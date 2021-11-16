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Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, находящихся на границе с ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Для приема и обогрева людей готовят недалеко логистический центр. Сообщается, что там мигрантов планируют кормить и обогревать.
Топ комментарии
+53 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.11.2021 17:43
+42 Andrew Kampfer
показать весь комментарий16.11.2021 17:53
+32 Andrew86
показать весь комментарий16.11.2021 17:59
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У цигана точно пішло шось не так. Ці дикі абізяни йому ще влаштують.
Ведемо спостереження 👀