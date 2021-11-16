Новый асфальт уложен уже на 90% Дороги Единства от Стрыя до Умани, – Укравтодор. ФОТОрепортаж

На 583-километровом участке трассы М-30 от Стрыя Львовской области до Умани Черкасской области уже уложен финишный слой нового асфальта на 90% этого отрезка. Трасса М-30 более известна как Дорога Единства, а ее ремонт по всей протяженности проходит в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

"Дорога Единства М-30 Стрый – Изварино является флагманом президентской программы "Большая стройка". Совсем скоро 1400 км нового покрытия сошьют западные и восточные области и образуют комфортный скоростной коридор", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонтные работы на автодороге М-30 сейчас продолжаются в 8 областях. Накануне замглавы Укравтодора Андрей Ивко и заместитель директора Департамента развития дорог Денис Дорошенко проинспектировали ход выполнения работ в пяти из них – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Во Львовской области на 43-километровом участке от начала автодороги М-30 в городе Стрый до границы области асфальт уложен по всей протяженности, продолжаются работы по организации дорожного движения и нанесение разметки.

В Ивано-Франковской активно ведутся работы по реконструкции от границы со Львовской областью до города Рогатин (16,9 км), а от города Рогатин до границы с Тернопольской областью работы завершены (14,9 км).

В Тернопольской области ремонтом охвачено 66,3 км автодороги. На 48,7 км ремонт финишировал. На этом участке также восстановлены 6 мостов. Еще один мост в с.Городище капитально отремонтирован по отдельному тендеру. На 17,6-километровом участке капитального ремонта уже нанесен финишный слой покрытия и отремонтированы 3 моста. Последний участок, где продолжаются работы, находится в черте города Бережаны.

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В Хмельницкой области проводятся реконструкция и капитальный ремонт по маршруту Хмельницкий — граница Винницкой области (протяженность участка — 42 км).

В Черкасской области полностью завершены реконструкция и ремонт 2-х участков общей протяженностью 10 км и продолжается текущий средний ремонт участка протяженностью 13 км. 5 км участка уже в финишном слое покрытия.

В Укравтодоре подчеркнули, что в ближайшее время проинспектируют ход работ на М-30 от границ Черкасской и Кировоградской областей до линии разграничения в Луганской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что дороги, которые обновляются по программе "Большая стройка", должны быть витриной Украины.