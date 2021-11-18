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Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

По результатам принятых мер товары военного назначения (авиационные насосы и контакторы) были обнаружены и изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни.

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В ходе обысков также изъяты более 200 единиц товаров к авиационной технике сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника, средства связи и т.д.

Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 01
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 02
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 03
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 04
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 05
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 06
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 07

В настоящее время в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

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Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.

Меры по прекращению противоправной деятельности осуществлялись при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Коли завозили в Україну клістрони, теж перекрили канал. Дивне СБУ.
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16.11.2021 10:42
+4
Если бы Вы знали.. сколько их сгнило под заборами!!! Хорошо что хоть какую то копейку получили за выкупленные))) А так бы и те сгнили... И никого это не волновало. А когда загремело..начали выть о проданных!! А чего не воем о брошенных и пришедших в нелётное состояние? Их то значительно больше пропало...
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16.11.2021 12:32
+3
ЗеДол..бы, обратите внимание, что при "барИге" Порохе в Украину, для нужд ВСУ, пусть и незаконно, но ВВОЗИЛИСЬ комплектующие и запчасти, а при вашем избраннике ваЗелине-членограе ВЫВОЗЯТЬСЯ за счёт ВСУ.
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16.11.2021 11:14
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Коли завозили в Україну клістрони, теж перекрили канал. Дивне СБУ.
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16.11.2021 10:42 Ответить
А скільки ще таких каналів існує, контррозвідка в курсі)? дЄрЬмак з дємчєнком підкажуть).
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16.11.2021 10:45 Ответить
БАРДАК ПІД ЧАС ВІЙНИ, ЗРАДНИКИ І ДИВЕРСАНТИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.
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16.11.2021 10:48 Ответить
Какой то хлам с МИГ - 15, кацапы на таком летают?
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16.11.2021 10:56 Ответить
Кацапы в африку перепродают...
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16.11.2021 11:06 Ответить
В Африку полным ходом отправляли В АРЕНДУ украинские вертолеты, перед тем их выкупив у ВСУ
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16.11.2021 11:22 Ответить
Если бы Вы знали.. сколько их сгнило под заборами!!! Хорошо что хоть какую то копейку получили за выкупленные))) А так бы и те сгнили... И никого это не волновало. А когда загремело..начали выть о проданных!! А чего не воем о брошенных и пришедших в нелётное состояние? Их то значительно больше пропало...
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16.11.2021 12:32 Ответить
Я считаю , что кто-то за это должен отвечать . Общество должно созреть и требовать ответ за разворованную армию и промышленность - с Президентов, Премьеров, Голов ВР.

