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Фото Политика Украины
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Белая_Церковь (149) Винницкая область (812) дороги (2446) Киевская область (2640) ремонт (1086) Большая стройка (710)

В Киевской области начался ремонт трассы, ведущей от Белой Церкви на Виннитчину, - Служба автомобильных дорог. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

На дороге регионального значения Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/, соединяющая Киевскую и Винницкую области, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал ремонт, во время которого на территории Киевщины восстановят 31 км трассы.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области начался ремонт трассы, ведущей от Белой Церкви на Виннитчину, - Служба автомобильных дорог 01

Трасса Р-17 имеет большое значение для транспортного сообщения между районными центрами двух областей.

В этом году дорожники отремонтируют 15 км, остальные будут восстановлены уже в следующем сезоне. В настоящее время работы продолжаются на участках вблизи поселка Володарка в сторону Белой Церкви.

Подрядчик уже отфрезеровал 9 км изношенного асфальтобетонного покрытия, а на 8 км дороги уложил нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона. Из них на 2-х километрах уложен также верхний слой. Одновременно ведутся работы по планировке обочины.

Общая протяженность дороги Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/ составляет около 170 км. Ее протяженность в пределах Киевской области – 75 км.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года в Украине планируется завершить обновление всей сети дорог государственного значения общей протяженностью 24 000 км.

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16.11.2021 16:59 Ответить
Участок этой трассы от Белой Церкви до райцентра Володарка - был просто идеальным последние несколько лет. Там был асфальт как на автобане, только что узковат- двухполоска.

Нахера ее было вобще трогать, ***** вы ЗЕленые!
Или вам мало других реально дырявых дорог!
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16.11.2021 17:35 Ответить
Это новая политика зеленых дебилов. Это уже не первый случай по стране. Тут уже писали люди про случаи в Херсонской области когда снимали отличное покрытие улиц.
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16.11.2021 17:58 Ответить
Ну понятно зачем, они отрапортуют мол дорогу сделали, на самом деле нихера делать не будут, а бабло распилят.
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16.11.2021 18:16 Ответить
Будет делаться прямой ход из Киева в Румынию в обход Приднестровья.Я так понимаю...
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16.11.2021 18:19 Ответить
Не знаю за дорогу, а вот лесопосадки нет, видать вырубили, полям пи................ .
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16.11.2021 18:45 Ответить
 
 