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Киев (22949) санкции (8928) таможня (1846)

Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевской таможней в сотрудничестве с СБУ разоблачена сделка предпринимателей, пытавшихся ввезти на территорию Украины электротехническое оборудование от производителя из РФ, против которого решением СНБО Украины применяются экономические и другие ограничительные санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России 01

Согласно товаросопроводительным документам, на адрес предприятия в Киевской области следовало 6 тонн высоковольтного оборудования российского производства - заземлители, трехполюсные разъединители для напряжения, ограничители перенапряжения, разрядники и т.д.

В ходе таможенного досмотра сотрудниками Киевской таможни обнаружена документация нескольких российских производителей продукции. Однако эта информация не отражена декларантом в таможенной декларации.

Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России 02
Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России 03

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Из-за незаявления точных и достоверных сведений об импортированном товаре Киевской таможней в отношении декларанта составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, таможенниками установлено, что в отношении реального производителя товара решением СНБО Украины на три года применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России 04
Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России 05

"А чтобы завуалировать незаконную сделку, импортеры пытались провести эту внешнеэкономическую операцию, указав производителем товара дочернее предприятие подсанкционного завода. Из открытых источников установлено, что дочернее предприятие априори не производит товары, заявленные к таможенному оформлению", - отметил руководитель Киевской таможни Сергей Силюк. По его словам, отследить всю цепочку этой схемы таможенникам удалось во взаимодействии с СБУ.

В настоящее время товары изъяты, материалы дела будут направлены в суд.

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СБУ или идиоты, или предатели. Люди ВВОЗЯТ продукцию, хоть и расейскую.
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16.11.2021 16:33 Ответить
З одного боку так, сюди везли а не навпаки, з іншого, гроші за це заплатили, фінансування країни-терориста. Якби це ще щось таке, що виробляє тільки росія, а так....
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16.11.2021 16:42 Ответить
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16.11.2021 16:42 Ответить
могли бы, конечно
но если уже нет - электросетям от того лучше не станет если не ввезут
и так с напряжением чем дальше пи---ц творится все больше
не все сходу на коленках можно делать, иногда и завод нужен
а иногда и специалисты
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16.11.2021 17:54 Ответить
Кацапскій гомнопродукт, козлорилим в очко!
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16.11.2021 17:38 Ответить
Если вспомнить,что Киевэнерго и облэнерго принадлежит Ахметову ,то не сложно догадаться для кого дровишки ехали.
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16.11.2021 19:49 Ответить
 
 