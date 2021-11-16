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Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник "Орлан-10": "Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы вынудили к посадке БПЛА противника, пересекшего линию разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил.

"Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенный для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении.

Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник Орлан-10: Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе 01

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Штаб ООС также напоминает, что Орлан-10 производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс пребывает исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", - резюмировали в пресс-центре ООС.

Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник Орлан-10: Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
"Дядя - ты дурак? Или - за деньги?" Україна і Туреччина (на відміну від "ихтамнетов") не приховують що перша купила а друга - продала безпілотники А "ихтамнеты" вдають що "Орлан-10" "шахтьори" у шахтах викопують!
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16.11.2021 09:01
+14
Діло в іншому... те що байрактари офіційно куплені Україною по міждержавному договору. А рускі свині стверджують що не продавали, що не озброюють та не є стороною конфлікта. Ну як завжди, брешуть.
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16.11.2021 09:05
+11
Що ти мелеш? Ці "держзакупки" мають "односторонній порядок" Не "ДеНеэР" з "ЭЛенеРом" сертифікували закупки товарів у Росії а Росія "сертифікувала" їх товари (Правда вони крім "Груза 200" масово нічого в Росію поставлять уже не здатні!) Ти таки точно "дурак за деньги"!
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16.11.2021 09:20
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на вид как какая-то китайская хрень из самых дешевых хреней.
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16.11.2021 08:50 Ответить
скорей всего их собирают пионеры Тувы и Бурятии в авиамодельных кружках
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16.11.2021 09:09 Ответить
есть видео как их с катапульты запускают и при помощи парашюта они садяться
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16.11.2021 09:27 Ответить
Без скотча кацапские беспилотники не летают
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16.11.2021 08:52 Ответить
А якщо там літають турецькі безпілотники то це доказ присутності турків?
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16.11.2021 08:52 Ответить
..не болтай ерундой
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16.11.2021 08:55 Ответить
"Дядя - ты дурак? Или - за деньги?" Україна і Туреччина (на відміну від "ихтамнетов") не приховують що перша купила а друга - продала безпілотники А "ихтамнеты" вдають що "Орлан-10" "шахтьори" у шахтах викопують!
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16.11.2021 09:01 Ответить
Стосовно "вдають" це вже позавчорашній день. Указ Путіна про держзакупівлі продукції ЛДНР більш вагомий доказ аніж якийсь там "Орлан".
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16.11.2021 09:14 Ответить
Рило кацапське-на швабру.
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16.11.2021 09:19 Ответить
Що ти мелеш? Ці "держзакупки" мають "односторонній порядок" Не "ДеНеэР" з "ЭЛенеРом" сертифікували закупки товарів у Росії а Росія "сертифікувала" їх товари (Правда вони крім "Груза 200" масово нічого в Росію поставлять уже не здатні!) Ти таки точно "дурак за деньги"!
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16.11.2021 09:20 Ответить
а вугілля та метал?
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16.11.2021 11:42 Ответить
Алчевський металургійний який простояв ще з 2015-го окупанти запустили місяць тому Уже стоїть! В печі пішли тріщини стінок Тобто вона навіть не підлягає ремонту - треба зносить Шахти зупинені - люди для обігріву купляють вугілля з нелегальних "копанок"
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16.11.2021 13:10 Ответить
Тыц и нет ублюдка,унижайся дальше😂🌷×××
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16.11.2021 09:27 Ответить
А що це за "держзакупівлі продукції ЛДНР"? Ти що вважаєш ЛНДР державами?
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16.11.2021 09:31 Ответить
Діло в іншому... те що байрактари офіційно куплені Україною по міждержавному договору. А рускі свині стверджують що не продавали, що не озброюють та не є стороною конфлікта. Ну як завжди, брешуть.
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16.11.2021 09:05 Ответить
А коли таке було,щоб не брехали?
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16.11.2021 09:16 Ответить
Безпілотники там літають з нашої сторони українські. Тільки походження у них може бути турецьке.
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16.11.2021 09:07 Ответить
Ти сам зрозумів що зморозив? Мабуть почув це у олі **********. А ще одне "чудо" під ніком newcomment навіть поставило тут вподобайку.
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16.11.2021 09:19 Ответить
Ні, це є доказом відсутності мізків в твоїй коробці.
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16.11.2021 10:42 Ответить
А стурбованість Меркель і Макрона буде висловлена з приводу такої "ескалації" ЗСУ?
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16.11.2021 08:57 Ответить
Ось така вона кацапська гидота
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16.11.2021 09:05 Ответить
На 90% імпортна начинка.
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16.11.2021 09:05 Ответить
Кацапи колись вирішили зробитиь дослід чи вони зможуть зібрати мобільний телефон зі своїх "мощностей". Дослід закінчився вже на корпусі , виявилось ,кацапи не можуть зробить навіть пластиковий корпус.
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16.11.2021 09:16 Ответить
Комплектуючі з різних країн - перераховані вище .
А зібрано усе разом у гуртку авіамоделістів
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16.11.2021 10:28 Ответить
больше скажу, все 100% перечисленного производятся в китае, какие бы сша та италии там не написали
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16.11.2021 11:44 Ответить
Ждём реакции Германии. "Гюльчатай, открой личико".
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16.11.2021 09:06 Ответить
;Рашке можно применять БПЛА, а Украине низзя
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16.11.2021 09:11 Ответить
Нафаршировать взрывчаткой и отправить назад. Интересно как кацапы обвинят Украину что применила Орланы?
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16.11.2021 09:25 Ответить
это уже какой по счёту?
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16.11.2021 09:38 Ответить
Треба від того БЛА крила відправити Макрону
а хвіст Меркельші
як різдвяний подарунок від )(уйла
Хай висловлюють занепокоєння
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16.11.2021 09:58 Ответить
Орлёнок,орлёнок взлетит выше солнца......
И степи с высот огляди...
-Всё, отлетался походу орлёнок куме
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16.11.2021 13:42 Ответить
Шануймося українці!
Ловіть ідею!
Ворожий безпілотник треба акуратно приземлити,
акуратно випотрошити все непотрібне і перетворити
в плануючу авіабомбу.Підвісити девайс до безпілотника і з " ЛЮБОВ"Ю" повернути на історичну говєнь.Як бабахне-по уламках зрозуміють,
шо свій і зрадіють,шо найшлася пропажа ..........
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16.11.2021 21:03 Ответить
А що ще комусь треба докази що срашка дика та агресивна країна з шизонутим населенням котра веде войни з сусідами???!!! Та ну на х.....
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16.11.2021 22:59 Ответить
 
 