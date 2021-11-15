Дворник из Херсона Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
48-летний Игорь Евтушенко, работающий дворником в херсонской школе, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщили в Херсонском горсовете, передает Цензор.НЕТ.
Евтушенко выступал в категории "Мастер 4" (69 кг) и победил в финале представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.
Также херсонец является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.
Игорю Евтушенко 48 лет, он работает дворником в школе №57 г. Херсона. В горсовете утверждают, что он стал известен на всю страну, когда попросил в соцсетях помочь ему собрать деньги на дорогу в ОАЭ.
Топ комментарии
+100 newcomment
показать весь комментарий15.11.2021 22:13
+73 Roman Novak
показать весь комментарий15.11.2021 22:12
+54 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.11.2021 22:09
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Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
Навіщо про срашку тут написав?
Тут давно усі знають що срашка "страна ідіотов" . Реально, нормальні не повірили б у "распятава мальчіка та запєнєную бабушку" й усе те іньше лайно срашкаТВ. Тільки ідіот-кацап вірить.
Я вважав тебе за котлету.
ФєєрічЬно! )))
В любом случае - это достижение. Не каждому по силам.
В школе с таким дворником, дети просто опасаются мусорить.