Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Заведение действовало нелегально, его не было в реестре учреждений, оказывающих услуги.
Об этом сообщила начальник управления соцзащиты департамента социальной политики городского совета Днепра Ирина Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По ее данным, заведение не внесено в реестр учреждений, оказывающих социальные услуги, поэтому городским властям ничего не было известно о нем. Максименко отметила, что в доме было восемь человек из Днепра. Сейчас соцработники звонят родственникам, предлагая либо забрать пожилых людей домой, либо найти другое заведение.
Заместитель городского головы Эдуард Пидлубный заверил, что эту ночь пожилые люди не будут ночевать в этом доме.
"Сейчас наши специалисты созваниваются с родственниками этих людей, мы делаем все, чтобы их забрали обратно в семьи, а тех, кого не смогут – мы людей все равно в том здании не оставим и найдем место, где они смогут получить ночлег, приют и уют", – сказал он.
Напомним, 16 ноября в Днепре в частном доме для пожилых людей погибли пятеро женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительная причина – угарный газ, который выделился при возгорании электропроводки.
Администратор заведения задержан, дело открыли по статье о нарушении противопожарной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
открою страшную тайну: НЕЛЬЗЯ!
в Украине НЕТ законодательно прописанного вида деятельности по оказанию услуг за досмотром пенсионеров.
и это было пару лет назад. Зеля хмурил бровки, велел пересчитать и найти все нелегальные дома престарелых - а как их найти, если официально их НЕТ?
страна идиотов...
І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
если бы был такой вид деятельности как "досмотр пенсионеров", так чтобы были прописаны все требования к таким учреждениям, то можно было бы штрафовать например за нарушение требований к такому виду деятельности.
Но раз такой деятельности нет - то и штрафовать не за что.
и что с этого участковому? куда бы он свой рапорт написал? в стол или сходил бы с ним в нужник. Он никому на не нужен этот рапорт.
им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
Лікування наркозалежних - у підпільних домах, де над ними знущаються.
А стовпи та дерева в Сумах обклеєні оголошеннями на картонках і про будинки для літніх, і про лікування алкоголізму та наркозалежності, і поліції нема діла. Або ж у долі...
Та краще б ті бабусі уклали договір довічного утримання з свідками єгови, євангельськими віруючими або з порядними людьми - жили б далі у своїй квартирі, утримувачі платили комуналку, доглядали.