Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.
По результатам принятых мер товары военного назначения (авиационные насосы и контакторы) были обнаружены и изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни.
В ходе обысков также изъяты более 200 единиц товаров к авиационной технике сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника, средства связи и т.д.
В настоящее время в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.
Меры по прекращению противоправной деятельности осуществлялись при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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Только тогда Украина станет сильной и богатой страной
Германия и столетних преступников находит и судит .
Франция судит Саркози .
Израиль судит
Украине надо брать пример с этих стран
-за кадровую политику
- за экономику
- за народ
на любом предприятии ответственность несёт руководитель , а дворники и уборщицы тут ни при чем
вчера в Цензоре новость была
И журналисты и СБУ СТЫДЯТСЯ НАЗВАТЬ СТРАНУ адресанта , хотя всем ясно что раша и ее сателлит
ПОКА ВЕЩИ ОТКРЫТО НЕ БУДУТ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ , бардак в Украине не прекратится - а то все шито- крыто по совковому
Можна уточнити ?
Чи це теж військова таємниця
Такую продукцию в подвале не склеплешь,такие узлы изготавливаются поштучно и под полным контролем как и оружие.
бриффинги там не в почете - бо придётся отвечать на стремные вопросы
Метод *****,и открытый брифинг есть и народ довольный такой открытостью.
Возможность это Вам высказать является давно законченой подпиской о не разглашении.Так что не все золото что блестит и не все оборудование которое изготавливается вполне мирным предприятием является не номерным.
..а Вы так и не попытались ответить себе на вопрос... Почему сотни старых самолётов не сдают на металлолом!?
Главной ошибкой совка это то что все новые радиоэлементы пока не устарели не поступали для бытового пользования.Вот и получилось пока в бытовой электронике появлялось что-то новое то оно уже морально устарело.