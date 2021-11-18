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Чиновники Николаевского бронетанкового завода пытались продать детали и агрегаты БТР и БРДМ, предназначенные для ремонта техники в районе ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведка СБУ предотвратила кражу деталей, предназначенных для ремонта военной техники в районе ООС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, злоумышленники хотели незаконно продать их со складов государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод". Нехватка таких запчастей могла нанести вред обороноспособности нашей страны в условиях вооруженного конфликта со страной-агрессором.

Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения Государственного оборонного заказа два ответственных лица госпредприятия пытались "сбыть" детали и агрегаты в БТР и БРДМ.

Злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию. Стоимость всех запчастей составила около 500 тыс. грн.

Чиновники Николаевского бронетанкового завода пытались продать детали и агрегаты БТР и БРДМ, предназначенные для ремонта техники в районе ООС 01
Чиновники Николаевского бронетанкового завода пытались продать детали и агрегаты БТР и БРДМ, предназначенные для ремонта техники в районе ООС 02
Чиновники Николаевского бронетанкового завода пытались продать детали и агрегаты БТР и БРДМ, предназначенные для ремонта техники в районе ООС 03

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств сделки и установления и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Николаевской области совместно с Управлением координации безопасности предприятий ДК "Укроборонпром" и Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Автор: Анастасія Потіха
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16.11.2021 11:23 Ответить
Треба було б за законами військового часу розстріляти. А так....
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16.11.2021 11:35 Ответить
Одних уже расстреляли.
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16.11.2021 12:15 Ответить
На пожизненное сволочей !
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16.11.2021 11:49 Ответить
А вот и ответ откуда берутся запчасти,навигационное оборудование,оружие и взрывчатка у ,,контробандистов,, да только наше СБУ успешно иногда ловят контробандистов но ни одного поставщика контробанды.
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16.11.2021 12:00 Ответить
Один вопрос - кому. И соответственно припаять статью, государственная измена.
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16.11.2021 12:22 Ответить
странно кому этот металлолом еще продавать совковый..в музей или на приемку или ватникам нищим
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16.11.2021 13:18 Ответить
Не все те, що залишилось від совка, металолом. Для такоі війни, як на Донбасі, застарілими танками Т-62 важко назвати. В обороні з капоніра видно лиш ствол пушки, якою можна вражати любу мішень за два -три кілометри. Вангую, що ця війна з Росією надовго і нам треба закріплювати фронт - закопувати танки, пушки, ставити мінні поля і повністю відгородитись від цього бидла. Нехай здихають щасливі, що вони "на Родине".
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17.11.2021 13:53 Ответить
все этометаллом куча говна а танки тоже им только огород капать
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17.11.2021 16:32 Ответить
Роздатку не продали?... От єлки-палки, сбу поймала справжніх злодіїв) А те що операцію з вагнерівцями провалили- так то хіба злочин?) То так, пусте. Ганьба сбу, що такими справами займаються, тут поліція повинна працювати. А якщо вже затримали "злодіїв", то хоч би не писали. Це- рядова робота а не якийсь подвиг. Єрмака поймаєте- буде вам "плюс в карму" а поки що- нізачот (теж мені льви хасподні, прости Боже).
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17.11.2021 20:32 Ответить
Нельзя оправдывать малый "злочин" большим. Даже если один грамм пороха в патрон не досыпал,это уже "злочин" так как может в нужный момент не спасти жизнь бойца.
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18.11.2021 09:11 Ответить
Оце неподобство у вигляді єврейської копаницю маланці, під охороною мусорів, поставили посеред Києва. Якби українці виставили свій тризуб серед Тель-Авіва, через скільки хвилин вони б опинились за ґратами?

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03.12.2021 15:06 Ответить
 
 