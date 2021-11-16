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СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ заблокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр СБ Украины, злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидер так называемых "антивакцинаторов" и еще один фигурант производства, гражданин РФ, сообщены о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

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В СБУ не называют имен задержанных, но по данным СМИ, одним из фигурантов является известный львовский антивакцинатор Остап Стахив.

О личности подозреваемого со ссылкой на свои источники сообщают Zaxid.net и Liga.net.

Как отмечается, в распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 01
СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 02
СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 03
СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 04
СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 05
СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 06
СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено) 07

Продолжаются следственные действия.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.

Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.

Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теории заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.

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Топ комментарии
+17
если неуколотый- то агент фсб и готовит переворот
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16.11.2021 17:04
+16
Теперь если я против вакцины, так как она не прошла всего цикла испытания и отсутствуют данные многолетних клинических испытаний- значит я тоже «антиукраинский» ?!
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16.11.2021 16:02
+16
Як гарно, із здорових людей, роблять "ворогів народу".
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16.11.2021 17:04
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А до новінського в сбу немає ніяких претензій і підозр.Я нагадаю,новінський це великий бойовий юніт з москальшини і з великими грошима.
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16.11.2021 18:53 Ответить
Якщо такі як новінський живуть в Україні,то ніякої перемоги над москалями бути не може.
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16.11.2021 18:54 Ответить
Главная особенность антиваксеров - они долго не живут - тысячами дохнут от ковида
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16.11.2021 19:38 Ответить
я звертаюсь до працівників СБУ >>

хлопці, чи ви забули, як 22-го лютого 2014 року всі кабінети керівників на Володимирській були порожні ???

знаєте чому ? тому що той, хто порушує Закон і хто йде проти Правди, хто чинить кривду, той всередині дуже добре знає, що саме він робить ...

не зліть людей, бо СБУ це важлива складова системи державотворення України, пам'ятайте про врадіївку міліції ... збережіть себе і Службу Безпеки України ...
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16.11.2021 19:45 Ответить
СБУ все правильно робить. Особливо стараються антивакцинатори в середовищі так званих віруючих зокрема " пятидесятників".
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16.11.2021 20:21 Ответить
І що? Вони погуляли і назад повернулись. Нород просрав тоді черговий шанс.
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16.11.2021 21:22 Ответить
Як почитаєш ваші коментарі , то здається що на буху свайбу попав ... Он в ОАЕ -більш 90 % вакцинували ,так у них і боліє жменька. А в нас вакцинувалося 21% і мруть пачками ,ще й споряться...
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16.11.2021 20:02 Ответить
така доля 73%номозглих
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16.11.2021 21:00 Ответить
у нас влітку взагалі ніхто не хворів, а в ОАЕ весь рік літо це раз..

а по-друге, можливо ви не чули, та кожної осені в Україні останні 50 років мінімум починався так званий "епідемічний сезон", мабуть й гадки не маєте чому це сезон називається так ?

по-третє >> мРНК/векторні препарати це штучний імунітет, отже "приймання" таких препаратів щопівроку чи щороку є фактична заміна вашого природнього імунітету штучним ... ))

більше того, не існує ніяких довготермінових досліджень яким чином поводить себе штучний імунітет ... тому навіщо експериментувати зі здоров'ям і життям ?
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17.11.2021 18:13 Ответить
It's all nice and dandy but why are you here under American flag? Are you an American?
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18.11.2021 13:15 Ответить
cause we need to save America from bloodthirsty billy de gates...

btw there's no such thing as "American flag", i got the USA flag for my ava,

after all Guatemala or Nicaragua flags are also "American flags"
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18.11.2021 22:26 Ответить
Каждый человек звоним каждый день 10 000 и своим знакомым передать 10 дней подряд
1. 0800 502 192 бесплатно Горячая линия президента Украины
2. 1551 КМДА горячая линия для Киевлян и Киевской области
3. 1545 Верховная Рада Украины горячая линия
На следующий день позвонить.
Здравствуйте. Я Иванов Иван Иванович. Я Вам звонил вчера. Вы меня помните? Я Вам звоню узнать какая работа была Вами проведена за вчерашний день по моему вопросу?
Ответят- По какому вопросу? Говорит.
Я напомимаю:
1. Высказывать своё недовольство, против карантинов, вакцин, сертификатов, увольнений.
2. Почему мои права нарушаются как гражданина Украины? В какие сроки это будет устранено? Я хочу чтобы все Ваши нарушения были исправлены, все права и свободы меня как гражданина Украины были восстановлены до 24.11.2021
3. Если не будет устранено мы будем требовать импичмент и розпуск Верховной рады. Спасибо за понимание.
И так каждый день.
Разослать всем знакомым друзьям. Ось такі повідомлення приходять на Вайбер з посиланням на "Остап Стахів".
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16.11.2021 20:14 Ответить
Скажу в захист Стахіва він викрив в першу хвилю що районні лікарні були пусті а медіа строчили що вони переповнені і навіть розгорнули там мобільні госпіталі...
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16.11.2021 20:41 Ответить
папуга ти
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16.11.2021 21:05 Ответить
Алєксандр Надьожа, він же П@ідар Надя, с@ука прокацапська щє та. В Южноукраїнськую разом з кєнтом Підоріним гєй Игорьком, знущався з воїнів АТО.
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16.11.2021 21:00 Ответить
https://barometr.info/archives/30044
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16.11.2021 21:01 Ответить
а опис написати короткий мiзкiв нe вистачає? копiпаст максимум
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16.11.2021 21:07 Ответить
Кожній людині тепер зрозуміло. що "вакцинація" справа серйозна. Антивакцинаторів у всіх країнах по одній і тій самій схемі кріплять. Чи комусь ще не зрозуміло, що той Ковід лише привід для чогось іншого?
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16.11.2021 21:20 Ответить
Прокоментую цю подію детальніше. - Остав Стахів відомий у львові "псевдоактивіст" який заробляє різними проплаченими мітингами і двіжом. Очевидно що фсб знає про незадоволення населення вакцинним безпредєлом і просто використало цього корисного ідіота. Взяли його власне за співпрацю з кацапньою, але змі роблять з нього головного антивакцинатора і так дальше.
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17.11.2021 00:31 Ответить
Факты в студию. В противном случае вы балабол не меньше нашей так называемой власти.
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17.11.2021 12:03 Ответить
Тобі тут ніхто нічого не винен. Ти кацап?
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18.11.2021 13:18 Ответить
В Італії заарештували 17 антиваксів. Конфіскували усі комп'ютери та гаджети, серед них є кацапська блохєрша, борцун з фашистським італійським режимом . Така ж божевільна,як цей корисний ідіот.

Якщо її посадять чи депортують, для мене це буде справжнє свято.
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17.11.2021 01:54 Ответить
Антиваксери всех стран обьединяйтесь!
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17.11.2021 12:09 Ответить
Робочий народе, в бій проти медицини, логіки, здорового глузду та природного добору! Нас має бути багато, бо не всі виживуть!
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17.11.2021 12:24 Ответить
Ме заважайте дебилам сдохнуть.
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17.11.2021 13:43 Ответить
За грати ******!!!
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17.11.2021 22:30 Ответить
Я просто впевнений, що в цю ситуацію вже влізла кацапська контора для дестабілізації.
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18.11.2021 13:17 Ответить
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