Террорист из Таджикистана был задержан в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
С 2013 года он является членом исламистских террористических организаций и вербовал людей для участия в войне в Сирии в Ираке.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина, находясь в 2013 году в Египте, присоединился к террористическим организациям "Исламская партия Туркестана" и "Исламское государство Ирака". В марте 2017 года в городе Каир Египта он собрал еще несколько граждан Республики Таджикистан для отправки и участия в вооруженном конфликте и военных операциях в Сирии и Ираке. Но эти лица были задержаны", – говорится в сообщении.
С 29 октября 2021 года власти Таджикистана разыскивали его за организацию преступной группировки.
Теперь задержанного вышлют в Таджикистан. На родине ему грозит до 12 лет за решеткой.
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Харків.
29 жовтня Таджикістан оголосив його в розшук, а вже 15 листопада - затриманий!
І ніякої інформації: шо ж він робив в Україні і як довго тут мешкає?!
В Египті, то да... натворив, накосячив, ще й мало написали.
а в Україні мабуть шаурму продавав та не хтів за "кришу" хлопчакам платити....
Я не очень понял. Почему этот Алибаба в Харькове шустрил? Купите ему билет в Беларусь, пусть пи..ует на польскую границу и тамошним пацанам вкручивает..
Хм, интересно, то он там делал? Документы подавал на паспорт?