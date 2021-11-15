Дворник из Херсона Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу. ФОТО

48-летний Игорь Евтушенко, работающий дворником в херсонской школе, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщили в Херсонском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Евтушенко выступал в категории "Мастер 4" (69 кг) и победил в финале представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Также херсонец является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.

Игорю Евтушенко 48 лет, он работает дворником в школе №57 г. Херсона. В горсовете утверждают, что он стал известен на всю страну, когда попросил в соцсетях помочь ему собрать деньги на дорогу в ОАЭ.