщении.

С 29 октября 2021 года власти Таджикистана разыскивали его за организацию преступной группировки.

Теперь задержанного вышлют в Таджикистан. На родине ему грозит до 12 лет за решеткой.

Террорист из Таджикистана был задержан в Харькове 01
Террорист из Таджикистана был задержан в Харькове 02
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що ото чучело у нас шукало ...- як потрапило ...
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15.11.2021 17:58 Ответить
Какое чудо ему помогло перебраться в Украину ?
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15.11.2021 17:58 Ответить
Харків він і в Душанбэээ
Харків.
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15.11.2021 18:27 Ответить
Оце так оперативність....
29 жовтня Таджикістан оголосив його в розшук, а вже 15 листопада - затриманий!
І ніякої інформації: шо ж він робив в Україні і як довго тут мешкає?!
В Египті, то да... натворив, накосячив, ще й мало написали.
а в Україні мабуть шаурму продавав та не хтів за "кришу" хлопчакам платити....
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15.11.2021 18:38 Ответить
Еще напиши, что он был патриотом Украины и воевал в АТО
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15.11.2021 21:00 Ответить
Хай швидше видають
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15.11.2021 18:54 Ответить
...и вербовал людей для участия в войне в Сирии в Ираке.

Я не очень понял. Почему этот Алибаба в Харькове шустрил? Купите ему билет в Беларусь, пусть пи..ует на польскую границу и тамошним пацанам вкручивает..
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15.11.2021 18:58 Ответить
То что нашли и задержали позитивно, а вот как вся эта шушера десантируется в Украину и обитает тут - это вопрос для наших чудо-правоохранителей, сколько ещё будет куплено квартир и авто за продажу документов всякому мусору? И ещё вот никак не пойму : в своих видосах эта братва любит кукарекать о том, как их мучают и унижают крестоносцы и в ответ на это, надо мстить. У меня вопрос : зачем переться к этим самим "крестоносцам", которые вас постоянно "угнетают"?..
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15.11.2021 19:05 Ответить
Судя по видео, задержали в отделе Державної міграційної служби (ОВИРе) на ул. 23 августа.
Хм, интересно, то он там делал? Документы подавал на паспорт?
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15.11.2021 19:12 Ответить
шайтан палисатый шмел
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15.11.2021 20:20 Ответить
Украина как проходной двор, просто нашпигована различными подонками, шпионами РФ. И это во время войны.
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16.11.2021 04:40 Ответить
кацапы вербуют в таджикистане террористов, это разведкам известно.
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16.11.2021 15:05 Ответить
 
 