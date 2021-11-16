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Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, находящихся на границе с ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Для приема и обогрева людей готовят недалеко логистический центр. Сообщается, что там мигрантов планируют кормить и обогревать.

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Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 01
Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 02
Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 03
Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 04
Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 05
Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 06
Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей 06



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Топ комментарии
+53
О Лукашенка-милостивий,не можу навіть стримати сліз...А білорусів вбивав та гвалтував,лицемірний покидьок...
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16.11.2021 17:43
+42
Вот там они и останутся. Еще с европейсев смеялись. Скоро в Минске появиться арабский квартал.) С чем я их и поздравляю
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16.11.2021 17:53
+32
Зверушкам нужна Европа, социал, а не какой-то логистический центр. Зверушкам нужен простор для них и их приплода
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16.11.2021 17:59
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Ц-ц-ц

У цигана точно пішло шось не так. Ці дикі абізяни йому ще влаштують.

Ведемо спостереження 👀
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16.11.2021 23:27 Ответить
Не хрін бігать по світу і шукати де жопі тпліше ...Хай свій дім будують а не лізуть в чужу хату .. Їх юля навіть турція не приймає чи інші араби нахріна вони в Европі ... Он хай тундру осваюють в кацапшині яка різниця яка пустиня жовта чи біла...
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17.11.2021 00:07 Ответить
Однако мазахисты эти беженцы, заплатить несколько тысяч долларов, что бы потом стоять на морозе и потом назад уехать не солоно хлебавши.
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17.11.2021 03:13 Ответить
Опять эти %бучие темно-зеленые камуфляжи
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17.11.2021 18:33 Ответить
Враховуючи можливоств вибору фото для публікації, зверніть увагу, скільки серед людей на фото чоловіків 30-40 років. А знаете чому? Тому що вони вважають себе такими ж дітьми та жінками. Вони рахують скільки людей Євросоюз повинен годувати, працювати вони не збираються. Чудовий подарунок Німеччині (а на іншші країни чебуреки незгодні) від ***** за ПП-2.
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18.11.2021 16:24 Ответить
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