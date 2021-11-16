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Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Заведение действовало нелегально, его не было в реестре учреждений, оказывающих услуги.

Об этом сообщила начальник управления соцзащиты департамента социальной политики городского совета Днепра Ирина Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее данным, заведение не внесено в реестр учреждений, оказывающих социальные услуги, поэтому городским властям ничего не было известно о нем. Максименко отметила, что в доме было восемь человек из Днепра. Сейчас соцработники звонят родственникам, предлагая либо забрать пожилых людей домой, либо найти другое заведение.

Заместитель городского головы Эдуард Пидлубный заверил, что эту ночь пожилые люди не будут ночевать в этом доме.

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"Сейчас наши специалисты созваниваются с родственниками этих людей, мы делаем все, чтобы их забрали обратно в семьи, а тех, кого не смогут – мы людей все равно в том здании не оставим и найдем место, где они смогут получить ночлег, приют и уют", – сказал он.

Напомним, 16 ноября в Днепре в частном доме для пожилых людей погибли пятеро женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительная причина – угарный газ, который выделился при возгорании электропроводки.

Администратор заведения задержан, дело открыли по статье о нарушении противопожарной безопасности.

Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным 01
Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным 02

Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным 03
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Топ комментарии
+13
И местный участковый, разумеется, ничего не знал. А те конверту с деньгами, которые он регулярно получал, были благодарностью, чтоб не видел. И так - во всей Украине.
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16.11.2021 21:39
+5
так ще сабаков клявся, що "розбереться" з усіма такими нелегалами після подібної харківської трагедії рік тому! І бубочка ножками тоді тупотіло...
І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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16.11.2021 21:39
+5
что значит "запхали"? вы жили с больным с Альцгеймера или после инсульта?
им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
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16.11.2021 23:19
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мафія !
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16.11.2021 21:37 Ответить
а что, в стране можно легально открыть частный дом престарелых?
открою страшную тайну: НЕЛЬЗЯ!
в Украине НЕТ законодательно прописанного вида деятельности по оказанию услуг за досмотром пенсионеров.
и это было пару лет назад. Зеля хмурил бровки, велел пересчитать и найти все нелегальные дома престарелых - а как их найти, если официально их НЕТ?
страна идиотов...
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16.11.2021 23:16 Ответить
так ще сабаков клявся, що "розбереться" з усіма такими нелегалами після подібної харківської трагедії рік тому! І бубочка ножками тоді тупотіло...
І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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16.11.2021 21:39 Ответить
А ти знаєш, що в сусідній квартирі через стінку?
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16.11.2021 22:30 Ответить
И местный участковый, разумеется, ничего не знал. А те конверту с деньгами, которые он регулярно получал, были благодарностью, чтоб не видел. И так - во всей Украине.
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16.11.2021 21:39 Ответить
а зачем ему знать? вот реально - зачем?
если бы был такой вид деятельности как "досмотр пенсионеров", так чтобы были прописаны все требования к таким учреждениям, то можно было бы штрафовать например за нарушение требований к такому виду деятельности.
Но раз такой деятельности нет - то и штрафовать не за что.
и что с этого участковому? куда бы он свой рапорт написал? в стол или сходил бы с ним в нужник. Он никому на не нужен этот рапорт.
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16.11.2021 23:18 Ответить
Тут мається на увазі дещо інша стаття. Літні люди потрапили туди підписавши договори довічного утримання в обмін на житло.
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16.11.2021 22:15 Ответить
Дима Золочівський І на землю.
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16.11.2021 22:19 Ответить
"...потрапили туди підписавши договори довічного утримання в обмін на житло..." - або діти їх туди запхали за гроші. Торік після випадку в Харкові, одну жінку по тб показували - вона свою стареньку маму туди здала і платила по 6000грн в місяць
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16.11.2021 23:10 Ответить
что значит "запхали"? вы жили с больным с Альцгеймера или после инсульта?
им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
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16.11.2021 23:19 Ответить
Тому що точно "запхали" (засунули), по знайомих знаю у котрих є такі батьки. Вони якщо працюють і мають гроші то наймають сиділок - 2 в добу по 400грн., або хтось з родини сидить, оформляють допомогу, і літнім людям старше 70р доплачують до пенсії на догляд
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16.11.2021 23:30 Ответить
Дома для літніх - нелегальні.
Лікування наркозалежних - у підпільних домах, де над ними знущаються.

А стовпи та дерева в Сумах обклеєні оголошеннями на картонках і про будинки для літніх, і про лікування алкоголізму та наркозалежності, і поліції нема діла. Або ж у долі...
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16.11.2021 22:42 Ответить
лечение наркозависимых вполне легальное есть. Сколько угодно.
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16.11.2021 23:20 Ответить
".Попередня причина - чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки Джерело: https://censor.net/ua/p3299878." - нещасні старики грілися електроприладами, того й проводка загорілась. Ці глитаї не опалювали будинок, жаліли газ, а гроші справно брали.
Та краще б ті бабусі уклали договір довічного утримання з свідками єгови, євангельськими віруючими або з порядними людьми - жили б далі у своїй квартирі, утримувачі платили комуналку, доглядали.
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16.11.2021 23:03 Ответить
Что-то не очень похоже на горелую проводку.. Больше похоже, что бабушки курили в постели...
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16.11.2021 23:07 Ответить
та нє, видно самопального козлика або електроплитку з відкрити спіралями поставили під ліжком
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16.11.2021 23:13 Ответить
шикарнi апартамeнти
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16.11.2021 23:09 Ответить
сомневаюсь, что в хрущах, откуда их вывезли, "апартаменты" были лучше.
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16.11.2021 23:20 Ответить
у тeбe вiдповiдь нe на мiй комeнтар. ти вiповiдаєш нe комeнтар щось тiпа цього "захудалi апартaмeнти".
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16.11.2021 23:28 Ответить
ну это интернет, мне хз откуда знать что ты писал без иронии.
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16.11.2021 23:42 Ответить
 
 