Только тогда Украина станет сильной и богатой страной
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16.11.2021 12:41 Ответить
Ничего не будет. Потому что в 1991 году общество само и голосовало за этих вчерашних перкрашенных комуняк которые потом довели все до ручки и распродали по дешевке.
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16.11.2021 13:33 Ответить
Я не теряю надежды 😀😀😀
Германия и столетних преступников находит и судит .
Франция судит Саркози .
Израиль судит
Украине надо брать пример с этих стран
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16.11.2021 13:36 Ответить
За что отвечать? За наличие на территории Украины тысяч самолётов, танков и другого хлама? Кто их мог содержать? Кто мог платить зарплату миллиону военнослужащих, которые остались в армии Украины в 1991 году.? Кто то там верещал, что Ту-160 были бы у нас...ядерное оружие было бы и мы бы никого не боялись. Так а кто должен был платить за их содержание, полёты..хранение? Или все думали, ура...столько нам досталось...Вот и рухнуло оно в реалиях. А надо был хозяин.. программа продажи хлама и приобретения нужного современного вооружения. Кто там собирался воевать Ту-160-ми не понимая, что его годовое содержание ОДНОГО самолёта требовало почти миллион долларов. Это только хранение ..а не эксплуатация. Или у нас у многих умишко дальше... пусть стоит..потом пригодится ..не тянет? Общество должно отвечать за то, что оно сотворило, кого выбрало и как реагировало на происходящее!! Никакой президент, никакой премьер не сделает богатой страну, если общество этого НЕ ХОЧЕТ!! А весна 2019 года показала, что и общества то нет. Есть стадо безмозглого плебса, которому нахрен ничего не надо... кроме поспать..пожрать и по...ать... ну и поржать!! Вот это ТОТ ..кто должен отвечать!! Он кстати и отвечает... нытьём, скуляжом и откровенной дурью. А стадо привлечь к ответственности невозможно. Только кошара, цепь и палка... Но это не наш метод...хотя очень действенный!
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16.11.2021 14:22 Ответить
За все отвечает ПЕРВОЕ ЛИЦО.
-за кадровую политику
- за экономику
- за народ
на любом предприятии ответственность несёт руководитель , а дворники и уборщицы тут ни при чем
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16.11.2021 14:27 Ответить
..ну вот Вы и ответили на вопрос!!! Общество состоящее умственно из дворников и уборщиц нуждается только в палке и крике! Иначе оно не работает! За избрание ПЕРВОГО ЛИЦА отвечает ОБЩЕСТВО!!! и нечего винить обезьяну, которую выбрали дебилы!! И так с 1991 года. Достаточно того..что в 91 году вместо патриота Черновола выбрали перекрасившегося мутанта... И продолжали далее всё дурнеть и дурнеть... После мутантов выбрали уголовника... Вот она традиция!! Вот оно мышление. Война немножко прочистила мозги.... Но многие устали от войны и захотели развлечений!!! Выбрали клоуна... откровенного ушлёпка. Так кто должен нести ответственность за назначенных ? Правильно ..ОБЩЕСТВО!! Вот оно и несёт..скуля..воя.. и ноя. Пусть и дальше сидит в дерьме, если с мозгами откровенный провал.
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16.11.2021 14:41 Ответить
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16.11.2021 14:30 Ответить
СБУ перекрыло канал вывоза антикварных приборов . за такое любой авиационный музей или коллекционер первых реактивных самолетов душу продаст
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16.11.2021 11:06 Ответить
Так кацапы по логарифмическим линейкам летают 😀😀😀
вчера в Цензоре новость была
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16.11.2021 11:15 Ответить
*** . не подумал
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16.11.2021 11:18 Ответить
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16.11.2021 11:21 Ответить
А если логарифмическая линейка потеряется то в запасе есть пачка папирос "Беломор канал"
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16.11.2021 11:22 Ответить
😀
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16.11.2021 11:23 Ответить
В запасе - счетная машинка "Феликс"
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16.11.2021 11:27 Ответить
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16.11.2021 11:54 Ответить
Забыл блин. Это же классика !
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16.11.2021 12:03 Ответить
Армейский ноутбук "Эльбрус" весом 15 кг . Аналоговнет
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16.11.2021 11:25 Ответить
ЗеДол..бы, обратите внимание, что при "барИге" Порохе в Украину, для нужд ВСУ, пусть и незаконно, но ВВОЗИЛИСЬ комплектующие и запчасти, а при вашем избраннике ваЗелине-членограе ВЫВОЗЯТЬСЯ за счёт ВСУ.
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16.11.2021 11:14 Ответить
Ворованные из ВСУ . Так поставлен учёт .

И журналисты и СБУ СТЫДЯТСЯ НАЗВАТЬ СТРАНУ адресанта , хотя всем ясно что раша и ее сателлит
ПОКА ВЕЩИ ОТКРЫТО НЕ БУДУТ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ , бардак в Украине не прекратится - а то все шито- крыто по совковому
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16.11.2021 11:21 Ответить
Зачотний схрон...
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16.11.2021 11:18 Ответить
а якого року виробництва це "добро" ?
Можна уточнити ?
Чи це теж військова таємниця
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16.11.2021 11:23 Ответить
Внимательно прочитал понаписаное и меня удивляет то что в ней ни словом не обмовленно откуда эти комплектующие взяты ,,контробандистами,, да еще из полным комплектом сопровождающих документов.
Такую продукцию в подвале не склеплешь,такие узлы изготавливаются поштучно и под полным контролем как и оружие.
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16.11.2021 11:28 Ответить
Как в пресс центре СБУ написали

