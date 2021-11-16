Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, находящихся на границе с ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Для приема и обогрева людей готовят недалеко логистический центр. Сообщается, что там мигрантов планируют кормить и обогревать.

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