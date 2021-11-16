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Запорожский спортсмен Хамза Касьяненко завоевал золото на Чемпионате мира по джиу-джитсу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

15 ноября запорожский спортсмен Хамза (Евгений) Касьяненко завоевал "золото" в категории "Мастер 4" (120 кг) на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом стало известно из результатов выступлений, опубликованных на сайте турнира AJP World Pro. Журналисты "Суспільного" пообщались с победителем.

К чемпионату запорожец готовился год. Говорит, что на соревнованиях есть ограничения по весу: "Максимум 120 килограммов. Я за этот год скинул 45 килограммов, мой вес перед поездкой был 110 килограммов".

Хамза Касьяненко делится, что спортом начал заниматься уже во взрослом возрасте, поэтому никто, кроме тренеров, в его победу не верил.

"Я упорно шел по этому пути, в прошлом году я выиграл чемпионат Украины от Лиги TMS в супертяжелом весе, а в этом году стал чемпионом мира", - говорит спортсмен.

Запорожский спортсмен Хамза Касьяненко завоевал золото на Чемпионате мира по джиу-джитсу 01
Фото: сайт Суспільне

В общей сложности, участие в соревнованиях приняли более 2000 участников из 55 стран мира. От Украины в чемпионате соревновались 120 спортсменов, из которых четверо - запорожцев.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 48-летний Игорь Евтушенко, работающий дворником в херсонской школе, завоевал золотую медаль на чемпионате мира джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Автор: Наталя Джума
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Козак Хамза !
Слава Україні !!!
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16.11.2021 13:31 Ответить
Умничка
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16.11.2021 13:49 Ответить
Молодец!
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16.11.2021 14:03 Ответить
ВІТАЄМО !!
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16.11.2021 14:07 Ответить
Заметьте,никому ненужный дворник.На которого системе было наплевать.А как только прославился страна которая ни к чему не причастна славится своим героем.
И какими словами назвать такую страну?
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16.11.2021 14:10 Ответить
Всмысле? Что значит ни кому ненужный дворник? Не работа чтоль? Или его кто-то заставляет работать именно дворником? И чем отличается этот победитель Хамза от него? Да ни чем, они оба выиграли и про них обоих написали, а то что работает дворником это просто интересный факт. Это спорт не популярный, он для любителей и оды победителям петь никто не будет.
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16.11.2021 14:21 Ответить
Кацапабот, даже из победы на соревнованиях, пытается сделать повод для того чтобы обгадить Украину.
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16.11.2021 14:54 Ответить
А в чому Ви бачите перемогу чи обгажую Україну?Може в тому що говорю про бездіяльність влади та зубожіння українців?Чи гажу Україні при тому що українцям не дають можливість визволяти Україну такі ,,озабоченые,,як Германія чи Франція?І в чому Ви вбачаєте обгаджування в тому що із керівництвом України вже ніхто у світі не хоче мати справ що показує те що представники НАТО уже ігноруючи Квартал 95 моніторять передову із польовими командирами в обхід офіціального штабу керівництва ВСУ?Так в чому я принижую Україну для оборони якої у мене із приписом куди зявитися до теперішнього часу стоїть напоготові зібраний тривожний чемодан.При тому що даже на рівні району синки керівників всі інваліди і нездатні нести ніяку службу на користь України не кажучи вже про службу в ООС.Так в чому я принижую Україну?
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16.11.2021 15:22 Ответить
Кацапабот, сообщение назад ты свистел "про какими словами можно назвать такую страну" а сейчас свистишь про "зібраний тривожний чемодан для оборони України". Ты или не пиши так что от тебя кацапской пропагандой воняет или не притворяйся патриотом.
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16.11.2021 18:09 Ответить
Нє, ну прикольно жеж! Молодець!
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16.11.2021 14:11 Ответить
Хамза с никнеймом "Евгений".
как прикольно...
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16.11.2021 14:20 Ответить
Єтушенко, Касьяненко, джиу-джітсу наш
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16.11.2021 18:46 Ответить
Конечно, молодец. Но чемпионы у нас пошли с какими-то интересными именами. Раньше были Сергеи, Андреи, Юрии и так далее. А теперь, вишь Жан, Хамза.
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16.11.2021 20:11 Ответить
РЕСПЕКТ ! ПАТРІОТ ! МОЛОДЕЦЬ ! ТРУДІВНИК ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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16.11.2021 20:59 Ответить
 
 