бриффинги там не в почете - бо придётся отвечать на стремные вопросы
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16.11.2021 11:56 Ответить
Я Вам вчора написав навіщо ви мене "спалили"... Ви пояснили здивовано ... Хотів написать Вам що обов"язково якесь "лайно" скористається навіть цим приводом щоб "висраться" та передумав - "махнув рукою" І що ви думаєте? Таке "лайно" знайшлося! Наш "деревенский сумасшедший" - "Сливка-Чіп"
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16.11.2021 12:11 Ответить
Я не видела коммента - где посмотреть ?
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16.11.2021 12:52 Ответить
Я на Автотему скину - як знайду
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16.11.2021 13:59 Ответить
Почему никчему если бутут задаваться зарание подготовленые вопросы и теми кого призначит само СБУ.
Метод *****,и открытый брифинг есть и народ довольный такой открытостью.
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16.11.2021 12:23 Ответить
..эти узлы изготавливаются на многих заводах, производящих обыкновенные топливные насосы и фильтры (что на фото) параллельно с гражданской номенклатурой. Никакой особой ценности не представляют. Никакого поштучного изготовления и в помине нет. Любой желающий может приобрести этот насос с документами.
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16.11.2021 12:37 Ответить
Возможно насосы и изготовляются на разных предприятиях но для самолетов эти насосы имеют особенную конфигурацию да и требования к качеству у них в сотни раз выше.Поэтому их изготавливают поштучно и под особым контролем и каждый шаг их изготовления под особым контролем.А об авионике уже и говорить нечего.И взятый из ,,под забора,,узел никому не нужен и даром.Разве что металоломщикам или охотникам за драгметаллами.
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16.11.2021 12:48 Ответить
только не рассказывайте сказки, в которые Вы себе рассказываете и наивно верите! Никакой особенной конструктивной конфигурации там нет. Обыкновенные насосы. как маслянные, так и топливные, так и для гидравлических систем. Изготавливаются серийно. Никаких требований в сотни раз выше. На одном предприятии изготавливают насосы все видов для промышленности и для авиации. Тем более никакого штучного изготовления. Иначе бы они стоили как космические корабли. И о авионике Вы не рассказывайте. Предприятие, выпускающее телевизоры выпускает панели дисплеев для самолётов. И в Украине эта продукциЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!! То что призводится в рашке авионикой назвать можно с натягом. Пример Индонезия! Все Су-30МКИ поставленные в Индонезию стоят из за массовых отказов навигационных электронных комплексов. А взятый из под забора узел отправляется на завод и с него делают картинку... которую никто давно уже не выпускает. Ну и закончу металлоломщиками!! Задайте себе вопросик. Почему до сих пор стоят на аэродромах сотни старых самолётов типа Ил-76...которые никто не режет и не сдаёт на металл?! Они просто гниют... Когда ответите на этот вопрос себе...может и поймёте. о чём я Вам написал.
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16.11.2021 14:33 Ответить
Не спорю,но по жизни мне приходилось работать на таких предприятиях как ,,Комутатор,,г.Рига,производили как оборудование для КШМ радиостанции Р-111,Р-130 и ЗАС оборудование и паралельно радиоприемники.Завод ВЭФ выпускающий АТС,оборудование для радиореллейных поисковых станций а так же всем известный радиоприемник ВЭФ.Приходилось работать так же в московском НИИиАП в цехху 237 где выпускали блоки питания для ракет СС-20 ,,Сатана,, и в том же цеху выпускали прозвонки для бытовых кабельных линий.
Возможность это Вам высказать является давно законченой подпиской о не разглашении.Так что не все золото что блестит и не все оборудование которое изготавливается вполне мирным предприятием является не номерным.
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16.11.2021 14:45 Ответить
Ну то ж был секретный СССР..))) Тогда просто слово **военное** уже пугало секретностью ..хотя это была и отсталость и древность. А то что в схемах прицельных комплексов российских самолётов стоят сотни микросхем и чипов изготовленных в Китае... никого не волнует. Засектить надо было свою отсталость.

..а Вы так и не попытались ответить себе на вопрос... Почему сотни старых самолётов не сдают на металлолом!?
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16.11.2021 15:08 Ответить
Ответ прост,ждут приватизации...
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16.11.2021 15:42 Ответить
ответ в корне неправильный! Авиационный алюминий может использоваться только на заводах для производства АВИАЦИОННОГО алюминия. С пару десятков лет назад на одном из южных аэродромов ВТА были порезаны АККУРАТНО три Ил-76. Все резалось размерами.. наименованием металла.. титана... других сортировочных марок. Комплектовалось в контейнеры и отправлялось в Запорожье. Планировалось использовать для производства Ан-70. Но всё заглохло и более 50 Ил-76.. никому не нужные были банально брошены. Большинство так и стоит, никому не нужные и ничего не стоящие. Аналогично и с другими видами авиатехники. Покупать их никто даже по цене металлолома не хотел и не хочет. И не рассказывайте мне о передовой советской электронике. Я полетав достаточное количество лет на военных самолётах ЗНАЧИТЕЛЬНО !!! лучше Вас знаю..что это такое и с чем его едят! Если то...что там стояло можно вообще назвать электроникой!!)))
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17.11.2021 12:08 Ответить
Не надо путать китайскую продукцию для стран 3-4-го мира из продукцией китая для остального мира.США и Германия передовые страны уже отстают от китайского качества вот и вносят санкции на их продукт.
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16.11.2021 15:47 Ответить
Военная электроника при совке была на уровне,правда наши микросхемы как и все при СССР были самими большими а ,,Сатана ,,самой надежной и разрушитрельной.А главное взлетала и летела куда надо а не куда ей захочется.
Главной ошибкой совка это то что все новые радиоэлементы пока не устарели не поступали для бытового пользования.Вот и получилось пока в бытовой электронике появлялось что-то новое то оно уже морально устарело.
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16.11.2021 15:57 Ответить
не канал надо перекрывать а источник. Комплектующие военного назначения все маркированы да нумерованы. Как говорил Колыван - "Свиньи не сигареты, они хоть хрюкают"
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16.11.2021 11:38 Ответить
 
 