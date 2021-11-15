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Дворник из Херсона Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

48-летний Игорь Евтушенко, работающий дворником в херсонской школе, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщили в Херсонском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Евтушенко выступал в категории "Мастер 4" (69 кг) и победил в финале представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Также херсонец является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.

Игорю Евтушенко 48 лет, он работает дворником в школе №57 г. Херсона. В горсовете утверждают, что он стал известен на всю страну, когда попросил в соцсетях помочь ему собрать деньги на дорогу в ОАЭ.

Дворник из Херсона Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу 01
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Топ комментарии
+100
Україна - країна мрій.
Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
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15.11.2021 22:13
+73
Вітаємо Ігора Євтушенка! Молодець!
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15.11.2021 22:12
+54
Не важливо де та ким ти працюєшь,важливо-хто ти є...
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15.11.2021 22:09
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Не важливо де та ким ти працюєшь,важливо-хто ти є...
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15.11.2021 22:09 Ответить
не важливо хто ти є...важливо де ти працюєш....Усе інше казочки....
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15.11.2021 22:41 Ответить
Альо, Цензор! Неправильно подана новина: Чемпіон світу з джіу-джитсу Євтушенко працює двірником в Херсоні
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16.11.2021 09:20 Ответить
Вітаємо Ігора Євтушенка! Молодець!
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15.11.2021 22:12 Ответить
КРАСАВА ТА УКРАЇНИ - СЛАВА !
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15.11.2021 22:12 Ответить
Україна - країна мрій.
Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
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15.11.2021 22:13 Ответить
Страна идиотов.
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15.11.2021 22:20 Ответить
не пуганых
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15.11.2021 22:22 Ответить
Ну ти нам лестиш,***********.Нам,щоб дістатися рівня країни іванових-петрових-сідорових,дно ще пробивати і пробивати.На твоє звання "Ідіот Всесвіту" ми не зазіхаємо.
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15.11.2021 22:29 Ответить
Петр Сидоров a63b66ed
Навіщо про срашку тут написав?
Тут давно усі знають що срашка "страна ідіотов" . Реально, нормальні не повірили б у "распятава мальчіка та запєнєную бабушку" й усе те іньше лайно срашкаТВ. Тільки ідіот-кацап вірить.
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15.11.2021 23:27 Ответить
Вася, ты мух с котлетами попутал. Но, при всех раскладах, новый Майдан тебе килькой в томате умасквабаде, или где ты там, отрыгнется. Если удастся сменять на бабушкину цепочку за харч, канешна.
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15.11.2021 22:21 Ответить
Вибачай.
Я вважав тебе за котлету.
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15.11.2021 22:25 Ответить
Так ви спілкувалися із самим "Колєю-Котлєтою"?
ФєєрічЬно! )))

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15.11.2021 23:14 Ответить
Колятлета
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15.11.2021 23:50 Ответить
він ж за саакашвілі, дуня. своїх не визнаєш?
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16.11.2021 02:40 Ответить
Боже, та хіба не все одно, що ти там "вважав"? Ти, чуваче, намішуєш докупи якогось лайна з своєї макітри, ще й постиш для широкого загалу. А з якою метою? Опорожнитись просто, чи, мо, в рубліках плотють?
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15.11.2021 23:22 Ответить
Кацапи, що з мізками, а їх таких не багато, але заздрять. А від заздрощів кацапи починають плюватися лайном.
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15.11.2021 23:24 Ответить
Трохи перекручені висновки: це чемпіони стають двірниками, на жаль... На двірника навіть освіти не потрібно, а до чемпіонства людина йшла роками.
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16.11.2021 01:17 Ответить
Заздрите Євтушенко?
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16.11.2021 10:06 Ответить
Пожилой дзю-дзюцука.
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15.11.2021 22:24 Ответить
Shibanutiy.
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15.11.2021 22:31 Ответить
После того, как клоун стал главой, я уже ничему не удивляюсь. Скоро услышим, о просто штукатуре, который разработает что то и получит нобеля)
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15.11.2021 22:35 Ответить
А причем здесь сравнение? Человек сам, своим трудом достиг выского результата, так нет, надо в него плюнуть неуместным сравнением. Сам то чегото хоть отдаленно похожего достиг?
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15.11.2021 22:44 Ответить
Ну, я же не обгадил никого, просто смеюсь с таких новостей. Вообще, я рад за простых людей, которые своими силами чего то добиваются. У меня самого другая судьба. Для кого то достижение, а для кого то ничего.
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15.11.2021 22:53 Ответить
Теперь я понял рекламу : "собери 5 крышечек от канализационных люков и получи пи*ды от дворника..."
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15.11.2021 22:39 Ответить
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15.11.2021 22:49 Ответить
Даже не представляю ШОК учеников школы №57 Херсона, прочитавших эту новость...
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15.11.2021 22:41 Ответить
Бычки, на тротуар, вблизи школы точно не будут кидать!
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15.11.2021 23:25 Ответить
ВІТАЄМО !
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15.11.2021 22:42 Ответить
Молодець. А що це за чемпіонат,де перемагають 48 річні спортсмени, джиу-джитсу це ж не шахи?
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15.11.2021 22:48 Ответить
Senior 4 . Это возрастная категория 46-50 лет. Трудно было догадаться?

