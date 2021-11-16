Новый асфальт уложен уже на 90% Дороги Единства от Стрыя до Умани, – Укравтодор. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На 583-километровом участке трассы М-30 от Стрыя Львовской области до Умани Черкасской области уже уложен финишный слой нового асфальта на 90% этого отрезка. Трасса М-30 более известна как Дорога Единства, а ее ремонт по всей протяженности проходит в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.
"Дорога Единства М-30 Стрый – Изварино является флагманом президентской программы "Большая стройка". Совсем скоро 1400 км нового покрытия сошьют западные и восточные области и образуют комфортный скоростной коридор", — говорится в сообщении.
Как отмечается, ремонтные работы на автодороге М-30 сейчас продолжаются в 8 областях. Накануне замглавы Укравтодора Андрей Ивко и заместитель директора Департамента развития дорог Денис Дорошенко проинспектировали ход выполнения работ в пяти из них – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Во Львовской области на 43-километровом участке от начала автодороги М-30 в городе Стрый до границы области асфальт уложен по всей протяженности, продолжаются работы по организации дорожного движения и нанесение разметки.
В Ивано-Франковской активно ведутся работы по реконструкции от границы со Львовской областью до города Рогатин (16,9 км), а от города Рогатин до границы с Тернопольской областью работы завершены (14,9 км).
В Тернопольской области ремонтом охвачено 66,3 км автодороги. На 48,7 км ремонт финишировал. На этом участке также восстановлены 6 мостов. Еще один мост в с.Городище капитально отремонтирован по отдельному тендеру. На 17,6-километровом участке капитального ремонта уже нанесен финишный слой покрытия и отремонтированы 3 моста. Последний участок, где продолжаются работы, находится в черте города Бережаны.
В Хмельницкой области проводятся реконструкция и капитальный ремонт по маршруту Хмельницкий — граница Винницкой области (протяженность участка — 42 км).
В Черкасской области полностью завершены реконструкция и ремонт 2-х участков общей протяженностью 10 км и продолжается текущий средний ремонт участка протяженностью 13 км. 5 км участка уже в финишном слое покрытия.
В Укравтодоре подчеркнули, что в ближайшее время проинспектируют ход работ на М-30 от границ Черкасской и Кировоградской областей до линии разграничения в Луганской области.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что дороги, которые обновляются по программе "Большая стройка", должны быть витриной Украины.
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Сдается мне, что дороги, построенные на костях в Роисе, тупо отдыхают.
Ты дороги для путинской камарильи строиш, зе-банатище?
На М-22 ділянки чергуються, поки "сіра" основа, авто на швидкості тримає дорогу як по рейках, хоч кермо відпускай, тільки потрапляєш на "чорну" ділянку, потрібно постійно підрулювати, автомобіль тихенько плаває. Не критично, але підсвідоне відчуття є.
До речі, на більшості "нових" доріг помітно або повздовжню, або поперечну хвилястість.
https://covid.obozrevatel.com/ukr/koronavirus-v-ukraini-statistika-moz-na-16-listopada.htm
Чудовий заголовок і велике крадівництво згадано, але ні слова, що 2/3 цієї ділянки зроблено при Порошенку. Наскільки пам'ятаю, поганенькою дорога була лише в Хмельницькій області і від Гайсина до Умані ніяк не могли закінчити.
Лише по тексту можна зрозуміти, що мова йде про шматочки в сумі біля 200 км. з майже 600.
Плакатики вдячності уряду Гройсмана змінити на свої?