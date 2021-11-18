Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

По результатам принятых мер товары военного назначения (авиационные насосы и контакторы) были обнаружены и изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни.

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В ходе обысков также изъяты более 200 единиц товаров к авиационной технике сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника, средства связи и т.д.















В настоящее время в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

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Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.

Меры по прекращению противоправной деятельности осуществлялись при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.