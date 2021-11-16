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ДТП (7441) Киевская область (3537) Слуга народа (2547)

"Слуга народа" Ковалев попал в ДТП на трассе Киев – Одесса: Его госпитализировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в ДТП в Киевской области. Парламентарий госпитализирован в больницу с травмами. Проверка алкоголя нардепа дала отрицательный результат.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист, автор проекта "Останови Лося" Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.

"Очень похоже на то, что водитель Mercedes-Benz S 560 ехал с такой скоростью, что не успел затормозить перед разворачивающейся фурой. Но дальше – работа следователей. За рулем "мерса" был Ковалев Алексей Иванович, 1989 г.р., член партии "Слуга народа", – говорится в сообщении.

По словам журналиста, предварительный диагноз у пострадавшего нардепа: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма левого лучевого запястья, ушиб коленного сустава.

Проверка алкоголя нардепа дала отрицательный результат.

Андриюк отметил, что Mercedes-Benz S 560 2018 выпуска отсутствует в декларации нардепа Ковалева. Такое авто по состоянию на сегодняшний день стоит около $87 000.

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О ДТП также сообщала Национальная полиция.

"15 ноября в 10.50 на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем "MAN" под управлением 52-летнего водителя и автомобилем "Mercedes-Benz" под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии водитель автомобиля "Mercedes-Benz" получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи", - рассказали в полиции.

Спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram сообщила, что в настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

"Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность", - говорится в сообщении.

По словам Палийчук, по собственной инициативе Ковалев сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции по этому инциденту. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.

"Что касается автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, то он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", - добавила спикер "Слуги народа".

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Позже стало известно, что "слугу народа" Алексея Ковалева после ДТП на Одесской трассе (поворот на село Хлепча) госпитализировали в Белоцерковскую городскую клиническую больницу с многочисленными травмами.

В настоящее время медиками устанавливается степень травм и диагнозы. По предварительным данным, народный депутат госпитализирован с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма лучевого левого запястья.

Кроме того, стало известно, что другим участником ДТП, который был за рулем грузовика МАН КА 7202 ВК, является гражданин Шиянов.

Слуга народа Ковалев попал в ДТП на трассе Киев – Одесса: Его госпитализировали 01
Слуга народа Ковалев попал в ДТП на трассе Киев – Одесса: Его госпитализировали 02
Слуга народа Ковалев попал в ДТП на трассе Киев – Одесса: Его госпитализировали 03
Слуга народа Ковалев попал в ДТП на трассе Киев – Одесса: Его госпитализировали 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
лось тупой.... хорошо что без жертв (лося в счет не берем)
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16.11.2021 10:52
+37
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16.11.2021 11:14
+36
Жаль что выжил ублюдок. Он соучастник развала страны, зелёной шоблой.
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16.11.2021 10:58
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Народний депутат рухався, як воно вважає, по головній злітній смузі і мав перевагу на зліт.
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16.11.2021 17:44 Ответить
И почему-то мне совсем не грустно...
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16.11.2021 18:07 Ответить
Бог дав -- Бон і забрав (мерсика ). От вже і декларувати немає що... І навіщо ці подушки безпеки спрацювали ?..
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16.11.2021 18:16 Ответить
В этой новости прекрасно все, кроме одного : - " - 1враг"....живучее падло
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16.11.2021 18:26 Ответить
член СН в момент зіткнення думав про долю Зеленського . .. . і тому цей ДТП йому нічого не вартує. ..
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16.11.2021 18:30 Ответить
Мда-а-а-а....Это человека можно наБебать, а законы физики не наБебешь. Как-то не доходит это до наших МожновладцЫв))). Только через травму головы, по-видимому, проходит обучение....
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16.11.2021 18:37 Ответить
За словами журналіста, попередній діагноз у постраждалого нардепа: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап'ястку, забиття колінного суглобу.

Джерело: https://censor.net/ua/n3299717

Із важливого закрита травма лівого променевого зап'ястку, забиття колінного суглобу, в цілому депутат цілий та справний для роботи в сесійній залі, функціонал не постраждав.
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16.11.2021 18:54 Ответить
Та щоб ви замерзли ,Вся Вінницька область так бігла голосувати за дурбеликів ,аж п,яти летіли,то чого ж Ви бастуєте,де Ваші мізки були мабуть на бігборд вилетіли,
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16.11.2021 18:55 Ответить
Шановна Галино!
Повірте мені, що голосування за зЕ на виборах Президента було обумовлене застосуванням 25 кадру від фсб рф на проросійських каналах телебачення в Україні. Причому, в 25 кадрі містився заклик голосувати не за зЕ, а проти П.Порошенка. Думаю, що це зіграло вирішальну роль у результатах виборів. Тому їхні мізки і опинилися на білбордах. А тепер чверті зЕботів не хочеться визнавати свою дурість! Шкода...
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16.11.2021 21:59 Ответить
у нас тут (місцеві боти) на такі новини кажуть -- "ніщеброди, не заздріть"....
(я просто цитую, думку не поділяю).
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16.11.2021 21:09 Ответить
а что такое "величезна швидкість"?
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16.11.2021 21:21 Ответить
Дайош ВЕЛИКЕ РОЗБИВНИЦТВО зелених богазабородувхопивших тварюк!
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16.11.2021 21:25 Ответить
щось не сходиться
-черпну травму.Яка мозгова? Звідки?
А мерт на "туалєтниє дєньгі" кипив??
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17.11.2021 08:09 Ответить
просто в нього є череп, а мозків немає. Тому таке і формулювання.
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17.11.2021 09:29 Ответить
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