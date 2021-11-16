СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ заблокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр СБ Украины, злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.
В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.
Лидер так называемых "антивакцинаторов" и еще один фигурант производства, гражданин РФ, сообщены о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.
В СБУ не называют имен задержанных, но по данным СМИ, одним из фигурантов является известный львовский антивакцинатор Остап Стахив.
О личности подозреваемого со ссылкой на свои источники сообщают Zaxid.net и Liga.net.
Как отмечается, в распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".
В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.
Продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.
Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.
Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теории заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.
Пожалуйста, подождите...
хлопці, чи ви забули, як 22-го лютого 2014 року всі кабінети керівників на Володимирській були порожні ???
знаєте чому ? тому що той, хто порушує Закон і хто йде проти Правди, хто чинить кривду, той всередині дуже добре знає, що саме він робить ...
не зліть людей, бо СБУ це важлива складова системи державотворення України, пам'ятайте про врадіївку міліції ... збережіть себе і Службу Безпеки України ...
а по-друге, можливо ви не чули, та кожної осені в Україні останні 50 років мінімум починався так званий "епідемічний сезон", мабуть й гадки не маєте чому це сезон називається так ?
по-третє >> мРНК/векторні препарати це штучний імунітет, отже "приймання" таких препаратів щопівроку чи щороку є фактична заміна вашого природнього імунітету штучним ... ))
більше того, не існує ніяких довготермінових досліджень яким чином поводить себе штучний імунітет ... тому навіщо експериментувати зі здоров'ям і життям ?
btw there's no such thing as "American flag", i got the USA flag for my ava,
after all Guatemala or Nicaragua flags are also "American flags"
1. 0800 502 192 бесплатно Горячая линия президента Украины
2. 1551 КМДА горячая линия для Киевлян и Киевской области
3. 1545 Верховная Рада Украины горячая линия
На следующий день позвонить.
Здравствуйте. Я Иванов Иван Иванович. Я Вам звонил вчера. Вы меня помните? Я Вам звоню узнать какая работа была Вами проведена за вчерашний день по моему вопросу?
Ответят- По какому вопросу? Говорит.
Я напомимаю:
1. Высказывать своё недовольство, против карантинов, вакцин, сертификатов, увольнений.
2. Почему мои права нарушаются как гражданина Украины? В какие сроки это будет устранено? Я хочу чтобы все Ваши нарушения были исправлены, все права и свободы меня как гражданина Украины были восстановлены до 24.11.2021
3. Если не будет устранено мы будем требовать импичмент и розпуск Верховной рады. Спасибо за понимание.
И так каждый день.
Разослать всем знакомым друзьям. Ось такі повідомлення приходять на Вайбер з посиланням на "Остап Стахів".
Якщо її посадять чи депортують, для мене це буде справжнє свято.