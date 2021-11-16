Киевские таможенники остановили 6 тонн оборудования подсанкционного предприятия из России. ФОТОрепортаж

Киевской таможней в сотрудничестве с СБУ разоблачена сделка предпринимателей, пытавшихся ввезти на территорию Украины электротехническое оборудование от производителя из РФ, против которого решением СНБО Украины применяются экономические и другие ограничительные санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Согласно товаросопроводительным документам, на адрес предприятия в Киевской области следовало 6 тонн высоковольтного оборудования российского производства - заземлители, трехполюсные разъединители для напряжения, ограничители перенапряжения, разрядники и т.д.

В ходе таможенного досмотра сотрудниками Киевской таможни обнаружена документация нескольких российских производителей продукции. Однако эта информация не отражена декларантом в таможенной декларации.





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Из-за незаявления точных и достоверных сведений об импортированном товаре Киевской таможней в отношении декларанта составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, таможенниками установлено, что в отношении реального производителя товара решением СНБО Украины на три года применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).





"А чтобы завуалировать незаконную сделку, импортеры пытались провести эту внешнеэкономическую операцию, указав производителем товара дочернее предприятие подсанкционного завода. Из открытых источников установлено, что дочернее предприятие априори не производит товары, заявленные к таможенному оформлению", - отметил руководитель Киевской таможни Сергей Силюк. По его словам, отследить всю цепочку этой схемы таможенникам удалось во взаимодействии с СБУ.

В настоящее время товары изъяты, материалы дела будут направлены в суд.