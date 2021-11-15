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Военные учения с участием ЛитПолУкрбрига начались в Грузии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Военнослужащие Литовско-Польско-Украинской Бригады принимают участие в многонациональных учениях "Кленовая арка-2021" в Грузии.

Об этом сообщили в  Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Кленовая арка" - это ежегодные многонациональные учения. Их цель – повысить совместимость между странами-участницами, углубить оборонные связи между ними и приблизить их к стандартам НАТО, отметили в министерстве.

Читайте также: Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС. ФОТОрепортаж

Военные учения с участием ЛитПолУкрбрига начались в Грузии 01
Военные учения с участием ЛитПолУкрбрига начались в Грузии 02
Военные учения с участием ЛитПолУкрбрига начались в Грузии 03
Военные учения с участием ЛитПолУкрбрига начались в Грузии 04
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Топ комментарии
+9
Клайпедський окружний суд Литви довів провину двох своїх громадян і визнав їх винними у шпигунстві на користь РФ. Обох посадив на реальні терміни.

Серед посажоних воїстину знакова постать - координатор акцій побєдобєсія "Бєссмєртний полк" у Клайпеді Алєксей Ґрейчус. Як з'ясувалося, він іще й лівий активіст, пристрасний опікун совєцьких військових пам'яток - зовсім як наші голови ОТГ Яготина чи Новгород-Сіверського, які активно вкладають кошти в оновлення всяких комуняцьких зірочок у парках і скверах...

Якби жив в Україні, то може б навіть зробив неабияку кар'єру! Але обрав для життя мирну й тиху Литву...

До речі, Ґрейчуса не вберегло від тюрми навіть те, що він є онуком Йонаса та Марійони Ґрейчусів які отримали від ізраїльського інституту "Яд Вашем" звання "праведників народів світу". Все ж таки шпигував на користь РФ? Ну тоді в тюряжку...

Сам Альошенька є сином Рімантаса Ґрейчуса, який народився в Сибіру в родині депортованих Москвою литовських громадян. І навіть попри це почуття законної огиди до РФ не переживав.

Унікальний, бєссмєртний тип державного зрадника, що наковтався героїки Вєлікой Отєчєствєнной вайни... Скільки у нас таких? Не питайте... - https://gazeta.ua/blog/56086/u-litvi-dvoh-rosijskih-shpiguniv-vidpravili-do-vyaznici-skilki-u-nas-takih
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15.11.2021 18:49
+8
"Їх мета - підвищити сумісність між країнами-учасницями" Джерело: https://censor.net/ua/p3299622

Не зрозумів: а де в назві "Литовсько-Польсько-Українська Бригада" (Джерело: https://censor.net/ua/p3299622) Грузія? Чи може на кордонах України, Польщі, Литви все спокійно?
Зрозумілими були б навчання на території Польщі, поряд з білоруським кордоном... А з таким же успіхом ті навчання можна було б провести в Молдові...
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15.11.2021 18:57
+7
ці хлопці зараз мають бути на польському кордоні

батальон був для того і створений
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15.11.2021 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Клайпедський окружний суд Литви довів провину двох своїх громадян і визнав їх винними у шпигунстві на користь РФ. Обох посадив на реальні терміни.

Серед посажоних воїстину знакова постать - координатор акцій побєдобєсія "Бєссмєртний полк" у Клайпеді Алєксей Ґрейчус. Як з'ясувалося, він іще й лівий активіст, пристрасний опікун совєцьких військових пам'яток - зовсім як наші голови ОТГ Яготина чи Новгород-Сіверського, які активно вкладають кошти в оновлення всяких комуняцьких зірочок у парках і скверах...

Якби жив в Україні, то може б навіть зробив неабияку кар'єру! Але обрав для життя мирну й тиху Литву...

До речі, Ґрейчуса не вберегло від тюрми навіть те, що він є онуком Йонаса та Марійони Ґрейчусів які отримали від ізраїльського інституту "Яд Вашем" звання "праведників народів світу". Все ж таки шпигував на користь РФ? Ну тоді в тюряжку...

