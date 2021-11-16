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дороги (2498) Львовщина (2679) ремонт (1150) Укравтодор (661) Черкасщина (952) Большая стройка (722)

Новый асфальт уложен уже на 90% Дороги Единства от Стрыя до Умани, – Укравтодор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На 583-километровом участке трассы М-30 от Стрыя Львовской области до Умани Черкасской области уже уложен финишный слой нового асфальта на 90% этого отрезка. Трасса М-30 более известна как Дорога Единства, а ее ремонт по всей протяженности проходит в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

Новый асфальт уложен уже на 90% Дороги Единства от Стрыя до Умани, – Укравтодор 01

"Дорога Единства М-30 Стрый – Изварино является флагманом президентской программы "Большая стройка". Совсем скоро 1400 км нового покрытия сошьют западные и восточные области и образуют комфортный скоростной коридор", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонтные работы на автодороге М-30 сейчас продолжаются в 8 областях. Накануне замглавы Укравтодора Андрей Ивко и заместитель директора Департамента развития дорог Денис Дорошенко проинспектировали ход выполнения работ в пяти из них – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Новый асфальт уложен уже на 90% Дороги Единства от Стрыя до Умани, – Укравтодор 02

Во Львовской области на 43-километровом участке от начала автодороги М-30 в городе Стрый до границы области асфальт уложен по всей протяженности, продолжаются работы по организации дорожного движения и нанесение разметки.

В Ивано-Франковской активно ведутся работы по реконструкции от границы со Львовской областью до города Рогатин (16,9 км), а от города Рогатин до границы с Тернопольской областью работы завершены (14,9 км).

В Тернопольской области ремонтом охвачено 66,3 км автодороги. На 48,7 км ремонт финишировал. На этом участке также восстановлены 6 мостов. Еще один мост в с.Городище капитально отремонтирован по отдельному тендеру. На 17,6-километровом участке капитального ремонта уже нанесен финишный слой покрытия и отремонтированы 3 моста. Последний участок, где продолжаются работы, находится в черте города Бережаны.

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Новый асфальт уложен уже на 90% Дороги Единства от Стрыя до Умани, – Укравтодор 03

В Хмельницкой области проводятся реконструкция и капитальный ремонт по маршруту Хмельницкий — граница Винницкой области (протяженность участка — 42 км).

В Черкасской области полностью завершены реконструкция и ремонт 2-х участков общей протяженностью 10 км и продолжается текущий средний ремонт участка протяженностью 13 км. 5 км участка уже в финишном слое покрытия.

В Укравтодоре подчеркнули, что в ближайшее время проинспектируют ход работ на М-30 от границ Черкасской и Кировоградской областей до линии разграничения в Луганской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что дороги, которые обновляются по программе "Большая стройка", должны быть витриной Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
популисты херовы... Что там с ПКР "Нептун", ОТРК "Спасан", САУ "Богдана" ???
Ты дороги для путинской камарильи строиш, зе-банатище?
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16.11.2021 09:48
+5
+838 тільки за вчора.Тим,кого запакували в чорні мішки та їхнім родичам якось пох. ... Пріоритети зеленотупоголових вражають здоровий глузд.
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16.11.2021 09:47
+4
весной асфальт сойдет вместе со снегом
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16.11.2021 10:06
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Правила форума Совет форумчан
Интересно было бы сделать инфографику в сколько трупов обходится километр "большого крадивныцтва" ЗЕ.

Сдается мне, что дороги, построенные на костях в Роисе, тупо отдыхают.
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16.11.2021 09:38 Ответить
весной асфальт сойдет вместе со снегом
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16.11.2021 10:06 Ответить
+838 тільки за вчора.Тим,кого запакували в чорні мішки та їхнім родичам якось пох. ... Пріоритети зеленотупоголових вражають здоровий глузд.
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16.11.2021 09:47 Ответить
а что там у нас восточнее Умани?)
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16.11.2021 09:48 Ответить
популисты херовы... Что там с ПКР "Нептун", ОТРК "Спасан", САУ "Богдана" ???
Ты дороги для путинской камарильи строиш, зе-банатище?
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16.11.2021 09:48 Ответить
для своего кармана.
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16.11.2021 11:23 Ответить
Судя по фото, прекрасные дороги. Честно говоря даже немного завидно. У нас что то совсем новых не строят.
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16.11.2021 10:16 Ответить
Мені одному здається, що на значній частині "нових доріг" (ті що з чорненьким покриттям, збудовані за останні 2-3) зчеплення гуми з дорогою значно гірше ніж на "старих" (сірий класичний асфальт, що клали раніше)?
На М-22 ділянки чергуються, поки "сіра" основа, авто на швидкості тримає дорогу як по рейках, хоч кермо відпускай, тільки потрапляєш на "чорну" ділянку, потрібно постійно підрулювати, автомобіль тихенько плаває. Не критично, але підсвідоне відчуття є.

До речі, на більшості "нових" доріг помітно або повздовжню, або поперечну хвилястість.
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16.11.2021 10:18 Ответить
А ще асфальт пористий , між камінчиками , які тирчать на поверхні -пустоти Дощ , сніг , мороз все порве . До речі ,автівки тормозять ,і камінчики вилітають .
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16.11.2021 14:16 Ответить
А статья о готовности дороги на 92% или 94% тоже будет?....
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16.11.2021 10:23 Ответить
На ранок вівторка, 16 листопада, загальна кількість випадків інфікування у країні становить 3 244 749, із них 77 985 обернулися смертю хворих (+838 за добу, що стало рекордом за час пандемії)

https://covid.obozrevatel.com/ukr/koronavirus-v-ukraini-statistika-moz-na-16-listopada.htm
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16.11.2021 10:29 Ответить
молодцы чо
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16.11.2021 11:20 Ответить
"Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані"
Чудовий заголовок і велике крадівництво згадано, але ні слова, що 2/3 цієї ділянки зроблено при Порошенку. Наскільки пам'ятаю, поганенькою дорога була лише в Хмельницькій області і від Гайсина до Умані ніяк не могли закінчити.
Лише по тексту можна зрозуміти, що мова йде про шматочки в сумі біля 200 км. з майже 600.
Плакатики вдячності уряду Гройсмана змінити на свої?
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16.11.2021 11:40 Ответить
замочил ватана=)
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16.11.2021 13:15 Ответить
вдоль обочины нужно разместить таблички с фамилиями тех кто погиб в то время когда деньги на их лечение и спасение закатывали в этот асфальт.
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16.11.2021 16:07 Ответить
 
 