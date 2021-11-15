Террорист из Таджикистана был задержан в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С 2013 года он является членом исламистских террористических организаций и вербовал людей для участия в войне в Сирии в Ираке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина, находясь в 2013 году в Египте, присоединился к террористическим организациям "Исламская партия Туркестана" и "Исламское государство Ирака". В марте 2017 года в городе Каир Египта он собрал еще несколько граждан Республики Таджикистан для отправки и участия в вооруженном конфликте и военных операциях в Сирии и Ираке. Но эти лица были задержаны", – говорится в сообщении.

С 29 октября 2021 года власти Таджикистана разыскивали его за организацию преступной группировки.

Теперь задержанного вышлют в Таджикистан. На родине ему грозит до 12 лет за решеткой.