Сам Альошенька є сином Рімантаса Ґрейчуса, який народився в Сибіру в родині депортованих Москвою литовських громадян. І навіть попри це почуття законної огиди до РФ не переживав.

Унікальний, бєссмєртний тип державного зрадника, що наковтався героїки Вєлікой Отєчєствєнной вайни... Скільки у нас таких? Не питайте... - https://gazeta.ua/blog/56086/u-litvi-dvoh-rosijskih-shpiguniv-vidpravili-do-vyaznici-skilki-u-nas-takih
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15.11.2021 18:49 Ответить
Так,другого такого,ще потрібно пошукати.
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15.11.2021 18:56 Ответить
Манкурт! ("Буранний полустанок" Айтматова , надіюсь , читали?)
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15.11.2021 19:02 Ответить
ні, то не людина, позбавлена пам'яті під тортурами...
то паскуда-пристосуванець, який не вгадав із кон'юнктурою
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15.11.2021 19:04 Ответить
Поняття з часом можуть мінять своє значення "Майдан" теж не означав "народний протест" а означав лише територію що використовувалася для спілкування людей у общині
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15.11.2021 19:08 Ответить
"майдан" у первісному прагматичному значенні - це вирубана і випалена посеред лісу під землеробство велика галявина
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15.11.2021 19:11 Ответить
Ага.
Вот такі майдани і вирубували..... тюрки у Євразійському степу 😂

лінгвіст 🤕
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15.11.2021 19:38 Ответить
mäidan, араб. ميدان‎ від перс. میدان‎ [meydan], дослівно - «місце в центрі», «всередині» і праіндоєвр. *medhyo- «середина») - поширена в Україні, у Середземномор'ї, на Близькому та Середньому Сході назва головної (зазвичай торгової) площі у селі чи місті.
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15.11.2021 19:52 Ответить
Майда́н, -ну, м.
1) Площадь. Передо мною дуже широкий майдан. Левиц. І. Де колись на майдані роєм гули на раді запорожці, там тепер паслася німецька череда. Левиц. Пов. 367.
2) Лѣсная поляна. Вх. Зн. 34.
3) Заводъ для гонки смолы.

Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. - К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958.
Том 2, ст. 398.

Нагадаю лише, що словникові статті совєцького видання треба читати навспак - від останнього значення, яке є первісним...
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15.11.2021 20:21 Ответить
Я вибачаюся - а санскрит чи перська мова - це похідні від "української"? Наскільки мені відомо санскритом говорили кілька тисяч років тому а Перське царство де перси жили і персидською розмовляли з"явилося ще до нашої ери А в українській мові це слово є "запозиченим" і прийшло вірогідніш всього від турок які мають у своїй мові велику кількість персидських запозичень (навіть був "стамбульський діалект" яким говорила знать Османської імперії - він містив найбільшу кількість "персизмів"
Так що я "б"ю" Вас Вашим же аргументом - треба починать від "первісного"
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15.11.2021 20:46 Ответить
...як казала моя бабуся Параскева, коли сідала грати у підкидного:
"Осьо вас б'ю, а от і накриваю..!"
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15.11.2021 20:48 Ответить
"Їх мета - підвищити сумісність між країнами-учасницями" Джерело: https://censor.net/ua/p3299622

Не зрозумів: а де в назві "Литовсько-Польсько-Українська Бригада" (Джерело: https://censor.net/ua/p3299622) Грузія? Чи може на кордонах України, Польщі, Литви все спокійно?
Зрозумілими були б навчання на території Польщі, поряд з білоруським кордоном... А з таким же успіхом ті навчання можна було б провести в Молдові...
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15.11.2021 18:57 Ответить
Такі речі плануються завчасно :організується та піготовлюється база, завозяться ресурси , розвертається інфраструктура Це вимагає кількох місяців Хто знав тоді , що Лука "бикувать" почне?
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15.11.2021 19:05 Ответить
Тоді пардон!
Лука гад не попередив про мігрантів і для ЛитлПолУкр- бригади не встигли завезти вугілля для буржуйок і натопити у наметах

