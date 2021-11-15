Военные учения с участием ЛитПолУкрбрига начались в Грузии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Военнослужащие Литовско-Польско-Украинской Бригады принимают участие в многонациональных учениях "Кленовая арка-2021" в Грузии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Кленовая арка" - это ежегодные многонациональные учения. Их цель – повысить совместимость между странами-участницами, углубить оборонные связи между ними и приблизить их к стандартам НАТО, отметили в министерстве.
Топ комментарии
+9 olele
показать весь комментарий15.11.2021 18:49
+8 Evgeny N
показать весь комментарий15.11.2021 18:57
+7 Dust
показать весь комментарий15.11.2021 19:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Серед посажоних воїстину знакова постать - координатор акцій побєдобєсія "Бєссмєртний полк" у Клайпеді Алєксей Ґрейчус. Як з'ясувалося, він іще й лівий активіст, пристрасний опікун совєцьких військових пам'яток - зовсім як наші голови ОТГ Яготина чи Новгород-Сіверського, які активно вкладають кошти в оновлення всяких комуняцьких зірочок у парках і скверах...
Якби жив в Україні, то може б навіть зробив неабияку кар'єру! Але обрав для життя мирну й тиху Литву...
До речі, Ґрейчуса не вберегло від тюрми навіть те, що він є онуком Йонаса та Марійони Ґрейчусів які отримали від ізраїльського інституту "Яд Вашем" звання "праведників народів світу". Все ж таки шпигував на користь РФ? Ну тоді в тюряжку...
Сам Альошенька є сином Рімантаса Ґрейчуса, який народився в Сибіру в родині депортованих Москвою литовських громадян. І навіть попри це почуття законної огиди до РФ не переживав.
Унікальний, бєссмєртний тип державного зрадника, що наковтався героїки Вєлікой Отєчєствєнной вайни... Скільки у нас таких? Не питайте... - https://gazeta.ua/blog/56086/u-litvi-dvoh-rosijskih-shpiguniv-vidpravili-do-vyaznici-skilki-u-nas-takih
то паскуда-пристосуванець, який не вгадав із кон'юнктурою
Вот такі майдани і вирубували..... тюрки у Євразійському степу 😂
лінгвіст 🤕
1) Площадь. Передо мною дуже широкий майдан. Левиц. І. Де колись на майдані роєм гули на раді запорожці, там тепер паслася німецька череда. Левиц. Пов. 367.
2) Лѣсная поляна. Вх. Зн. 34.
3) Заводъ для гонки смолы.
Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. - К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958.
Том 2, ст. 398.
Нагадаю лише, що словникові статті совєцького видання треба читати навспак - від останнього значення, яке є первісним...
Так що я "б"ю" Вас Вашим же аргументом - треба починать від "первісного"
"Осьо вас б'ю, а от і накриваю..!"
Не зрозумів: а де в назві "Литовсько-Польсько-Українська Бригада" (Джерело: https://censor.net/ua/p3299622) Грузія? Чи може на кордонах України, Польщі, Литви все спокійно?
Зрозумілими були б навчання на території Польщі, поряд з білоруським кордоном... А з таким же успіхом ті навчання можна було б провести в Молдові...
Лука гад не попередив про мігрантів і для ЛитлПолУкр- бригади не встигли завезти вугілля для буржуйок і натопити у наметах
Ти сам подивись який бздур написав.... 🤕
Не хочу образить однак приведу цитату з Пушкіна: "Суди мой друг не выше сапога!"
батальон був для того і створений