В любом случае - это достижение. Не каждому по силам.
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15.11.2021 23:30 Ответить
Подивіться фільм 2021 року - "Народженний чемпіоном". Життєвий фільм про прибиральника спортзалу та майстра джиу-джитсу (не тупий бойовик)☝️
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15.11.2021 22:48 Ответить
Вот интересно, в Украине тратят миллиарды на содержание чиновников от спорта и финансирование всевозможных отраслевых федераций. Массовым спортом никто и заниматься не собирается. . Результат- стада "спиртсмэнов", обгаживающих Украину и пропагандирующих "русский мир и братство-кукурузу". А тут-образец, как должен строиться профессиональный спорт в Украине. Кому нравиться, тот и платит за спортсменов, или зарабатывает на рекламе от спорта. Во всяком случае задача государства -развивать массовый спорт, ничиная с ДЮСШ и отвлекать молодежь от наркотиков.
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15.11.2021 22:48 Ответить
Какой молодец. Респект. 48 лет и чемпион - это вам не просто так. Восхищает целеустремленность.
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15.11.2021 23:15 Ответить
Senior 4 . Это возрастная категория 46-50 лет.
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15.11.2021 23:31 Ответить
Чувак красава. Респект! И поклон тем, кто 700 баксов нашёл ему, собрались и нашли.
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15.11.2021 23:45 Ответить
Нет слов, одно восхищение! Побольше таких новостей
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15.11.2021 23:49 Ответить
Забавно будет,когда гопники попросят у него "закурить" за работой во дворе.)
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15.11.2021 23:50 Ответить
Джиу-джитсу - это призвание. Дворник - это лишь способ заработать на пропитание.
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16.11.2021 00:07 Ответить
88500 ступеней шаулиня
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16.11.2021 04:20 Ответить
Чиновники від спорту заявлять, що досяг успіхів завдяки "значної підтримки" держави, створившої "належні" умови для побуту і тренерувань.
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16.11.2021 06:58 Ответить
А "найвеличніший з найвеличніших " про те, що видатний спортсмен прославляє державу, а працює двірником? Так він же не клоун щоб йому нагороди давати і хоча б роботу достойну. Не прийнято "богообраним" почесті гоям віддавати.
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16.11.2021 08:28 Ответить
УРА!!!
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16.11.2021 08:47 Ответить
Молодчага от всей души Поздравляю Чемпиона!
В школе с таким дворником, дети просто опасаются мусорить.
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16.11.2021 09:15 Ответить
Это почему еще? У Вас неверное представление о детишках. Они сейчас нехило свои права знают. Правда об обязанностях почему-то забывают.
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16.11.2021 17:34 Ответить
Дуже круто!!! Молодець!!!
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16.11.2021 19:50 Ответить
Прославив Україну, молодець, маю надію він не ватний
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16.11.2021 20:41 Ответить
 
 