"Слуга народа" Ковалев попал в ДТП на трассе Киев – Одесса: Его госпитализировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в ДТП в Киевской области. Парламентарий госпитализирован в больницу с травмами. Проверка алкоголя нардепа дала отрицательный результат.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист, автор проекта "Останови Лося" Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.
"Очень похоже на то, что водитель Mercedes-Benz S 560 ехал с такой скоростью, что не успел затормозить перед разворачивающейся фурой. Но дальше – работа следователей. За рулем "мерса" был Ковалев Алексей Иванович, 1989 г.р., член партии "Слуга народа", – говорится в сообщении.
По словам журналиста, предварительный диагноз у пострадавшего нардепа: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма левого лучевого запястья, ушиб коленного сустава.
Проверка алкоголя нардепа дала отрицательный результат.
Андриюк отметил, что Mercedes-Benz S 560 2018 выпуска отсутствует в декларации нардепа Ковалева. Такое авто по состоянию на сегодняшний день стоит около $87 000.
О ДТП также сообщала Национальная полиция.
"15 ноября в 10.50 на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем "MAN" под управлением 52-летнего водителя и автомобилем "Mercedes-Benz" под управлением 32-летнего мужчины.
В результате аварии водитель автомобиля "Mercedes-Benz" получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи", - рассказали в полиции.
Спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram сообщила, что в настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.
"Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность", - говорится в сообщении.
По словам Палийчук, по собственной инициативе Ковалев сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции по этому инциденту. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.
"Что касается автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, то он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", - добавила спикер "Слуги народа".
Позже стало известно, что "слугу народа" Алексея Ковалева после ДТП на Одесской трассе (поворот на село Хлепча) госпитализировали в Белоцерковскую городскую клиническую больницу с многочисленными травмами.
В настоящее время медиками устанавливается степень травм и диагнозы. По предварительным данным, народный депутат госпитализирован с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма лучевого левого запястья.
Кроме того, стало известно, что другим участником ДТП, который был за рулем грузовика МАН КА 7202 ВК, является гражданин Шиянов.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3299717
Із важливого закрита травма лівого променевого зап'ястку, забиття колінного суглобу, в цілому депутат цілий та справний для роботи в сесійній залі, функціонал не постраждав.
Повірте мені, що голосування за зЕ на виборах Президента було обумовлене застосуванням 25 кадру від фсб рф на проросійських каналах телебачення в Україні. Причому, в 25 кадрі містився заклик голосувати не за зЕ, а проти П.Порошенка. Думаю, що це зіграло вирішальну роль у результатах виборів. Тому їхні мізки і опинилися на білбордах. А тепер чверті зЕботів не хочеться визнавати свою дурість! Шкода...
(я просто цитую, думку не поділяю).
-черпну травму.Яка мозгова? Звідки?
А мерт на "туалєтниє дєньгі" кипив??