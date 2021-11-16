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Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Ветеран российско-украинской войны Юлия Матвиенко из Запорожья, вернувшись в мирную жизнь, завела собственное фермерское дело.

Как информирует Цензор.НЕТ, о том, как женщина изменила жизнь на фронте на увлечение фермерским делом, она рассказала "Суспільному".

В 2015 году Юлия Матвиенко – мама двоих детей – пошла на войну. Пять лет прослужила снайпером. А забеременев, вернулась к мирной жизни. После рождения двойни вернулся со службы и ее муж.

Сейчас супруги-ветераны воспитывают четырех детей и занимаются фермерством. Свое хозяйство они завели, чтобы прокормить семью, когда не хватало средств, но впоследствии расширили дело.

"Поскольку есть свой дом, есть двор, сначала началось так просто. Нужно, чтобы курочки и пасхальные яйца были, чтобы не ходить покупать. Потом, много выбрасывается там всего, давайте поросенка заведем. А потом, а давайте и второго, потому что ему грустно", - вспоминает Юлия Матвиенко.

Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму 01

Впоследствии женщине удалось приобрести промышленный инкубатор. Попробовала его в действии - и все вышло. Первый раз вылупилось 1000 цыплят. Возможности и навыков содержать всех тогда еще не хватало, так что большинство птенцов женщина продала.

Первыми покупателями ее птиц были знакомые и подруги-ветеранки. Они предложили ей принять участие в благотворительном образовательном проекте, где учили, как правильно организовать собственное дело.

"Они покупают оборудование, если я напишу бизнес-план и так далее. Я его написала. Вообще-то, у меня высшее экономическое образование, быстро вспомнила, как это делать. Написала, просчитала. Купили мне клетки, это дало мне возможность вырастить уже больше, там 250 бройлеров", - рассказывает фермер.

Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму 02

Вместе с мужем Юлия выращивает уток, кур гусей, поросят и коз, также реализуют цыплят, мясо и яйца. Семейный бизнес развивается, так что недавно ферма переехала на новое место.

Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму 03
Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму 04
Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму 05
Фото: Суспільне

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Це наводка мстітєлям Кремля?
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16.11.2021 13:55
+25
Для чого ви її вбиваєте?
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16.11.2021 13:54
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Для чого ви її вбиваєте?
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16.11.2021 13:54 Ответить
ИДИОТЫ ,на Кремль работаете ? Ее нужно беречь при зеИУДЕ И ЕГО КРОТОВНИКЕ!!!!
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16.11.2021 14:30 Ответить
Птахоферму вдома організовувати не можна це заборонено санітарними нормами. Має бути певна відстань - 2км від пташника до житлових помешкань.
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17.11.2021 08:43 Ответить
Потому что у власти дебилы и предатели, продают все и предлагают как говорил Зеленский спереди и сзади.
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16.11.2021 15:08 Ответить
Згадування журнолюгами військового фаху було дуже лишнім
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16.11.2021 16:32 Ответить
Це наводка мстітєлям Кремля?
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16.11.2021 13:55 Ответить
Давно есть вопроси к етим как би журналистам и Бутусову
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16.11.2021 19:40 Ответить
молодец!
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16.11.2021 13:56 Ответить
Браво!
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16.11.2021 14:04 Ответить
Сподіваюсь, що рейдери ніколи до неї не сунуться.
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16.11.2021 14:20 Ответить
Молодець!
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16.11.2021 14:30 Ответить
Удачи!!!..
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16.11.2021 14:30 Ответить
А зачем писать, что она была снайпером? Она что бессмертная?
Зачем вы представляете эту семью?
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16.11.2021 14:36 Ответить
У нас что война закончилась с кацапниками?
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16.11.2021 14:42 Ответить
От ніхіра ти цензор таке робиш...нафіг ви її світите ?!!!!!!!!!!!
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16.11.2021 14:36 Ответить
Цензор, я такой дичи от вас не ожидал ….
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16.11.2021 14:38 Ответить
Редакция. Редтируйте новость, идиоты.
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16.11.2021 14:40 Ответить
автору статьи руки поломать
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16.11.2021 14:43 Ответить
Гниди цензорські, ви про безпеку героїні думаєте?!
Просріться і замовкніть,якщо нездари тупі і язик за зубами не тримаєте!!!!
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16.11.2021 14:45 Ответить
Дебилы блин! И теперь вы думаете, шо кто-то пойдет записываться в ваше зОполчение?
Хотя, все данные проданы по нескольку раз военкоматами и министерством обороны, а для ФСБ оформлена подписка с регулярными обновлениями.
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16.11.2021 14:50 Ответить
От такой новости даже маскот ЖЖ на последнем фото обалдел.
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16.11.2021 14:51 Ответить
Вибийте зуби і зламайте пальці тому "аноніму" який цю статтю написав!
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16.11.2021 14:55 Ответить
Тяжелейшая работа для хрупкой женщины! Без выходных и отпусков.Её успокоением будут дети и козы,очень благородные и благодарные животные.Удачи им ! Администрация тоже должна помогать ,а также побратимы.Четверо детей- подвиг!
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16.11.2021 15:09 Ответить
адрес ещё ***** напишите , довбодятлы...
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16.11.2021 15:56 Ответить
Нахера компрометировать личные даные? Уровень саботажа зашкаливает.
Да и фермерша, видно, электорат зе- люди без печали, не видят что сейчас каток давит и ветеранов и волонтеров...
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16.11.2021 16:58 Ответить
скорее это область а не запор ибо тут всем наплевать ватный мир дубовой ватной рощи..
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16.11.2021 18:02 Ответить
Приєднуюсь до обурення всіх, хто відписався.

Юля, щасти Вам ! Бережіть себе і родину.
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16.11.2021 20:35 Ответить
Ветеранка російсько-української війни Юлія Матвієнко із Запоріжжя, повернувшись до мирного життя, започаткувала власну фермерську справу. Джерело: https://censor.net/ua/p3299773


Молодці, що казати, ті хто любить Україну ніде не пропадуть
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16.11.2021 22:17 Ответить
Зберігай ії та ії сім ю Бог.
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16.11.2021 22:20 Ответить
 
 