Ти сам подивись який бздур написав.... 🤕
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15.11.2021 19:36 Ответить
Ти коли-небудь приймав участь хоча-б у кількаденних військових навчаннях хоча-б батальйонного рівня? Я двічі це робив у складі підрозділу забезпечення Це "пекло"!!! Один "вихід в район зосередження" чого вартий! "Дурдом на колесах"! А далі - "розвертання", виконання тактичних завдань навчань І все це треба підготувать: завезти пальне , ********** , продовольство до місця дислокації , забезпечить санітарно-гігієнічні заходи І все це (в даному випадку) лягає на приймаючу сторону! Тобто на Грузію! Тут же ще додається і транспортування особового складу техніки та озброєння на кілька тисяч кілометрів повітряним транспортом Та тут сама "логістика" "додасть сивини" організаторам! Ы виходить так : Маленька Грузія "з шкіри пнулася" кілька місяців щоб "не впасти в грязюку лицем" а тут при можливій загрозі (яка може і "розсмоктаться") усі три країни-учасниці ламають свої плани! Як це буде виглядіть? Десь так: Ви запросили людей на банкет: довблись добу на кухні готуючи наїдки та накриваючи на стіл а за годину до початку банкету гості зателефонували і сказали що не приїдуть бо передали штормове попередження! Тут десь так само!
Не хочу образить однак приведу цитату з Пушкіна: "Суди мой друг не выше сапога!"
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15.11.2021 20:32 Ответить
Думаю для планирования и подготовки международных учений и полгода мало. Зависит конечно от масштабов и целей.
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15.11.2021 20:40 Ответить
ці хлопці зараз мають бути на польському кордоні

батальон був для того і створений
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15.11.2021 19:03 Ответить
То батальон, а це - бригада. Мабуть в бригаду хоче влитися ще й грузинський батальон, от і поїхали доукомплектовуватись.
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16.11.2021 16:46 Ответить
Ага, грузинский батальон вольется а еще скажи армянский и чеченский. Ты дебил или насмотрелся кацапских боевиков и несешь пургу не связанную с реальностью.
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18.11.2021 07:52 Ответить
Чмо, 3.14зду1 в рідні мокшанські їбе.....ня, твоя думка тут нікому не цікава.
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18.11.2021 16:20 Ответить
Смерд, ты хоть одну мысль роди, хоть одно наблюдение по теме, а тогда лезь сюда меряться несуществующим интеллектом. Даже материться толком не умеешь, петушок колхозный. Из за таких суржикомовних идиотов как ты, Украина из навоза не может 25 лет вылезти. Ты вреднее каацапов ибо раб и дурак не способный ни в чем разобраться. Кстати, чей Крым?
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18.11.2021 18:08 Ответить
В ібєня і з Криму ТЕЖ
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18.11.2021 18:32 Ответить
Бригаде бы потренироваться по месту нахождения и актуальности обстановки, а не Грузию изучать. Всё у нас через одно место
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15.11.2021 19:10 Ответить
Наконец , хоть какая-то новость об этой мифической бригаде. Когда ее создавали эйфория была, вот смотрите, Польша с Литвой подключаются к военной борьбе с подлым Хремлем. А потом бригаду на 7 лет пложили на полку, вышла паркетная бригада для парадов. А могли бы уже боевым опытом делиться с коллегами на польской и литовской границе. В любом случае, классно что ЛитПолУкр бригаду реанимировали. Хай щастить!
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16.11.2021 08:19 Ответить
Хто тебе про щось запитував, сєпар іпучий?
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16.11.2021 16:47 Ответить
Не сери ротом, ви....****** мацкальський, кацапом смердить.
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17.11.2021 19:31 Ответить
 
 